MS 2022: Messi v plášti a solící kuchař s trofejí. Nezapomenutelný katarský bizár

Byl to značně bizarní pohled.
Lionel Messi, argentinský bůh a kapitán, si užíval nejkrásnější chvíli bohaté kariéry, na krku už se mu bimbala zlatá medaile a právě se chystal převzít pohár pro mistra světa, ale ještě předtím si ho katarský emír Tamím bin Hamad Ál Thání odchytil na zvláštní ceremoniál.
Messimu slavnostně navlékl přes ramena tmavý kus látky, snad coby výraz nejvyšší úcty, ale možná taky jako katarský vzkaz světu: Podívejte se, už je taky náš!
Katar byl jistě ideální destinací pro fanoušky, kteří chtěli mít všechno blízko a nevadilo jim, že za cenu běžného ubytování bydlí ve vytuněném kontejneru.