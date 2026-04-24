Rubio by íránské fotbalisty na MS přivítal, leč varuje: Nesmějí přivézt bandu teroristů

Vyjádření amerických představitelů směrem k íránským fotbalistům pokračují. Ministr zahraničí Marco Rubio ujistil zástupce tamní reprezentace, že Spojené státy nejsou proti její účasti na mistrovství světa v USA. Upozornil však, že součástí výpravy nesmí být osoby s vazbami na íránské revoluční gardy (IRGC).

Americký ministr zahraničí Marco Rubio (16. února 2026) | foto: Reuters

Šampionát začne 11. června, Írán má odehrát skupinu v Inglewoodu a Seattlu.

„Nikdo z USA jim neřekl, že nemohou přijet. Hráči jsou ve Spojených státech vítáni,“ řekl Rubio novinářům. Omezení by se ale mohla vztahovat na některé členy doprovodu, pokud budou mít vazby na IRGC. „Nemohou s sebou přivézt bandu teroristů a předstírat, že jsou to novináři nebo kondiční trenéři,“ dodal Rubio.

Trumpův zmocněnec lobbuje u FIFA: Írán nahraďte na mistrovství světa Itálií

Zároveň distancoval vládu USA od návrhu, aby se místo Íránu, s nímž Američané od konce února válčí, zúčastnila šampionátu Itálie. Ta se na turnaj nekvalifikovala, ale výzvu o možné náhradě přednesl ve středu zvláštní zmocněnec amerického prezidenta Paolo Zampolli mezinárodní fotbalové federaci FIFA. Samotní italští sportovní funkcionáři to odmítli.

Fotbaloví představitelé Íránu po začátku války požádali FIFA, aby jejich zápasy z USA přesunula do Mexika, federace ale nesouhlasila a reagovala, že změny v rozpisu turnaje neplánuje. Ve skupině se Írán utká s Novým Zélandem, Belgií a Egyptem. Základnu má mít během šampionátu v Tucsonu v Arizoně. MS uspořádají společně USA, Mexiko a Kanada.

Hradec - Slavia 2:1, v nastavení rozhodl Darida z penalty, hosté měli dva vyloučené

Fotbalisté Hradce Králové slaví vítězný gól Vladimíra Daridy z pokutového kopu.

Slávističtí fotbalisté ztratili nervy, dva vyloučené hráče a především body. A poprvé v letošním ligovém ročníku prohráli. V třicátém kole, předposledním v základní části, v Hradci Králové absolutně...

Sedmizápasový distanc pro Bořila. Za Slavii už si v této sezoně nezahraje

Slávistický kapitán Jan Bořil (vpravo) s advokátem opouští sídlo disciplinární...

Kapitán fotbalové Slavie Jan Bořil vyfasoval za své chování v utkání s Hradcem Králové (1:2) sedmizápasový trest. Poté, co v nedělním zápase viděl druhou žlutou kartu, pronesl podle zápisu směrem k...

Nepochopitelná rozhodnutí, zlobil se kouč Trpišovský. Bořil? Nechal průchod frustraci

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský během utkání v Hradci

Nevymlouval se, nestěžoval si, ale bylo na něm poznat, že vztek v sobě dusí. „V jednom zápase uděláme věci, které jsme neudělali za celou sezonu. Všechno špatně,“ prohlásil trenér slávistických...

Chorý bude Slavii chybět jeden zápas. Podle disciplinárky nelze prokázat úmysl

Tomáš Chorý ze Slavie opouští zápas s Plzní po obdržené červené kartě.

Sudí v zápise o utkání a následně i komise rozhodčích jeho prohřešek v zápase s Plzní (0:0) označili za plivnutí. Slávistický útočník Tomáš Chorý nakonec za incident vyfasoval trest na jeden zápas,...

Karviná - Baník 2:1, drama na závěr, oslavy domácích. Čeká je první finále v historii

Karvinský Aboubacar Traore se raduje z postupu do finále poháru.

Fotbalisté Karviné jsou druhými finalisty letošní sezony MOL Cupu. Na domácím hřišti v úterním semifinále porazili po dramatickém finiši ostravský Baník 2:1. Hosté dohrávali od 74. minuty v oslabení...

Rubio by íránské fotbalisty na MS přivítal, leč varuje: Nesmějí přivézt bandu teroristů

Americký ministr zahraničí Marco Rubio (16. února 2026)

Vyjádření amerických představitelů směrem k íránským fotbalistům pokračují. Ministr zahraničí Marco Rubio ujistil zástupce tamní reprezentace, že Spojené státy nejsou proti její účasti na mistrovství...

24. dubna 2026  9:52

Spor o místa pro liberecké fandy. Slovan o podmínkách Jablonce: Byly nestandardní

Momentka z podještědského derby mezi Libercem a Jabloncem.

Mezi fotbalovými týmy Jablonce a Liberce to před sobotním ligovým derby vře. Příčinou jsou místa pro liberecké fanoušky na jabloneckém stadionu. „Jako klub chceme zareagovat na výrazně zkreslené...

24. dubna 2026  8:16

Fandové, pozor. Hrozí porušení soukromí i zadržení, varují organizace před MS

Prezident světového fotbalu Gianni Infantino přivezl americkému prezidentu...

Více než 120 amerických lidskoprávních organizací ve Spojených státech v souvislosti s blížícím se mistrovství světa ve fotbale varovalo, že cizincům během jejich návštěvy USA hrozí, že budou vážně...

23. dubna 2026  22:05

Vazbu opustil další obviněný ve fotbalové korupční kauze, zbývá v ní jediný

Policie přivezla ke zlínskému okresnímu soudu na vazební zasedání tři obviněné...

Z vazby byl propuštěn další muž obviněný v rozsáhlé kauze fotbalové korupce. ČTK to řekl náměstek olomouckého vrchního státního zástupce Radek Bartoš. Podle České televize, která na propuštění...

23. dubna 2026  16:49,  aktualizováno  19:33

Oslabení pro Slovácko. Disciplinárka vyšší tresty vyměřila Blahútovi i Vaškovi

Patrik Blahút ze Slovácka opouští po červené kartě hřiště v utkání s Olomoucí.

Fotbalisté Slovácka dostali za vyloučení v ligovém utkání v Olomouci vyšší disciplinární tresty. Patrik Blahút na tři a Filip Vaško na čtyři zápasy. V komuniké po čtvrtečním zasedání to uvedla...

23. dubna 2026  16:30

Sedmizápasový distanc pro Bořila. Za Slavii už si v této sezoně nezahraje

Slávistický kapitán Jan Bořil (vpravo) s advokátem opouští sídlo disciplinární...

Kapitán fotbalové Slavie Jan Bořil vyfasoval za své chování v utkání s Hradcem Králové (1:2) sedmizápasový trest. Poté, co v nedělním zápase viděl druhou žlutou kartu, pronesl podle zápisu směrem k...

23. dubna 2026  14:05,  aktualizováno  15:38

Yamal se zranil při penaltě. Barceloně do konce sezony nepomůže, MS prý stihne

Zraněný barcelonský křídelník Lamine Yamal odchází ze hřiště v utkání se Celtou...

Střelou k tyči s přehledem proměnil pokutový kop, ale ani se neradoval a okamžitě signalizoval směrem k lavičce, že nemůže pokračovat. Barcelonský talent Lamine Yamal si v utkání se Celtou Vigo (1:0)...

23. dubna 2026  10:08,  aktualizováno  14:05

Real hledá trenéra. Ve Španělsku zmiňují Mourinha, mezi favority je i Klopp

Jose Mourinho povzbuzuje hráče Benfiky.

Sezona ještě neskončila, už teď je nicméně velmi pravděpodobné, že Real Madrid bude v létě měnit trenéra. Kdo ale Álvara Arbelou, jenž mužstvo převzal teprve v lednu, nahradí? V médiích už se...

23. dubna 2026  13:35

Karviná byla podezřelá i komisi. Šéf sudích volal Wolfovi: Říkali mi, že to není normální

Libor Kovařík, předseda komise rozhodčích FAČR

Další velké jméno, které se skloňuje v souvislosti s aktuální kauzou v českém fotbale. Šéf profesionálních sudích Libor Kovařík hovoří na jaře 2024 s karvinským primátorem a hlavou tamního klubu...

23. dubna 2026  11:19,  aktualizováno  11:36

Trumpův zmocněnec lobbuje u FIFA: Írán nahraďte na mistrovství světa Itálií

Necelých padesát dnů před prvním výkopem pořád není jasno. Bude fotbalový šampionát v Americe kompletní? A zúčastní se ho Írán, který je se Spojenými státy, hlavním pořadatelem turnaje, ve válce?...

23. dubna 2026  9:27,  aktualizováno  10:17

Vstávat! Tenhle sen končí. Deset let od zázraku padá Leicester do třetí ligy

Patson Daka je mrzutý po sestupu Leicester City ze druhé anglické ligy.

Snad nikdy za 142 let od založení klubu se nestalo, aby fanoušci pískali na hráče už před výkopem. Většinu času pak jen nadávali, prskali, kroutili hlavou. Nejen oni nechápou, diví se celý svět....

23. dubna 2026  9:46

Berbr u soudu: Měl jsem nasadit montérky a na koloběžce kontrolovat stadiony

Roman Berbr během hlavního líčení v kauze dezinfekce fotbalových stadionů.

Na všechny body obžaloby, která ho viní z podvodu na fotbalové půdě, měl bývalý (a všemocný) místopředseda české asociace Roman Berbr rozsáhlou odpověď. „Shrnu tady pravdivou realitu.“ Jeho výpověď u...

23. dubna 2026  7:29

