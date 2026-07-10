MS 2018: Chytil penaltu a překonal rekord. Přesto se El Hadarí omlouval národu

V létě 2018 se na šampionátu v Rusku stal s přehledem nejstarším hráčem, který kdy nastoupil na mistrovství světa. A logicky také nejstarším brankářem, který na šampionátu dokázal chytit pokutový kop, což pro něj byl příjemný bonus.
„Ale chtěl bych se celému egyptskému lidu omluvit, za sebe i své spoluhráče,“ hlesl i tak po utkání.
Proč, ptáte se?
Možná vás překvapí, že pět let před šampionátem v Rusku ukončil reprezentační kariéru. Bylo mu čtyřicet let a nesnesl, že ztratil pozici jedničky na úkor mladších konkurentů.