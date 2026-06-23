Tak začal zamotaný příběh, který musela rozplétat parlamentní vyšetřovací komise. Proč? Přece proto, že v Brazílii je fotbal otázkou života a smrti. A když národní tým prohraje finále mistrovství světa, je třeba najít příčinu.
Tehdy, v létě 1998, to vypadalo zdánlivě jasně. Domácí Francie zkrátka Brazilce přejela, v Saint-Denis vyhrála suverénně 3:0.
Jenže komunistický poslanec Aldo Rebelo se s banálním vysvětlením nespokojil a v dolní komoře parlamentu předložil petici za prošetření smlouvy mezi brazilskou federací a společností Nike: měl za to, že oděvní gigant mohl tlačit na to, aby Ronaldo, jeho hlavní tvář, ve finále nastoupil.
Francouzští odborníci řekli, že může hrát. Představte si, že bych mu to já zakázal a Brazílie by prohrála. To bych se mohl rovnou odstěhovat na severní pól.