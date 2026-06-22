Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

MS 1994: Jeden zápas, pět gólů. A dál už nic. Zapomenutý příběh Olega Salenka

David Čermák
  12:00

Fotogalerie3 Premium

Ruský útočník Oleg Salenko pálí kolem kamerunského brankáře Jacquese Songa na MS 1994. | foto: Patrick Hertzog / AFPProfimedia.cz

Od našeho zpravodaje v USA - Ráno se v hotelovém pokoji převalil na posteli, zívl, prohrábl vlasy a povídá: „Neuhodneš, co se mi zdálo, Dimo. Měl jsem sen, že večer nastřílím spoustu gólů a ten Kamerun zničíme.“ Dmitrij Radčenko, kamarád, spoluhráč a spolubydlící v kalifornském hotelu, se jen uchechtl: „Cha, to víš, že jo.“

Jenže o pár hodin později to přesně tak dopadlo.

Šampionát, jak ho (ne)znáte

Z ruského útočníka Olega Salenka se toho dne stal dost možná nepřekonatelný rekordman.

Nebo si myslíte, že ho někdy někdo na fotbalovém mistrovství světa zvládne trumfnout?

Pět gólů v jednom zápase, to nikdy nesvedl ani Pelé, Eusébio, Müller, Klose nebo oba Ronaldové.

Jen Salenko – chlap z Petrohradu, který zničehonic vylétl, zazářil a pak zase hned zhasl.

Od začátku války tepe do ruského prezidenta Putina a kremelské propagandy, o politice mluví mnohem častěji než o sportu, kde poslední stopu zanechal jako trenér ukrajinské reprezentace v plážovém fotbale. A stejně se mu vzpomínka na Ameriku pořád vrací.

Tento článek je součástí iDNES Premium

FOTBALOVÝ SPECIÁL

  • Rozhovory, reportáže, postřehy z USA
    i Mexika
  • Program, výsledky, soupisky týmů
  • Historie, analýzy

1. měsíc za 19 Kč

Odemknout
Nabídka platí POUZE pro nové předplatitele
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Premium: MS ve fotbale 2026

Jedna rada na cestu: Přestaňte žít v iluzi. Fotbalisté si musí přiznat chyby

Lukáš Červ přijímá instrukce od trenéra Koubka.

Od našeho zpravodaje v USA Ani on nepochopil. Stejně jako snad každý, kdo se díval. Proč? Safra proč? I čtyři dny po zápase s...

Kovářův tatínek vypráví: Mates zůstal svůj. Ale je těžké dívat se, když se mu nedaří

Jakub Kovář ukazuje jedny z prvních brankářských rukavic svého syna Matěje,...

Na podlaze bytu, z něhož je vidět řeka Morava i majestátní hrad Buchlov, leží kupa fotbalových...

MS 1990: Dědeček Milla roztančil Kamerun. Povolal ho prezident, který vládne dodnes

Kamerunský útočník Roger Milla na MS 1990.

Říkali mu Arantes, což je oficiální příjmení fotbalového krále Pelého. V Kamerunu byl za hvězdu...

Masér Poustka: Básničky baví i Koubka. Hlášku ‚Hoši, vole!‘ si nechám patentovat

Praha 31. 5. 2026 Fotbal mezinárodní přípravný zápas Česko - Kosovo. Eduard...

Šampionát v Severní Americe bude pro Eduarda Poustku už devátou velkou akcí u fotbalové...

Přestanu, až umřu. Lékař reprezentace o práci na MS i třistakilových zavazadlech

Zleva Petr Krejčí mladší a Petr Krejčí starší

MS ve fotbale je odstartováno. Kromě fanoušků si atmosféru šampionátu užívají také lékaři české...

MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu

Skupina J

Skupina I

Skupina K

Skupina L

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Tipsport - partner programu

Skupina E

Skupina F

Skupina H

Skupina G

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 2 2 0 0 3:0 6
2. Jižní KoreaJižní Korea 2 1 0 1 2:2 3
3. ČeskoČesko 2 0 1 1 2:3 1
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 2 0 1 1 1:3 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KanadaKanada 2 1 1 0 7:1 4
2. ŠvýcarskoŠvýcarsko 2 1 1 0 5:2 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 2 0 1 1 2:5 1
4. KatarKatar 2 0 1 1 1:7 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 2 1 1 0 4:1 4
2. MarokoMaroko 2 1 1 0 2:1 4
3. SkotskoSkotsko 2 1 0 1 1:1 3
4. HaitiHaiti 2 0 0 2 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 2 2 0 0 6:1 6
2. AustrálieAustrálie 2 1 0 1 2:2 3
3. ParaguayParaguay 2 1 0 1 2:4 3
4. TureckoTurecko 2 0 0 2 0:3 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 2 2 0 0 9:2 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 2 1 0 1 2:2 3
3. EkvádorEkvádor 2 0 1 1 0:1 1
4. CuraçaoCuraçao 2 0 1 1 1:7 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 2 1 1 0 7:3 4
2. JaponskoJaponsko 2 1 1 0 6:2 4
3. ŠvédskoŠvédsko 2 1 0 1 6:6 3
4. TuniskoTunisko 2 0 0 2 1:9 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. EgyptEgypt 2 1 1 0 4:2 4
2. ÍránÍrán 2 0 2 0 2:2 2
3. BelgieBelgie 2 0 2 0 1:1 2
4. Nový ZélandNový Zéland 2 0 1 1 3:5 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 2 1 1 0 4:0 4
2. UruguayUruguay 2 0 2 0 3:3 2
3. KapverdyKapverdy 2 0 2 0 2:2 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 2 0 1 1 1:5 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NorskoNorsko 1 1 0 0 4:1 3
2. FrancieFrancie 1 1 0 0 3:1 3
3. SenegalSenegal 1 0 0 1 1:3 0
4. IrákIrák 1 0 0 1 1:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 1 1 0 0 3:0 3
2. RakouskoRakousko 1 1 0 0 3:1 3
3. JordánskoJordánsko 1 0 0 1 1:3 0
4. AlžírskoAlžírsko 1 0 0 1 0:3 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 1 1 0 0 3:1 3
2. Demokratická republika KongoDR Kongo 1 0 1 0 1:1 1
3. PortugalskoPortugalsko 1 0 1 0 1:1 1
4. UzbekistánUzbekistán 1 0 0 1 1:3 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 1 1 0 0 4:2 3
2. GhanaGhana 1 1 0 0 1:0 3
3. PanamaPanama 1 0 0 1 0:1 0
4. ChorvatskoChorvatsko 1 0 0 1 2:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Nejčtenější

KVÍZ: Velký fotbalový test. Jak pečlivě sledujete probíhající MS?

Pohled na Dallas Stadium před víkendovým zápasem Nizozemska s Japonskem.

Po dlouhých dvaceti letech se na mistrovství světa probojovali i čeští fotbalisté. Na velkolepém turnaji v Americe bojují v konkurenci těch nejlepších týmů planety. Sledujete národní tým pozorně? A...

Česko - JAR 1:1, postup se komplikuje. Z penalty po Šulcově ruce srovnal Mokoena

Zklamaní čeští fotbalisté po ztrátě bodů s Jihoafrickou republikou.

Od našeho zpravodaje v USA Ani podruhé na fotbalovém mistrovství světa neudrželi vedení. Čeští reprezentanti mají z dobře rozehraného zápasu s Jihoafrickou republikou pouze bod za remízu 1:1 a výrazně si zavařili v boji o...

MS ve fotbale 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hraje za účasti 48 týmů a hostí jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. A v akci jsou i Češi. Národní tým na světovém šampionátu bojuje po 20...

MS ve fotbale 2026 ONLINE: Letadlo s partnery reprezentace uvízlo v Bostonu

Sledujeme online
Čeští fotbalisté během nedělního tréninku.

Fotbalové mistrovství světa se letos koná ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku od 11. června do 19. července. Poprvé v historii se ho účastní 48 týmů, což znamená rekordních 104 zápasů. A...

Podával jsem ti balony! houkl Ronaldo na Horvátha. A já jen čuměl, směje se syn

Premium
Hvězdný fotbalista Cristiano Ronaldo v tréninkovém středisku Juventusu, kde se...

Jen si to představte. Cristiano Ronaldo, jeden z nejlepších fotbalistů všech dob, globální celebrita a pro fanoušky modla, vás potká v Juventusu a houkne na vás: „Já ten obličej odněkud znám......

MS 1994: Jeden zápas, pět gólů. A dál už nic. Zapomenutý příběh Olega Salenka

Premium
Ruský útočník Oleg Salenko pálí kolem kamerunského brankáře Jacquese Songa na...

Od našeho zpravodaje v USA Ráno se v hotelovém pokoji převalil na posteli, zívl, prohrábl vlasy a povídá: „Neuhodneš, co se mi zdálo, Dimo. Měl jsem sen, že večer nastřílím spoustu gólů a ten Kamerun zničíme.“ Dmitrij...

22. června 2026

Fotbalová liga začne i s Karvinou, která se proti vyloučení ze soutěže odvolala

Fanoušci Jablonce ve finále MOL Cupu proti Karviné.

S Karvinou. S šestnácti účastníky. Zatím. Měsíc před startem nového ročníku má fotbalová Chance Liga jednu smutnou jistotu: je nejisté, v jakém počtu se nejvyšší soutěž nakonec dohraje. V pondělí...

22. června 2026  10:32,  aktualizováno  11:56

70tunový kolos má přilákat turisty. V Argentině odhalili největšího Messiho

Messiho socha v městečku Cutral Có.

V malém argentinském městě Cutral Có odhalili obří sochu národního fotbalového hrdiny Lionela Messiho. Dílo zobrazující kapitána úřadujících mistrů světa váží 70 tun a výškou 26 metrů překonalo dosud...

22. června 2026  11:38

Liberec posílil Baboula. Nezmar: Je rychlý, produktivní a má zdravý charakter

Novou posilou Slovanu Liberec je sedmadvacetiletý křídelník Vénuste Baboula ze...

Liberecké fotbalisty posílil křídelník Vénuste Baboula ze slovinského klubu NK Bravo. Sedmadvacetiletý reprezentant Středoafrické republiky podepsal pod Ještědem smlouvu do konce června 2030.

22. června 2026  11:23

Kam jsi běžel? Mazák Muslera se zachoval jako dorostenec a Uruguay draze platila

Uruguayský brankář Fernando Muslera a jeho nesmyslný výběh daleko za pokutové...

Před týdnem oslavil čtyřicátiny, je na pátém mistrovství světa a v pondělí nad ránem středoevropského času chytal svůj už šestnáctý zápas na šampionátu. Jenže v něm se uruguayský brankář Fernando...

22. června 2026  9:40

Píšeme historii, slavil Salah. Rekord má na dosah, trenér vzkázal: Ukáže mnohem víc

Mohamed Salah, omotaný egyptskou vlajkou, mává fanouškům po vítězství nad Novým...

Čekali opravdu dlouho. Více než dvaadevadesát let, 33 628 dní, abychom byli úplně přesní. Až deváté vystoupení na mistrovství světa přineslo egyptským fotbalistům první triumf. Hlavní strůjce...

22. června 2026  8:47

V působivém světě Coca-Coly. Bývala skutečně zelená? A ukradli ji Španělům?

Muzeum Coca-Coly v Atlantě.

Od našeho zpravodaje v USA Cristiano Ronaldo by sem na exkurzi asi nešel. Pamatujete, jak dotčeně se zatvářil, když na tiskovce před zápasem Eura 2020 na stolku před sebou zmerčil dvě lahve s tmavou tekutinou? Odsunul je...

22. června 2026

12. den MS ve fotbale 2026: Argentina narazí na Rakousko, Francie vyzve Irák

Argentinští fotbalisté slaví druhý gól Lionela Messiho proti Alžírsku.

Na fotbalovém mistrovství světa pokračují zápasy druhého kola ve skupinách I a J. Argentina po jasné výhře nad Alžírskem nastoupí proti Rakousku, Francie po úspěšném vstupu proti Senegalu změří síly...

22. června 2026  7:58

Tabulka třetích týmů na MS ve fotbale 2026: Kdo má nejblíže k postupu

Uzbecký gólman Utkir Jusupov zastavuje kolumbijskou akci.

Letošní mistrovství světa má poměrně štědrý postupový klíč. Po skončení soubojů v základních skupinách projdou do 1. kola play off všechny týmy na prvních a druhých místech a také osm nejlepších...

22. června 2026  7:53

Zákrok šampionátu? Brankář deptal Belgii, její kouč řekl: Neotestovali jsme ho dost

Íránský brankář Alírezá Baíranvánd zasahuje v zápase s Belgií.

Můžete namítnout, že mu stačilo jen natáhnout ruku. Přesto byl íránský brankář Alírezá Baíranvánd zase na svém místě. I díky senzačnímu zákroku kolem hodiny hry vychytal bezgólovou remízu s...

22. června 2026  6:48

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

MS ve fotbale 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hraje za účasti 48 týmů a hostí jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. A v akci jsou i Češi. Národní tým na světovém šampionátu bojuje po 20...

22. června 2026  5:36

Nový Zéland - Egypt 1:3, Salah a spol. se rozjeli až po půli, třemi góly otočili skóre

Mohamed Salah poslal Egypt do vedení proti Novému Zélandu.

První půle a druhá, to byly dva naprosto rozdílné příběhy. Egypťané šli do kabin se ztrátou, nicméně pak se v rámci duelu skupiny G na světovém šampionátu rozjeli a zasypali novozélandské fotbalisty...

22. června 2026  5:25

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.