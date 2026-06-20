Nemá snad kondici? Německý sudí Zwayer měl křeče, napil se shotu a zápas dokončil

Zápasy na fotbalovému mistrovství světa jsou vyčerpávající nejen pro hráče.
Souboj o první příčku ve skupině D mezi domácími Američany a Australany (2:0) v Seattlu na západě Spojených států začal v poledne tamního času, teplota se blížila ke třiceti stupňům a duel měl strhující tempo.
Především po přestávce se hra přelévala z jedné strany na druhou a zaběhal si i hlavní rozhodčí. Ve třetí minutě nastavení už nemohl dál.
První u něj byl australský záložník Aiden O’Neill. Pak mu pomáhal od křečí klasickým způsobem pomezní Robert Kempter. Chytil mu špičku zvednuté nohy a tlačil ji dolů.
Od laviček sprintovala čtvrtá sudí Katia Itzel Garciaová s tzv. výživovým shotem, který v sobě skloubí vysokou koncentraci vitamínů a energie a má okamžitý účinek.
K pomoci se přidal i americký útočník Folarin Balogun, který krátce předtím po jedné ze strkanic obdržel od Zwayera žlutou kartu.
|
USA - Austrálie 2:0, góly padly v první půli, hostitelé mají druhou výhru a postupují
Po chvíli se sudí zvedl, protáhl se a pokýval hlavou. „To zvládnu.“ Hrálo se ještě tři čtyři minuty. Pokud by Zwayer nemohl pokračovat, zápas by musela dopískat mexická rozhodčí Garciaová.
„Lehnout si je jedna věc, ale vstát je druhá. Z mého německého pohledu mu trvalo vstát trochu moc dlouho. Ale zapomeňme na to,“ reagoval ve vysílání Magenta TV někdejší německý reprezentant Thomas Müller. „A že dřív na nohy nemohl? Pak musíme zpochybnit jeho fyzickou kondici.“
Jeho kolega ve studiu, známý trenér Jürgen Klopp, si myslí, že Zwayer na šampionátu nemusí dostat další příležitost. „Předpokládám, že mu to nepomůže. Samozřejmě, že je mi Felixe líto. Podal dobrý výkon, ale všichni budou mluvit jen o tomhle incidentu.“
Pro pětačtyřicetiletého Zwayera, jediného německého hlavního sudího na turnaji, to byl první zápas na mistrovství světa v kariéře, kterou začal už v roce 2004.
O rok později byl zapleten do skandálu s úplatky. Po šestiměsíčním zákazu činnosti se vrátil na scénu a v posledních letech je jedním z nejlíp hodnocených německých sudích.
Na světovém šampionátu byl sice už v roce 2018, ale to vykonával roli jen videoasistenta.
Loni řídil finále Evropské ligy mezi Manchesterem United a Tottenhamem či semifinále Eura 2024 mezi Anglií a Nizozemskem.