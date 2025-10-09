Premium

S nulou, ale bez vítězství. Výsledek bolí, předvedli jsme dobrý výkon, řekl Kovář

Autor:
  23:52
Nejspíš nečekal, že proti nabušeným Chorvatům prožije vlastně docela klidný zápas. Svítivě žlutý dres si pořádně nezašpinil. Přes sedmdesát minut byl prakticky bez práce. „Ale v závěru jsme šli vabank a soupeř přece jen nějaké šance měl,“ líčil brankář fotbalové reprezentace Matěj Kovář po bezgólové remíze v Edenu.
Český brankář Matěj Kovář v zápase proti Chorvatsku.

Český brankář Matěj Kovář v zápase proti Chorvatsku. | foto: Profimedia.cz

Ta pro český tým příliš neřeší. Pokud Chorvati v závěru kvalifikace totálně nezkolabují, což se nepředpokládá, přímý postup je fuč.

Češi se budou muset o mistrovství světa poprat na jaře v baráži, což bude těžká úloha. Doma proti Chorvatsku to ještě mohli zvrátit.

„S odstupem pár minut ten výsledek trochu bolí,“ uznal Kovář. „Předvedli jsme dobrý výkon, ale chyběl nám gól. Chtěli jsme sobě i fanouškům udělat radost. Bohužel, nepovedlo se.“

Česko - Chorvatsko 0:0, fotbalistům se přímý postup vzdálil, měli jednu šanci

Reprezentace předvedla slušný první poločas, jenže bez vyložených šancí. Po přestávce fotbalistům došla energie, hlavně v závěru měli hru pod kontrolou hosté. A klidně mohli vstřelit vítězný gól.

Perišič, který už v první půli dvakrát pálil nad bránu, hlavičkoval po centru z pravé strany přímo do Kovářových rukavic. Český gólman si pak poradil i s prudkou střelou Sučiče.

„Jako gólman musíte být ready. Často to tak bývá, že se dlouho nic neděje, a potom zničehonic přijde šance,“ krčil rameny Kovář. Ale poradil si.

Do brány se v kvalifikaci postavil poprvé od června, kdy právě od Chorvatů v Osijeku dostal pět branek. Mezitím přestoupil z Leverkusenu do Eindhovenu, kde se stal jedničkou. V září v Černé Hoře ovšem v bráně národního týmu dostal přednost konkurent Staněk.

Ten je však momentálně zraněný, proto šel ve čtvrtek v Edenu do akce opět Kovář. A působil jistě.

Dlouhými nákopy do křídel založil i několik útoků. Balony pak prodlužoval za obranu Zelený, případně je sklepával obrovitý Chorý. „Chyběl jenom vytoužený gól,“ smutnil pětadvacetiletý brankář, který si pochvaloval i obnovenou sparťanskou spolupráci v obráně.

Stoperskou dvojici tvořili Krejčí s Vitíkem, na levém kraji hrál Zelený.

„Vyhověli jsme si. Myslím, že i rozehrávka měla určité parametry,“ komentoval. „Kluci mi skákali do střel, hodně mi pomohli.“

I proto se dost možná na hřišti společně potkají zase v neděli, kdy kvalifikace pokračuje na Faerských ostrovech. Nebude to sranda. Faeřané ve čtvrtek smetli Černou Horu 4:0.

„Víme, že nás nečeká nic jednoduchého. Budeme hrát na umělce, na kterou nejsme zvyklí. Navíc tam v tomhle období dost fouká, takže i na to si musíme dát pozor a připravit se.“

Vstoupit do diskuse (8 příspěvků)
