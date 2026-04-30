I když slůvko naše... V Česku po bezmála dvou dekádách už zakořenil. „Pořád říkám vy a my, ale já se stejně tady cejtím... ani nevím jak,“ směje se jednačtyřicetiletý trenér teplického béčka.
Stále si píše se světovou superstar Edinem Džekem, nestárnoucím kapitánem Bosny, který okouzlil už na teplických Stínadlech. A v kontaktu s bosenským fotbalem je i přes svého tchána, místopředsedu tamního svazu. Za koho by jeho synové hráli, za Česko, či Bosnu? Kolik bral v Zenici? Jak jeho rodnou zemí cloumá fotbalová horečka? A nakolik věří „svým“ dvěma reprezentacím na šampionátu v USA, Kanadě a Mexiku?
V jeden den postoupily Česko i Bosna, vaše osudové země. Čím jste si na oslavu ťuknul?
Já pivem, v Česku se ze mě stal pivař. Strašně rád chodím na jedno s klukama i mimo fotbal. Teď jsme seděli doma, měl jsem domácí pálenku z Bosny, rakiji. Nějakého panáka jsem dal, slavilo se do rána.
Česká liga Bosňanům sedí, ale papíráci tady odpadnou. Soubojově jsme na tom hůř.