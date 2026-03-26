Kdysi vyloučil Holeše, teď švédský sudí vytočil Daridu. Přísná penalta, tvrdí Kadlec

Hostující kapitán Collins, který byl v úvodních minutách u všeho nebezpečného, stihl po dlouhém autu z levé strany vsunout kopačku do souboje s Daridou, který ho ve vzduchu špičkou zasáhl. Hrálo se dál, švédský sudí Nyberg nepískal a na druhé straně měl první českou šanci Šulc, který pálil z dálky.
Při nejbližším přerušení ale rozhodčí hru pozdržel. A na velkoplošných obrazovkách se objevilo jasné sdělení: VAR přezkoumává potenciální pokutový kop.
Čeští fanoušci skřípali zuby, ti irští dopředu slavili. Zvlášť, když Nyberg gestem nad hlavou naznačil obrazovku a běžel se podívat na video.
Videoasistenti z Belgie a Španělska mu doporučili odpískání penalty. A on neváhal. Českým fotbalistům se verdikt pranic nelíbil. Je fakt, že v domácí lize by takový zákrok nejspíš prošel. Zejména v momentě, kdy ho hlavní na hřišti nejdřív přešel. UEFA, potažmo FIFA mají ale často jiný metr.
„Přísná penalta. Darida chce odehrát míč, jde tam nártem a obránce to udělá šikovně. Já bych to nepískl, hrozně přísná penalta a škoda pro Vláďu,“ řekl ve studiu České televize někdejší reprezentant Michal Kadlec.
Obávaný střelec Parrot už v 19. minutě poslal Irsko do vedení a odstartoval osmiminutovku, během níž padly ještě další dvě branky. Po rohovém kopu si míč nešťastně srazil do brány gólman Kovář, který nemohl nic dělat s míčem, který se do jeho ramene odrazil od břevna.
A na druhé straně snížil rovněž z pokutového kopu Schick, který potrestal hloupý faul Manninga na Krejčího. V tu chvíli Nyberg pomoc videa nepotřeboval, ale při první situaci si v Edenu leckdo mohl vybavit moment z dva roky starého zápasu Slavia - AC Milán.
V odvetě osmifinále Evropské ligy červenobílí proti gigantovi začali skvěle. Měli nápor, nebezpečné šance. Na věhlasného soupeře zkrátka vletěli. Jenže pak do utkání vstoupil Nyberg, původním povoláním učitel a skladník. I tehdy dal na radu videoasistenta, který mu do monitoru u hřiště poslal zdánlivě nevinný zákrok slávisty Holeše.
Ten tehdy nešťastně a možná trochu neobratně došlápl na nohu obránce Calabrii, když se uprostřed hřiště otáčel, a soupeř mu svou kopačku strčil pod tu jeho. Faul, ale nic víc. Maximálně žlutá, mysleli si slávisté. Jenže Nyberg po zhlédnutí videa vytáhl červenou a Holeš musel do kabin.
„Nedokážu si to vysvětlit, jak může sudí takhle ovlivnit zbytečně zápas. Všichni se na utkání těšíme, fanoušci bouřili a poté se vše zahodí ve dvacáté minutě takovým rozhodnutím,“ zlobil se tenkrát slávista Provod. „Dokonce i Giroud, útočník soupeře, za mnou přišel a říkal mi, že nechápe, co v tom sudí tak dlouho hledá,“ přidal se trenér Trpišovský.
„Viděl jsem to v opakovačce několikrát, nerozumím tomu, vůbec to nechápu. Holi nechtěl faulovat, nešel do skluzu, kryl si balon. Jde to proti fotbalu,“ zlobil se slávistický kouč.
Holešovo vyloučení zlomilo slávisty. To by nebyla červená ani v Itálii, řekl Zima
„V Itálii by taková červená určitě nepadla, možná by to nebyl ani faul,“ tvrdil domácí obránce Zima, než smutně dodal: „V Evropě jsou ta pravidla prostě trochu jiná.“
Přesvědčil se o tom v baráži s Irskem také Darida. A znovu u toho byl švédský sudí Nyberg, který už monitor v Edenu dobře zná.