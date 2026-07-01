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MS 2010: Kim určil taktiku a Severokorejci schytali debakl. Dřív přitom svět okouzlili

Jiří Čihák
  12:00

Fotogalerie18 Premium

Zklamaní severokorejští fotbalisté během zápasu s Portugalskem na MS 2010. | foto: Armando Franca / APProfimedia.cz

První čtyři balony v síti brankáře Ri Mjong-kuka se ještě zaskočený komentátor snažil divákům nějak vysvětlit. Ale pak už se raději odmlčel a dost možná si i zakrýval oči. Šance za šancí. Gól za gólem. A potupa, kterou severokorejský lid v červnu 2010 sledoval v přímém přenosu.

Fotbalisté KLDR, nejuzavřenější země planety, před šestnácti lety při obnovené premiéře na mistrovství světa nejprve zaujali statečným výkonem a solidním výsledkem s Brazílií (1:2).

Šampionát, jak ho (ne)znáte

Snad i proto státní televize nečekaně rozhodla, že jejich druhé vystoupení na šampionátu v Jihoafrické republice odvysílá výjimečně živě, místo aby jej do éteru tradičně pustila až s mnohahodinovým zpožděním. Velký bratr se lidem dokonce snažil nakukat, že s taktikou na utkání proti Portugalsku tentokrát pomáhal i drahý vůdce Kim Čong-il, otec současného vládce Kim Čong-una.

Jenže iluze o nejvšestrannějším a nejdokonalejším národu světa, v níž obyčejní Severokorejci díky všudypřítomné propagandě žijí od školky, se po drsném výsledku zhroutila.

0:7!

Nejhorší debakl turnaje a pro znalce reálií důvod k obavám. „Režim svede výsledek na slabého ducha,“ popisoval pro BBC ve svém bytě v jihokorejském Soulu jeden z uprchlíků ze severu. „Jsem si jistý, že hráči budou muset projít extrémní převýchovou a sebekritikou.“

Jakkoli to zní nepravděpodobně, severokorejští fotbalisté si Angličany získali. Při cestě z londýnského letiště prý se zaujetím zpívali vlastenecké písně, a když dorazili do města na řece Tees, darovali starostovi vyšívaného jeřába jako symbol přátelství.

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Německo
1:1
Paraguay
Francie
3:0
Švédsko
Jihoafrická republika
0:1
Kanada
Nizozemsko
1:1
Maroko
Portugalsko
3. 7. 1:00
Chorvatsko
Španělsko
2. 7. 21:00
Rakousko
USA
2. 7. 2:00
Bosna
Belgie
1. 7. 22:00
Senegal
Paraguay
Francie
Kanada
Maroko
Brazílie
Norsko
Mexiko
Brazílie
2:1
Japonsko
Pobřeží slonoviny
1:2
Norsko
Mexiko
2:0
Ekvádor
Anglie
1. 7. 18:00
DR Kongo
Argentina
4. 7. 0:00
Kapverdy
Austrálie
3. 7. 20:00
Egypt
Švýcarsko
3. 7. 5:00
Alžírsko
Kolumbie
4. 7. 3:30
Ghana

O třetí místo

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 3 2 0 1 8:4 6
2. AustrálieAustrálie 3 1 1 1 2:2 4
3. ParaguayParaguay 3 1 1 1 2:4 4
4. TureckoTurecko 3 1 0 2 3:5 3

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 10:4 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 3 2 0 1 4:2 6
3. EkvádorEkvádor 3 1 1 1 2:2 4
4. CuraçaoCuraçao 3 0 1 2 1:9 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 3 2 1 0 10:4 7
2. JaponskoJaponsko 3 1 2 0 7:3 5
3. ŠvédskoŠvédsko 3 1 1 1 7:7 4
4. TuniskoTunisko 3 0 0 3 2:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 3 1 2 0 6:2 5
2. EgyptEgypt 3 1 2 0 5:3 5
3. ÍránÍrán 3 0 3 0 3:3 3
4. Nový ZélandNový Zéland 3 0 1 2 4:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 3 2 1 0 5:0 7
2. KapverdyKapverdy 3 0 3 0 2:2 3
3. UruguayUruguay 3 0 2 1 3:4 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 3 0 2 1 1:5 2

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 10:2 9
2. NorskoNorsko 3 2 0 1 8:7 6
3. SenegalSenegal 3 1 0 2 8:6 3
4. IrákIrák 3 0 0 3 1:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 3 3 0 0 8:1 9
2. RakouskoRakousko 3 1 1 1 6:6 4
3. AlžírskoAlžírsko 3 1 1 1 5:7 4
4. JordánskoJordánsko 3 0 0 3 3:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 3 2 1 0 4:1 7
2. PortugalskoPortugalsko 3 1 2 0 6:1 5
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 3 1 1 1 4:3 4
4. UzbekistánUzbekistán 3 0 0 3 2:11 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 3 2 1 0 6:2 7
2. ChorvatskoChorvatsko 3 2 0 1 5:5 6
3. GhanaGhana 3 1 1 1 2:2 4
4. PanamaPanama 3 0 0 3 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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