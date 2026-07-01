MS 2010: Kim určil taktiku a Severokorejci schytali debakl. Dřív přitom svět okouzlili

Fotbalisté KLDR, nejuzavřenější země planety, před šestnácti lety při obnovené premiéře na mistrovství světa nejprve zaujali statečným výkonem a solidním výsledkem s Brazílií (1:2).
Snad i proto státní televize nečekaně rozhodla, že jejich druhé vystoupení na šampionátu v Jihoafrické republice odvysílá výjimečně živě, místo aby jej do éteru tradičně pustila až s mnohahodinovým zpožděním. Velký bratr se lidem dokonce snažil nakukat, že s taktikou na utkání proti Portugalsku tentokrát pomáhal i drahý vůdce Kim Čong-il, otec současného vládce Kim Čong-una.
Jenže iluze o nejvšestrannějším a nejdokonalejším národu světa, v níž obyčejní Severokorejci díky všudypřítomné propagandě žijí od školky, se po drsném výsledku zhroutila.
0:7!
Nejhorší debakl turnaje a pro znalce reálií důvod k obavám. „Režim svede výsledek na slabého ducha,“ popisoval pro BBC ve svém bytě v jihokorejském Soulu jeden z uprchlíků ze severu. „Jsem si jistý, že hráči budou muset projít extrémní převýchovou a sebekritikou.“
Jakkoli to zní nepravděpodobně, severokorejští fotbalisté si Angličany získali. Při cestě z londýnského letiště prý se zaujetím zpívali vlastenecké písně, a když dorazili do města na řece Tees, darovali starostovi vyšívaného jeřába jako symbol přátelství.