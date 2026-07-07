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MS ve fotbale 2026

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Haló, Donalde? Lukaku a spol. se vysmáli Trumpovi. Média píší o belgické pomstě

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  11:01
Belgický útočník Romelu Lukaku slaví gól a směrem k americkým tribunám...

Belgický útočník Romelu Lukaku slaví gól a směrem k americkým tribunám naznačuje: „Moc mluvíte“. | foto: AP

Belgický útočník Romelu Lukaku běží vstříc k tribunám po své brance do sítě...
Belgický útočník Romelu Lukaku slaví se spoluhráči gól v osmifinále MS proti...
Belgický útočník Romelu Lukaku slaví gól proti Spojeným státům.
Američan Folarin Balogun se rozcvičuje před osmifinále mistrovství světa s...
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Nebyla to jen obyčejná oslava gólu. Když belgický hromotluk Romelu Lukaku v nastavení překonal amerického brankáře Matta Freese, běžel vstříc k tribunám a dal si dlaně za uši. Poté prsty pravé ruky naznačoval známe gesto mluvení. K fanouškům amerických fotbalistů to ale neměl být provokativní vzkaz v obvyklém stylu „neslyším vás, moc mluvíte“.

Romelu Lukaku v osmifinále mistrovství světa gólem na čtyři jedna vyslal jiné poselství.

Vysmál se skandální předehře zápasu, kdy disciplinární komise FIFA na nátlak amerického prezidenta Donalda Trumpa uložila soupeřovu útočníkovi Folarinu Balogunovi za vyloučení v předchozím utkání proti Bosně jen podmíněný trest.

Gianni, kamaráde, můžeš mluvit? Trump přiznal, že volal: Ten rozhodčí je podezřelý

Když k němu přiběhli rozradostnění spoluhráči, napodobili „Trumpův tanec“, který prezident Spojených států proslavil během volební kampaně - rytmické pohupování v bocích a pomalé pohyby zaťatými pěstmi dopředu a dozadu.

Stal se symbolem jeho podpory a oblíbili si ho i sportovci. Ale Belgičané rozhodně Trumpovi sympatie nevyjadřovali, dělali si z něj legraci.

„Sportovní trest vynesen,“ oznamuje francouzská verze Eurosportu.

„To všechno kvůli tomuhle,“ křičí z titulní strany L’Equipe nadpis s přiloženou fotografii zklamaného Baloguna.

„Belgie za všechny mstí fotbalový svět,“ píše německý Bild. „Před zápasem všichni mluvili o skandálu s červenou kartou, po utkání všichni mluví o Rudých ďáblech,“ chválí Belgičany.

„Ani Trump se nevyhne nevyhnutelnému,“ dočtete se ve španělském deníku Marca. „Belgie vzala spravedlnost do vlastních rukou. Proměnila debatu ve fotbal a kontroverzi ve skutečnou podívanou.“

Italská Gazzetta dello Sport události před osmifinálovým soubojem rovněž připomněla.

„I Donald Trump teď ví, že fotbal je složitější než jen nasadit potrestaného hráče na hřiště v rozporu se všemi pravidly. Asi neznal staré anglosaské přísloví, že karma je mrcha. I ve fotbale je nejlepším možným způsobem, jak si vstřelit vlastní gól, píchnout do hrdosti soupeře.“

Belgický útočník Romelu Lukaku běží vstříc k tribunám po své brance do sítě...

A samozřejmě se přidává i belgický tisk.

„Mohli bychom se na takové zápasy dívat každý den. Zvlášť když vezmeme v úvahu všechno, co se předtím stalo. Všechny ty zákulisní dohody, pochybná jednání mezi mocnými lidmi. Miluju, když fotbal dokáže všechno zvrátit,“ píše komentátor deníku Le Soir.

„Vítězství Belgie je skutečnou fackou Donaldu Trumpovi a Giannimu Infantinovi. Dělalo se mi zle, když jsem během utkání viděl prezidenta FIFA na tribuně. On a Donald Trump jsou lidé, kteří ničí náš fotbal.“

Rovněž americké deníky dávali belgickou výhru ve spojitost s kauzou Balogun.

Bylo to kontroverzní, řekl Balogun. Posílilo nás to, ale selhali jsme, tvrdil spoluhráč

„Spojené státy se budou jen těžko vzpamatovávat z drtivé porážky a z belgického tance ve stylu Donalda Trumpa,“ napsal New York Post

„Mistrovský výkon Belgie bude mnohými vnímán jako pomsta,“ hlásí CNN. „FIFA si může trochu oddechnout. Nebudou žádné otázky ohledně možného postupu amerického týmu do vyřazovacích bojů. Velká část zbytku fotbalového světa bude pravděpodobně cítit spravedlnost a zažije značné uspokojení z ponížení Američanů na tak prestižní scéně.“

„Balogunův případ vyvolal mezinárodní kontroverzi, ale místo toho, aby prospěl Spojeným státům, tak se zdálo, že povzbudil Belgičany. Možná byl výkon USA způsobem, jakým fotbaloví bohové znovu vyvážili váhy,“ uzavírá The Seattle Times.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

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Německo
1:1
Paraguay
Francie
3:0
Švédsko
Jihoafrická republika
0:1
Kanada
Nizozemsko
1:1
Maroko
Portugalsko
2:1
Chorvatsko
Španělsko
3:0
Rakousko
USA
2:0
Bosna
Belgie
3:2
Senegal
Paraguay
0:1
Francie
Kanada
0:3
Maroko
Portugalsko
0:1
Španělsko
USA
1:4
Belgie
Francie
Maroko
Španělsko
Belgie
Norsko
Anglie
Brazílie
1:2
Norsko
Mexiko
2:3
Anglie
Argentina
7. 7. 18:00
Egypt
Švýcarsko
7. 7. 22:00
Kolumbie
Brazílie
2:1
Japonsko
Pobřeží slonoviny
1:2
Norsko
Mexiko
2:0
Ekvádor
Anglie
2:1
DR Kongo
Argentina
3:2
Kapverdy
Austrálie
1:1
Egypt
Švýcarsko
2:0
Alžírsko
Kolumbie
1:0
Ghana

O třetí místo

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 3 2 0 1 8:4 6
2. AustrálieAustrálie 3 1 1 1 2:2 4
3. ParaguayParaguay 3 1 1 1 2:4 4
4. TureckoTurecko 3 1 0 2 3:5 3

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 10:4 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 3 2 0 1 4:2 6
3. EkvádorEkvádor 3 1 1 1 2:2 4
4. CuraçaoCuraçao 3 0 1 2 1:9 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 3 2 1 0 10:4 7
2. JaponskoJaponsko 3 1 2 0 7:3 5
3. ŠvédskoŠvédsko 3 1 1 1 7:7 4
4. TuniskoTunisko 3 0 0 3 2:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 3 1 2 0 6:2 5
2. EgyptEgypt 3 1 2 0 5:3 5
3. ÍránÍrán 3 0 3 0 3:3 3
4. Nový ZélandNový Zéland 3 0 1 2 4:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 3 2 1 0 5:0 7
2. KapverdyKapverdy 3 0 3 0 2:2 3
3. UruguayUruguay 3 0 2 1 3:4 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 3 0 2 1 1:5 2

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 10:2 9
2. NorskoNorsko 3 2 0 1 8:7 6
3. SenegalSenegal 3 1 0 2 8:6 3
4. IrákIrák 3 0 0 3 1:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 3 3 0 0 8:1 9
2. RakouskoRakousko 3 1 1 1 6:6 4
3. AlžírskoAlžírsko 3 1 1 1 5:7 4
4. JordánskoJordánsko 3 0 0 3 3:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 3 2 1 0 4:1 7
2. PortugalskoPortugalsko 3 1 2 0 6:1 5
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 3 1 1 1 4:3 4
4. UzbekistánUzbekistán 3 0 0 3 2:11 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 3 2 1 0 6:2 7
2. ChorvatskoChorvatsko 3 2 0 1 5:5 6
3. GhanaGhana 3 1 1 1 2:2 4
4. PanamaPanama 3 0 0 3 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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