Když mu totiž na stejné platformě později přišel další vzkaz v angličtině, došlo mu, že se před ním skutečně otevírá nečekaná příležitost za Kapverdy nastoupit.
„Po devíti měsících se mě ptali, jestli jsem o návrhu přemýšlel. Teprve tehdy jsem udělal to, co jsem měl udělat hned. Původní zprávu jsem si přeložil přes Google,“ řekl Lopes se smíchem agentuře Reuters před vstupem do světového šampionátu, který afrického nováčka čeká v pondělí proti mistrům Evropy Španělům.
„Bylo to zvláštní. Později mi vysvětlili, že měli problém kontaktovat můj klub,“ uvedl třiatřicetiletý stoper, který strávil celou kariéru v irské lize, odkud bylo do národního týmu jeho rodné země daleko.
V roce 2019 proto syn kapverdského otce a irské matky začal hrát za africkou ostrovní zemi a nasbíral v jejím dresu už 44 startů.
„Když jsem přišel do týmu, cítil jsem, že je tam skvělá parta. Cílem v té době bylo dostat se na africký šampionát, což se nám povedlo, zamíchali jsme se mezi nejlepší africké týmy,“ připomněl nečekanou účast ve čtvrtfinále kontinentálního mistrovství před třemi roky.
„Získali jsme hodně sebevědomí a pár dalších kluků přijalo občanství, což náš tým také trochu posílilo,“ uvedl hráč Shamrock Rovers přezdívaný Pico, který za Irsko odehrál jen jeden zápas v kategorii do 19 let.
K postupu na mistrovství světa pomohlo Kapverdám i rozšíření turnaje na 48 mužstev. Odměnou za úspěšnou kvalifikaci pro ně budou ve skupině H zápasy se Španělskem, Saúdskou Arábií a Uruguayí.
„Musíme se pokusit postoupit ze skupiny, to musí být náš cíl. Víme, že to bude těžké, ale je třeba věřit, že to dokážeme. Dostali jsme se sem zaslouženě, teď musíme ukázat, že jsme konkurenceschopní,“ prohlásil Lopes.