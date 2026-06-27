ONLINE: Saúdská Arábie - Kapverdské ostrovy, vítěz si zajistí senzační postup

Kapverdské ostrovy remizovaly se Španělskem i Uruguayí. Za určitých okolností jim proti Saúdské Arábii může stačit remíza.
Se třemi body i vyrovnaným skóre by se měly mezi osmičku týmů ze třetích míst vejít.
Saúdům bod nestačí, ti potřebují vyhrát. Když k remíze s Uruguayí přidají tři body, jsou v play off.
Ti dosud prošli ze skupiny pouze v roce 1994, shodou okolností v USA při své premiérové účasti na MS. Od té doby pětkrát po sobě skončili už v hlavní fázi
Vozinha - S. Moreira, R. Lopes, Diney, João Paulo, K. Pina - R. Mendes, D. Duarte, J. Monteiro, H. Varela - G. Benchimol
M. Uvaís - S. Hamíd, A. Amrí, M. Kanú, H. Tambaktí, M. al-Harbí - M. al-Džuwajr, A. Chaibárí, N. Davsárí, S. Davsárí - F. Buraikán