Tenkrát v březnu 1938, těsně po německém anšlusu, už neexistovalo ani žádné Rakousko. Hitler ho připojil k Říši a fotbal byl jedním z mnoha odvětví, které na jeho rozpínavé tendence doplatilo.
Byl to tehdy úkol pro trenéra Seppa Herbergera, aby spojil nespojitelné. Němci nechtěli hrát s Rakušany a Rakušané zase s Němci. Oba týmy šlapaly zvlášť, ale nikdy ne dohromady. „Nejlepší by bylo, kdyby na mistrovství ve Francii hrál každý sám za sebe,“ navrhoval kouč s legitimací NSDAP troufale, jenže úřady o takové variantě nechtěly slyšet.
Sebemenší náznak toho, že Rakousko není nedílnou součástí Německa, by u nacistických předáků stejně narazil. I proto se třetího dubna ve vídeňském Prátru uskutečnil takzvaný Versöhnungsspiel, smírčí zápas mezi německými a rakouskými fotbalisty, který měl být mostem do nové epochy.
Ale copak to mohlo jít v rozjitřené době tak snadno?
Jeden z gólů vstřelil populární Matthias Sindelar, rodák z českého Kozlova a fotbalová veličina třicátých let. Ale vážně ho provokativně slavil pod čestnou lóží, které vévodil mohutný hákový kříž?