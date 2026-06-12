MS 1966: Jedno velké spiknutí! Rozhodčí je parchant, chtěl jsem jen překladatele

Umíte si představit, že by se ta scénka vážně odehrála? Že by maličký německý sudí skutečně nechal k autové čáře přivolat tlumočníka, aby se s rozzuřeným Rattínem lépe dorozuměl? Zní to bizarně, ale v době, kdy stále ještě neexistovaly žluté a červené karty, by to možná chaos na hřišti skutečně pomohlo vyřešit.
Jenže Kreitlein, civilním povoláním krejčí, se s argentinským tvrďákem nepáral.
Když za ním Rattín deset minut před pauzou po předchozím varování zase přiběhl diskutovat, sice z jeho španělštiny nevyrozuměl ani slovo, ale stejně mu po chvilce dal rázným gestem najevo: „A dost už. Mazej do kabiny!“
Oficiální odůvodnění? „Verbální agrese,“ stálo v zápisu o utkání.
Trvalo skoro 10 minut, než se Rattín začal šourat do kabiny, cestou stihl znechuceně vzít do ruky rohový praporek s britskou vlajkou a sníst čokoládovou tyčinku, která mu přistála na hlavě.