náhledy
Před měsícem a deseti lety se v seniorské fotbalové reprezentaci ukázal poprvé. Po dekádě končí. Za šestapadesát odehraných zápasů nasázel Patrik Schick, nejlepší český útočník současnosti, šestadvacet gólů. Ve třiceti a po neúspěšném mistrovství světa v Americe se rozhodl, že dál pokračovat nebude. Jaká byla jeho cesta s lvíčkem na prsou?
Autor: Reuters
DEBUT SNŮ. Jako první ho do reprezentace pozval trenér Pavel Vrba. Tehdy byl Schick na hostování v Bohemians ze Sparty a za sezonu nasázel devět gólů. A tak ho Vrba nominoval na přípravný kemp před mistrovstvím Evropy. Naskočil hned proti Maltě (6:0) a za 24 minut stihnul asistenci na trefu Tomáše Necida i premiérový gól.
Autor: Czech News Center, a.s./Martin Sekanina / CNC / Profimedia, Profimedia.cz
PRVNÍ OSTRÉ ZÁPASY. Na turnaj ve Francii se Schick nepodíval, protože přednost dostali jiní včetně zmíněného Necida, Davida Lafaty či Milana Škody. Nakoukl do kvalifikačních zápasů o mistrovství světa proti Norsku či Ázerbájdžánu už coby hráč italské Sampdorie. Další trefy však přišly později.
Autor: Profimedia.cz
PEVNÝ ČLÁNEK. Po prvním zranění stehenního svalu, které přišlo během podzimu 2017, se Schick do národního týmu podíval až na jaře, kdy se hrála hned čtyři přípravná utkání. Schick se trefil na turnaji v Číně (4:1) proti domácímu výběru a přidal také jednu asistenci. V zápasech s Uruguayí (0:2), Austrálií (0:4) a Nigérií (1:0) střelecky mlčel.
Autor: Štěpán Černý/FAČR
ÚSPĚŠNÁ LIGA NÁRODŮ. V první edici této nové evropské soutěže vstřelil Schick také první český gól. S Ukrajinou však národní tým padl 1:2. Po následujícím přípravném utkání s Ruskem (1:5), ve kterém Schick nenastoupil, vedení reprezentace odvolalo trenéra Karla Jarolíma ještě při zpáteční cestě letadlem.
Autor: AP
DALŠÍ TREFA. Hned ve druhém zápase se Schick radoval na Slovensku a Česko získalo své první vítězství v nové soutěži. Tehdy měl Schick na zádech ještě číslo 19 a v reprezentaci nastupoval třeba po boku Bořka Dočkala.
Autor: Reuters
OPĚT SLOVÁCI. Další vítězství nad sousedy zařídil opět Schick, a to krásným přehozením brankáře Martina Dúbravky. Češi díky tomu udrželi úroveň B nově vzniklé soutěže.
Autor: Michal Šula, MAFRA
VÝPRASK OD ANGLIE. I u toho byl Patrik Schick. V londýnském Wembley tenkrát Češi schytali v kvalifikaci o mistrovství Evropy hned pět gólů a žádný nevstřelili. Schick už měl za sebou první velký přestup do AS Řím.
Autor: Reuters
ROZJEZD STŘELCE. Po bídném startu kvalifikace se však Češi probrali, hned v prvním domácím utkání porazili 2:1 Bulharsko. Oba góly dal právě Schick. Další trefu a asitenci přidal o tři dny později proti Černé Hoře (3:0).
Autor: Michal Šula, MAFRA
DALŠÍ! Čtvrtý kvalifikační gól dal Schick při české porážce 1:2 v Kosovu, která opět trochu zkomplikovala postupové naděje. To už hrál Schick za německé Lipsko, odkud po sezoně putoval do Leverkusenu.
Autor: AP
POSLEDNÍ ZÁPAS NA ROK A PŮL. Čtyřiadvacet minut dostal v přípravném utkání proti Severnímu Irsku. A to bylo na dlouhou dobu naposledy, co se Schick v reprezentaci ukázal. Rok a půl ho totiž trápila zranění shodou okolností přesně v reprezentačních termínech. Nejdříve kotník, poté karanténa kvůli covidu v září 2020 a následně natržený sval. A tak se na Schicka čekalo.
Autor: ČTK
TŘI BODY PROTI ESTONCŮM. Začátek kvalifikace na mistrovství světa se nemohl povést lépe. Na vítězství 6:2 v Estonsku se Schick podílel gólem a jednou asistencí. Následně však proti Belgii (1:1) nenastoupil a pokračoval až zápasem s Walesem (0:1), kde se neprosadil.
Autor: Reuters
PŘÍPRAVA NA OPOŽDĚNÉ EURO. Nejprve český tým obdržel nálož od Italů (0:4), druhý přípravný zápas v červnu 2021 už vyšel, když Schick jedním gólem pomohl k výhře 3:1 nad Albánií na Letné. Generálka na evropský šampionát, který se konal kvůli pandemii o rok později, předznamenala Schickovu formu.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
ZAČÁTEK EURA A GÓL Z PŮLKY. První trefa v úvodním utkání mistrovství Evropy se Skotskem (2:0) v Glasgow pobláznila fanoušky. To ale ještě nevěděli, co přijde. Na půlce si Schick všiml vyběhnutého brankáře a prudkým obloučkem skóroval. Brankář se při sprintu zpátky jen zamotal do sítě div ji neprotrhl. A gól šampionátu byl na světě.
Autor: Reuters
DALŠÍ ZÁSAH. Druhý skupinový zápas proti Chorvatsku (1:1) a opět diváci v Hampden Parku sledovali Schickovu charakteristickou oslavu, kdy ukazuje do kamer bicepsy. Proti balkánskému soupeři proměnil penaltu.
Autor: AP
SLAVNÉ OSMIFINÁLE. Po prohře s Anglií (0:1) český výběr postoupil do play off, kde čekali favorizovaní Nizozemci. Svěřenci Jaroslava Šilhavého však šokovali a v Budapešti vyhráli 2:0. Nejprve se radoval Tomáš Holeš po trefě hlavou, v osmdesáté minutě pak dal postupové razítko Schick levačkou.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
NEJLEPŠÍ STŘELEC EURA. Češi ve čtvrtfinále s Dánskem nebyli od další senzace daleko, nakonec je však srazily chyby. Ještě do půle prohrávali 0:2, ale ve 49. minutě je do hry vrátil Schick svým pátým gólem na turnaji. Další branku už Češi nepřidali, nicméně český útočník s číslem deset ovládl tabulku střelců, kde se o prvenství dělil s portugalským fenoménem Cristianem Ronaldem.
Autor: Reuters
GÓL BĚLORUSKU, PAK OPĚT PAUZA. Po šampionátu se Schick vrátil až v říjnu, kdy gólem a asistencí pomohl k porážce Běloruska 2:0 v kvalifikaci na světový šampionát. Další rok však v národním dresu nestartoval kvůli problémům s lýtkem a následně s tříslem.
Autor: Reuters
ZÁVĚR ELITNÍ LIGY NÁRODŮ. V září 2022 byl Schick u porážek 0:4 s Portugalskem a 1:2 se Švýcarskem, proti kterému skóroval. Po těchto dvou utkáních chyběl Schick národnímu týmu další rok a půl kvůli problémům se stehnem a následně s lýtkem. Vynechal tak kompletní kvalifikaci na Euro 2024 v Německu.
Autor: Reuters
TEST PŘED EUREM. Vrátil se až na jaře 2024 a naskočil do přípravy s Norskem a Arménií. Gólem pomohl k vítězství 2:1 nad Severní Makedonií, což byla generálka na evropský šampionát.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
V NĚMECKU JEN JEDEN GÓL. Vystoupení na mistrovství Evropy se českému týmu pod Ivanem Haškem nepovedlo. Schick nenavázal na předchozí povedený turnaj, gól dal pouze při remíze 1:1 s Gruzií. Češi se loučili se skupinou s jedním bodem a porážkami 1:2 s Portugalskem a 1:2 s Tureckem. Schick byl poté u dvou zápasů v Lize národů, než z národního týmu na zbytek podzimu vypadl. Oficiálně proto, aby doléčil bolístky.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
TAHOUN KVALIFIKACE. Na jaře 2025 už byl Schick zpátky v plné síle. Dva góly dal doma Faerským ostrovům (2:1), jeden na Gibraltaru (4:0) a jeden Černé Hoře (2:0), díky čemuž Češi odstartovali devíti body.
Autor: Reuters
FACKA. Pak ale v Chorvatsku narazili a prohráli vysoko 1:5, což byl jednoznačně nejhorší zápas pod Ivanem Haškem. Ve vedení reprezentace se řešilo, co dál, následně přivedlo Pavla Nedvěda jako generálního manažera. U prohry 1:2 na Faerských ostrovech Schick kvůli zranění nebyl a naskočil až v závěru kvalifikace, kterou Češi dotáhli do baráže.
Autor: Reuters
DŮLEŽITÁ PENALTA. V úvodním zápase s Irskem Češi velmi brzy prohrávali 0:2, ale klíčovou penaltu následně Schick proměnil a vrátil výběr nového trenéra Miroslava Koubka do hry. Vyrovnání na 2:2 přišlo těsně před koncem a Češi postoupili v penaltovém rozstřelu, když Schick proměnil předposlední kop.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
POSTUP NA MS. Zatímco s Irskem odehrál celý zápas, s Dánskem vydržel jen 91 minut. I proto se nezúčastnil závěrečného penaltového rozstřelu, který po remíze 2:2 rozhodl Michal Sadílek postupovým gólem. Češi se po dvaceti letech dostali na světový šampionát.
Autor: Reuters
OPTIMISTICKÁ GENERÁLKA. Zápas s Guatemalou v New Jersey otevíral gólově právě Schick. Češi zvítězili 3:1 a těšili se na start základní skupiny proti Jižní Koreji.
Autor: FAČR
PACHUŤ PO MS A KONEC. Tři zápasy, nula gólů, šancí mizerně málo. Schick neodehrál dobrý turnaj i kvůli tomu, že ho tým nedokázal pořádně využít. Nakonec Češi uhráli jediný bod proti Jihoafrické republice (1:1) a se skupinou se rozloučili po prohrách s Koreou (1:2) a Mexikem (0:3). Den po turnaji Schick na svém instagramu oznámil, že v reprezentačním dresu končí. „Odcházím s pocitem, že český fotbal má na mnohem, mnohem víc, než v posledních letech ukazuje,“ napsal na rozloučenou.
Autor: Michal Růžička, MAFRA