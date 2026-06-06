Vyvrhel!
Jeden z hlavních symbolů národní katastrofy, která se odehrála 16. července 1950 v závěrečném duelu šampionátu s Uruguayí. V Jižní Americe – a vlastně po celém světě – se pro ni časem vžilo označení Maracanazo. Brazilci lapají po dechu, když to slovo slyší.
A vy se teď můžete dočíst proč.
Dramatik Nelson Rodrigues ten zápas snad až necitlivě označil za brazilskou Hirošimu a uznávaný antropolog Roberto da Matta o něm opakovaně hovořil jako o největší tragédii v novodobých dějinách celého národa. Chápete to? Žádná válka, hladomor, zemětřesení či snad velká voda. Ale fotbal!
O třináct let později prý na vlastní zahradě dřevěné tyče brány, kterou tenkrát proti Uruguayi na Maracaná střežil, rituálně spálil.