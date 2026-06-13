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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Nabídku z LinkedInu nejprve ignoroval, teď ho čeká MS: Zprávu jsem si musel přeložit

Autor: ,
  19:52
Chybělo málo a mistrovství světa se ho týkat nemuselo. Nabídku kapverdské reprezentace zpočátku ignoroval, zprávě v portugalštině na sociální síti LinkedIn nevěřil. Nakonec se ale obránce Roberto Lopes na vrcholné fotbalové akci představí.
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Kapitán Roberto Lopes zdraví fanoušky po remíze Shamrock Rovers s Aténami. | foto: AP

Když mu totiž na stejné platformě později přišel další vzkaz v angličtině, došlo mu, že se před ním skutečně otevírá nečekaná příležitost za Kapverdy nastoupit.

„Po devíti měsících se mě ptali, jestli jsem o návrhu přemýšlel. Teprve tehdy jsem udělal to, co jsem měl udělat hned. Původní zprávu jsem si přeložil přes Google,“ řekl Lopes se smíchem agentuře Reuters před vstupem do světového šampionátu, který afrického nováčka čeká v pondělí proti mistrům Evropy Španělům.

Hlavičkový souboj Roberta Lopese s Jaroslavem Zeleným.

„Bylo to zvláštní. Později mi vysvětlili, že měli problém kontaktovat můj klub,“ uvedl třiatřicetiletý stoper, který strávil celou kariéru v irské lize, odkud bylo do národního týmu jeho rodné země daleko.

V roce 2019 proto syn kapverdského otce a irské matky začal hrát za africkou ostrovní zemi a nasbíral v jejím dresu už 44 startů.

„Když jsem přišel do týmu, cítil jsem, že je tam skvělá parta. Cílem v té době bylo dostat se na africký šampionát, což se nám povedlo, zamíchali jsme se mezi nejlepší africké týmy,“ připomněl nečekanou účast ve čtvrtfinále kontinentálního mistrovství před třemi roky.

Do chaosu před bránou Molde přispívá kapitán Shamrocku Rovers Roberto Lopes.

„Získali jsme hodně sebevědomí a pár dalších kluků přijalo občanství, což náš tým také trochu posílilo,“ uvedl hráč Shamrock Rovers přezdívaný Pico, který za Irsko odehrál jen jeden zápas v kategorii do 19 let.

K postupu na mistrovství světa pomohlo Kapverdám i rozšíření turnaje na 48 mužstev. Odměnou za úspěšnou kvalifikaci pro ně budou ve skupině H zápasy se Španělskem, Saúdskou Arábií a Uruguayí.

„Musíme se pokusit postoupit ze skupiny, to musí být náš cíl. Víme, že to bude těžké, ale je třeba věřit, že to dokážeme. Dostali jsme se sem zaslouženě, teď musíme ukázat, že jsme konkurenceschopní,“ prohlásil Lopes.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začíná ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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Skupina B

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Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 1 1 0 0 2:0 3
2. Jižní KoreaJižní Korea 1 1 0 0 2:1 3
3. ČeskoČesko 1 0 0 1 1:2 0
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 1 0 0 1 0:2 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KanadaKanada 1 0 1 0 1:1 1
2. Bosna a HercegovinaBosna 1 0 1 0 1:1 1
3. ŠvýcarskoŠvýcarsko 0 0 0 0 0:0 0
4. KatarKatar 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MarokoMaroko 0 0 0 0 0:0 0
2. BrazílieBrazílie 0 0 0 0 0:0 0
3. SkotskoSkotsko 0 0 0 0 0:0 0
4. HaitiHaiti 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 1 1 0 0 4:1 3
2. AustrálieAustrálie 0 0 0 0 0:0 0
3. TureckoTurecko 0 0 0 0 0:0 0
4. ParaguayParaguay 1 0 0 1 1:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 0 0 0 0 0:0 0
2. EkvádorEkvádor 0 0 0 0 0:0 0
3. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 0 0 0 0 0:0 0
4. CuraçaoCuraçao 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvédskoŠvédsko 0 0 0 0 0:0 0
2. TuniskoTunisko 0 0 0 0 0:0 0
3. JaponskoJaponsko 0 0 0 0 0:0 0
4. NizozemskoNizozemsko 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. EgyptEgypt 0 0 0 0 0:0 0
2. ÍránÍrán 0 0 0 0 0:0 0
3. BelgieBelgie 0 0 0 0 0:0 0
4. Nový ZélandNový Zéland 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 0 0 0 0 0:0 0
2. UruguayUruguay 0 0 0 0 0:0 0
3. ŠpanělskoŠpanělsko 0 0 0 0 0:0 0
4. KapverdyKapverdy 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 0 0 0 0 0:0 0
2. SenegalSenegal 0 0 0 0 0:0 0
3. NorskoNorsko 0 0 0 0 0:0 0
4. IrákIrák 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 0 0 0 0 0:0 0
2. RakouskoRakousko 0 0 0 0 0:0 0
3. AlžírskoAlžírsko 0 0 0 0 0:0 0
4. JordánskoJordánsko 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. PortugalskoPortugalsko 0 0 0 0 0:0 0
2. KolumbieKolumbie 0 0 0 0 0:0 0
3. UzbekistánUzbekistán 0 0 0 0 0:0 0
4. Demokratická republika KongoKongo 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ChorvatskoChorvatsko 0 0 0 0 0:0 0
2. PanamaPanama 0 0 0 0 0:0 0
3. AnglieAnglie 0 0 0 0 0:0 0
4. GhanaGhana 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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