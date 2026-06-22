Jenže o pár hodin později to přesně tak dopadlo.
Z ruského útočníka Olega Salenka se toho dne stal dost možná nepřekonatelný rekordman.
Nebo si myslíte, že ho někdy někdo na fotbalovém mistrovství světa zvládne trumfnout?
Pět gólů v jednom zápase, to nikdy nesvedl ani Pelé, Eusébio, Müller, Klose nebo oba Ronaldové.
Jen Salenko – chlap z Petrohradu, který zničehonic vylétl, zazářil a pak zase hned zhasl.
Od začátku války tepe do ruského prezidenta Putina a kremelské propagandy, o politice mluví mnohem častěji než o sportu, kde poslední stopu zanechal jako trenér ukrajinské reprezentace v plážovém fotbale. A stejně se mu vzpomínka na Ameriku pořád vrací.