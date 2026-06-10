Nebo taky ne, protože šampionát, který v roce 1962 hostilo Chile, se v Česku připomíná z úplně odlišného důvodu. Jako památný turnaj, odkud parta kolem Masopusta, Pluskala a Kvašňáka přivezla senzační stříbro.
Jenže dávno předtím, než došlo na finále proti Brazílii, odehrála se velká fotbalová špinavost. Kalendář ukazoval druhý červen a na programu bylo druhé kolo základních skupin, konkrétně zápas domácích Chilanů proti Itálii.
Výsledek? Skóre 2:0, dva vyloučení Italové (v době, kdy ještě neexistovaly žluté a červené karty), několik úderů pěstí i brutálních kopanců a čtyřikrát policejní zásah přímo na trávníku.
To všechno kvůli pár řádkům v novinách.
Každý souboj zaváněl zraněním a ještě do poločasu byli Italové v devíti, když se David pokusil brutálním kopancem trefit Sáncheze do hlavy.