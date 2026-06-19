MS 1986: Argentinci bez kuřat i prchající novinář z finále. Když vládla pověrčivost

Ale co když v tom bylo ještě něco víc? Třeba rituály, na kterých lpěl extrémně pověrčivý kouč Carlos Bilardo?
Tehdy na něj Argentinci dlouho nadávali, protože se jim nelíbilo, že trenér s dlouhým nosem a mezírkou mezi zuby byl ryzí pragmatik.
Ve fotbale nehledal krásu, neuznával filozofování, všechno podřídil výsledkům. Což v kontrastu s předchůdcem Menottim, vyhlášeným romantikem, dráždilo.
Hráči museli sedět pokaždé na stejném místě, pokaždé se z reproduktorů linula stejná hudba ve stejném pořadí.