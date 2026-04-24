Rubio by íránské fotbalisty na MS přivítal, leč varuje: Nesmějí přivézt bandu teroristů

Šampionát začne 11. června, Írán má odehrát skupinu v Inglewoodu a Seattlu.
„Nikdo z USA jim neřekl, že nemohou přijet. Hráči jsou ve Spojených státech vítáni,“ řekl Rubio novinářům. Omezení by se ale mohla vztahovat na některé členy doprovodu, pokud budou mít vazby na IRGC. „Nemohou s sebou přivézt bandu teroristů a předstírat, že jsou to novináři nebo kondiční trenéři,“ dodal Rubio.
Trumpův zmocněnec lobbuje u FIFA: Írán nahraďte na mistrovství světa Itálií
Zároveň distancoval vládu USA od návrhu, aby se místo Íránu, s nímž Američané od konce února válčí, zúčastnila šampionátu Itálie. Ta se na turnaj nekvalifikovala, ale výzvu o možné náhradě přednesl ve středu zvláštní zmocněnec amerického prezidenta Paolo Zampolli mezinárodní fotbalové federaci FIFA. Samotní italští sportovní funkcionáři to odmítli.
Fotbaloví představitelé Íránu po začátku války požádali FIFA, aby jejich zápasy z USA přesunula do Mexika, federace ale nesouhlasila a reagovala, že změny v rozpisu turnaje neplánuje. Ve skupině se Írán utká s Novým Zélandem, Belgií a Egyptem. Základnu má mít během šampionátu v Tucsonu v Arizoně. MS uspořádají společně USA, Mexiko a Kanada.