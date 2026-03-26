Kdysi vyloučil Holeše, teď švédský sudí vytočil Daridu. Přísná penalta, tvrdí Kadlec

Vladimír Darida, který nastoupil za reprezentaci po necelých pěti letech, se mohl vzteknout. Zamračený trenér Miroslav Koubek zaplul do polstrované sedačky na střídačce. Češi začali baráž o mistrovství světa s Irskem zle. A zlobili se na švédského rozhodčího Glenna Nyberga. Oprávněně?
Český kapitán Ladislav Krejčí diskutuje s rozhodčím Glennem Nybergem během utkání s Irskem. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Hostující kapitán Collins, který byl v úvodních minutách u všeho nebezpečného, stihl po dlouhém autu z levé strany vsunout kopačku do souboje s Daridou, který ho ve vzduchu špičkou zasáhl. Hrálo se dál, švédský sudí Nyberg nepískal a na druhé straně měl první českou šanci Šulc, který pálil z dálky.

Při nejbližším přerušení ale rozhodčí hru pozdržel. A na velkoplošných obrazovkách se objevilo jasné sdělení: VAR přezkoumává potenciální pokutový kop.

Čeští fanoušci skřípali zuby, ti irští dopředu slavili. Zvlášť, když Nyberg gestem nad hlavou naznačil obrazovku a běžel se podívat na video.

Videoasistenti z Belgie a Španělska mu doporučili odpískání penalty. A on neváhal. Českým fotbalistům se verdikt pranic nelíbil. Je fakt, že v domácí lize by takový zákrok nejspíš prošel. Zejména v momentě, kdy ho hlavní na hřišti nejdřív přešel. UEFA, potažmo FIFA mají ale často jiný metr.

„Přísná penalta. Darida chce odehrát míč, jde tam nártem a obránce to udělá šikovně. Já bych to nepískl, hrozně přísná penalta a škoda pro Vláďu,“ řekl ve studiu České televize někdejší reprezentant Michal Kadlec.

ONLINE: Česko - Irsko 1:2, z penalty snížil Schick, hosté po půli brání náskok

Obávaný střelec Parrot už v 19. minutě poslal Irsko do vedení a odstartoval osmiminutovku, během níž padly ještě další dvě branky. Po rohovém kopu si míč nešťastně srazil do brány gólman Kovář, který nemohl nic dělat s míčem, který se do jeho ramene odrazil od břevna.

A na druhé straně snížil rovněž z pokutového kopu Schick, který potrestal hloupý faul Manninga na Krejčího. V tu chvíli Nyberg pomoc videa nepotřeboval, ale při první situaci si v Edenu leckdo mohl vybavit moment z dva roky starého zápasu Slavia - AC Milán.

V odvetě osmifinále Evropské ligy červenobílí proti gigantovi začali skvěle. Měli nápor, nebezpečné šance. Na věhlasného soupeře zkrátka vletěli. Jenže pak do utkání vstoupil Nyberg, původním povoláním učitel a skladník. I tehdy dal na radu videoasistenta, který mu do monitoru u hřiště poslal zdánlivě nevinný zákrok slávisty Holeše.

Ten tehdy nešťastně a možná trochu neobratně došlápl na nohu obránce Calabrii, když se uprostřed hřiště otáčel, a soupeř mu svou kopačku strčil pod tu jeho. Faul, ale nic víc. Maximálně žlutá, mysleli si slávisté. Jenže Nyberg po zhlédnutí videa vytáhl červenou a Holeš musel do kabin.

„Nedokážu si to vysvětlit, jak může sudí takhle ovlivnit zbytečně zápas. Všichni se na utkání těšíme, fanoušci bouřili a poté se vše zahodí ve dvacáté minutě takovým rozhodnutím,“ zlobil se tenkrát slávista Provod. „Dokonce i Giroud, útočník soupeře, za mnou přišel a říkal mi, že nechápe, co v tom sudí tak dlouho hledá,“ přidal se trenér Trpišovský.

„Viděl jsem to v opakovačce několikrát, nerozumím tomu, vůbec to nechápu. Holi nechtěl faulovat, nešel do skluzu, kryl si balon. Jde to proti fotbalu,“ zlobil se slávistický kouč.

Holešovo vyloučení zlomilo slávisty. To by nebyla červená ani v Itálii, řekl Zima

„V Itálii by taková červená určitě nepadla, možná by to nebyl ani faul,“ tvrdil domácí obránce Zima, než smutně dodal: „V Evropě jsou ta pravidla prostě trochu jiná.“

Přesvědčil se o tom v baráži s Irskem také Darida. A znovu u toho byl švédský sudí Nyberg, který už monitor v Edenu dobře zná.

Nejčtenější

Připomeňte si všechny vítěze ankety fotbalisty roku. Víte, co dnes dělají?

Zleva Tomáš Skuhravý, Tomáš Souček, Petr Čech, Antonín Panenka a Petr Kouba

Kdo vyhrál v Československu jako první, kdo premiérově obhájil, kdo dlouho držel rekord v počtu triumfů? Připomeňte si éry Josefa Masopusta, Antonína Panenky či Ladislava Vízka. V anketě Fotbalista...

Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta

Kamil Javůrek, Integrity officer FAČR, a šéf českého fotbalu David Trunda na...

Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží zadržela v úterý dopoledne desítky lidí. Předseda asociace David Trunda následně svolal mimořádné...

Sparta - Alkmaar 0:4, kolaps po půli, hosté byli jasně lepší a Česko je bez pohárů

Fotbalisté Alkmaaru se radují z g’ólu do sítě Sparty v osmifinále Konferenční...

Fotbalový tým AZ Alkmaar loni na začátku října ve svém úvodním utkání Konferenční ligy dostal čtyři góly v Larnace. Ve čtvrtek pozdě večer na pražské Letné výsledkem 4:0 naopak vyprovodil z...

Můj zatím nejlepší rok kariéry, liboval si Šulc. Co znamená jeho gólová oslava?

Pavel Šulc s partnerkou Natali na vyhlášení ankety Fotbalista roku.

Na zádech má desítku, na hlavě rockerský rozcuch a u nohou skoro celý Lyon. A teď už i fotbalové Česko. „Je skvělé vidět své jméno mezi takovými osobnostmi českého fotbalu,“ prohlížel si nablýskané...

Fotbalisté Turecka zdolali v baráži Rumuny a přiblížili se k účasti na mistrovství světa

Ferdi Kadioglu slaví gól Turecka proti Rumunsku.

Fotbalisté Turecka v semifinále play off kvalifikace o postup na mistrovství světa zdolali doma 1:0 Rumunsko. Turecko zužitkovalo herní převahu v 53. minutě, kdy Güler dalekonosným pasem našel za...

26. března 2026  20:17

OBRAZEM: Zelené šílenství v Praze. Irští fanoušci vzali centrum města útokem

Irští fotbaloví fanoušci v centru Prahy před barážovým utkáním o mistrovství...

Do Prahy se jich sjely tisíce a davy irských fanoušků napjatě vyhlížely čtvrteční utkání o mistrovství světa proti českým fotbalistům. O lístky do hostujícího sektoru v Edenu žádalo přes šest tisíc...

26. března 2026  19:25

Všechno do útoku! přejí si čtenáři na Irsko. Chtějí Schicka i Chorého, vynechali Součka

Nový kouč českých fotbalistů Miroslav Koubek (uprostřed) vede první trénink...

Jediným defenzivnějším hráčem nad obránci by zůstal veterán Darida. Čtenáři iDNES.cz v tradiční anketě hlasovali o ideální sestavě na Irsko a zvolili ofenzivní variantu. Mezi jedenácti vyvolenými...

26. března 2026  17:20

Zemřel první fotbalista za milion liber. Bývalému italskému kanonýrovi bylo 79 let

Giuseppe Savoldi.

Ve věku 79 let zemřel bývalý italský reprezentant Giuseppe Savoldi, který jako první fotbalista v historii přestoupil za částku přesahující milion liber. Informovala o tom agentura ANSA.

26. března 2026  17:03

OKD i Chance. Fotbalová Karviná přichází kvůli korupční kauze o sponzory

Kapitán fotbalistů MFK Karviná Jiří Fleišman sleduje míč spolu s...

Rozsáhlá korupční kauza v českém fotbale si u klubu MFK Karviná, který je vyšetřován kvůli podezření z ovlivňování zápasů vybírá první daň. Generální partner OKD s ním ukončil spolupráci, stejně tak...

26. března 2026  9:34,  aktualizováno  16:59

V civilu je zubařem, na MS už dotáhl rodný Island. Kdo vede Iry do baráže s Českem?

Trenér irského národního týmu Heimir Hallgrímsson z Islandu.

V létě 2016 byl jako asistent u toho, když fotbalová reprezentace Islandu, jeho rodné země, šokovala Anglii a postoupila do čtvrtfinále Eura. Už z pozice hlavního trenéra ji o dva roky později dotáhl...

26. března 2026  16:20

Ve vazbě kvůli fotbalové kauze skončili čtyři obvinění, mezi nimi Prokeš i Býma

Policie přivezla ke zlínskému okresnímu soudu na vazební zasedání tři obviněné...

Kvůli fotbalové korupční kauze skončili ve vazbě celkem čtyři obvinění, mezi nimi jsou Jakub Prokeš, bývalý manažer třetiligového Startu Brno, a také Pavel Býma, bývalý funkcionář FC Zlínsko a...

26. března 2026  12:56,  aktualizováno  16:12

Jihlava má nového trenéra. Nikl se upsal Vysočině, asistentem bude Sodoma

Jeden z českobudějovických trenérů Marek Nikl sleduje utkání v Brně.

Blesková operace dokončena. Ještě v pondělí Lukáš Vaculík, ředitel FC Vysočina, sepisoval seznam vhodných kandidátů, ve čtvrtek už tým vedl Marek Nikl. Bývalý kouč Příbrami, Českých Budějovic či...

26. března 2026  15:53

Opavu přebírá asistent Navrátil, novým asistentem v Dukle je Šmarda

Asistent trenéra jihlavských fotbalistů Michal Šmarda

Fotbalisty Opavy po pondělním odchodu trenéra Romana Nádvorníka povede dosavadní realizační tým. Do role hlavního kouče se z pozice asistenta posune Jan Navrátil. Novým asistentem trenéra Pavla...

26. března 2026  14:15,  aktualizováno  15:46

Sázení ve fotbale musíme vymýtit, zní ze 4. ligy. Klub řeší, co s mladým brankářem

Nástup fotbalových týmů.

Ve spojitosti s nynější fotbalovou kauzou týkající se úplatkářství a ovlivňování zápasů, takzvaného match fixingu, se objevilo i divizní mužstvo TJ Břidličná. Neprávem. Je to sice nynější klub...

26. března 2026  15:04

