Curacao na mistrovství světa? Zázrak, jsme jako půl Brna, říká Cicilia

Jiří Černý
  9:44
Pomerančový likér, stálé slunce a nyní... fotbal! Ostrov Curacao, který byl ještě v roce 2010 součástí Nizozemských Antil, bude vystupovat na jedné z nejsledovanějších akcí planety. Země patřící do Nizozemského království se příští rok představí na fotbalovém mistrovství světa v USA, Kanadě a Mexiku.
Fotogalerie4

Rigino Cicilia přišel do Zbrojovky v září, ale kvůli nedotrénovanosti se zatím na hřiště takřka nedostal. I tak skóroval z penalty proti béčku ostravského Baníku. | foto: Patrik Palacký, Zbrojovka Brno

A součástí tohoto senzačního příběhu by chtěl být i Rigino Cicilia, útočník brněnské Zbrojovky. „Věřím, že jsem pořád na trenérově radaru,“ hlásí 31letý muž, který za áčko Curacaa ještě nikdy nenastoupil.

Sám je klasickým příkladem fotbalisty z karibského ostrova. Rodiče se kvůli lepším pracovním příležitostem přesunuli už v jeho třech letech do Nizozemska a Cicilia tak vyrůstal ve sportovních akademiích tam a také v Německu. V osmnácti pak dvakrát nastoupil za teprve dva roky fungující juniorku svého rodného ostrova.

Baráž o MS ve fotbale 2026: program, Češi, výsledky, kde sledovat

„Byla to skupina na středoamerickém šampionátu do dvaceti let, která se hrála v Pueblu v Mexiku. Debutoval jsem proti domácímu týmu a potom jsme hráli proti El Salvadoru. A řeknu vám, že to byl teda debut, hrálo se na obrovském stadionu pro padesát tisíc diváků. Obrovsky mě to ohromilo. Psal se rok 2013, mně bylo osmnáct. Bylo úžasné v takto mladém věku vidět, co to znamená velký fotbal,“ vzpomíná Cicilia, který by nyní rád oblékl modrý dres Curacaa i v dospělém týmu.

Drtivé puzzle ze Srbské. Důvody, proč Zbrojovka vládne druhé lize

Zatím si však spolu s krajany užívá příjemný šok a euforii, která odstartovala minulý týden zápasem na Jamajce, kde muselo Curacao získat alespoň bod. „Nenechal jsem si ten zápas ujít, koukal jsem na něj s mým mladším bráchou. Mohli by nás vysílat, protože jsme si volali a oba měli puštěnou televizi, takže jsme dělali takový svůj živý komentář. Můžu říct, že jsme nebyli tak úplně lepším týmem, ale bylo nám snad souzeno, že se na světový šampionát podíváme,“ komentuje Cicilia remízu 0:0, při níž jeho týmu třikrát pomohla branková konstrukce.

Celá země v extázi

Splnění snu přitom v samém závěru ohrožovala odpískaná penalta pro Jamajku. „Když sudí v 96. minutě nařídil pokutový kop, zůstali jsme s bráchou ticho. Všichni jsme byli naštvaní a naprosto zamrzlí. Vždyť každý na první dobrou viděl, že se obránce v zákroku nejprve dotknul míče, tudíž to nebyl faul. Naštěstí se rozhodčí na celou situaci šel podívat k videu a rychle přišla korekce. S bráchou jsme si tak oddechli,“ vypráví brněnský hráč.

Curacao slaví postup na mistrovství světa.

Přestože zná rodný ostrov vlastně jen z vyprávění, hrdost v něm pulzuje, jako by byl při postupu sám na hřišti. „Celá země je teď v extázi, naprosto pohlcená fotbalem. Samozřejmě jsme se nikdy předtím nekvalifikovali, ale mířili jsme za tím dlouho. Snili jsme a tenhle sen se stal pravdou. Vždyť Curacao je jak půlka Brna, postup na mistrovství zní jako zázrak,“ dojímá se.

Podle odhadů žije v zemi, která je částí souostroví Závětrné Antily, mezi 155 a 185 tisíci obyvateli. „Je dřina složit z toho reprezentaci. Navíc na ostrově je jedničkou baseball, ale to se asi brzy změní. Nechci říct, že by doteď fotbal nebyl populární, ale věřím, že spousta dětí ho teď zvolí raději. Už můj táta vyrůstal s kopačákem na dětských hřištích. Na ostrově je několik týmů, které pochopitelně nejsou srovnatelné s evropskými akademiemi, ale je tam vášeň a emoce. Táta mi vyprávěl, jak se s obdivem dívali na reprezentaci Brazílie, jak hltali její hru a zkoušeli ji napodobit. A mluví o tom dodnes, po čtyřiceti letech! A jelikož jsme ambiciózní národ, tak jsme to přání naplnili,“ líčí Cicilia.

Známý nizozemský kouč Dick Advocaat uděluje pokyny reprezentantům Curacaa, s kterými míří na mistrovství světa 2026.

Curacau k senzaci samozřejmě pomohlo rozšíření světového šampionátu na 48 týmů, vedle toho také příznivý los finální fáze a slabší forma favorizované Jamajky.

Větší motivace do tréninku

Ostrov, který se podle Cicilii vyslovuje „kurásou“, je známý pro svůj likér ze specifického druhu pomeranče. Útočník Zbrojovky si jej však k oslavám nedopřeje. „Nedám si ani kapku, nepiju. Ale předpokládám, že toho padnou hektolitry. Na ostrově se často pije a mám takové tušení, že se tam od středy pije doteď. A nezmění se to ještě pár týdnů, protože ať už se stane cokoliv, účast na mistrovství nám nikdo nevezme. A to je velká věc,“ zdůrazňuje.

Roshon Van Eijma z Curacaa nejvýše v zápase s Jamajkou, bojují s ním Gregory Leigh (vpravo) a Jonathan Russell.

Možnost zahrát si na fotbalové slavnosti jej nyní žene do aktivnějšího tréninku. „Protahoval jsem se a hlavou mi běžel úspěch kluků. Fakt jsem cítil, jak mám další motivaci, je to obrovský zvedač nálady a nadšení. Taky jsem si i přidal,“ oznamuje Cicilia, jenž na podzim ve druhé lize naskočil jen do tří zápasů, v nichž odehrál pouhých 35 minut. I tak stihl dát gól.

Nyní má za cíl probít se do základu Zbrojovky a zaujmout tak nizozemského trenéra Dicka Advocaata na lavičce Curacaa. „Jsem bytostně přesvědčený, že mám národnímu týmu co nabídnout, čím ho vylepšit. Jsem velký, tvrdý, umím podržet míč v ofenzivě, vyhrávat souboje,“ hlásí sebevědomě hráč, který okusil nejvyšší českou soutěž ve Slovácku.

Válka gangů na pozadí oslav. Trenér Haiti v zemi nikdy nebyl, přesto ji dostal na MS

Vedle fotbalového přání má i jedno osobní. „Hodně lidí se mě teď ptá, kdy jsem byl naposledy na ostrově. A já musím přiznat, že před 27 lety. Mnohokrát jsme s rodiči plánovali návštěvu – a je až neuvěřitelné, že jsme to nezrealizovali. Ale už čekat nebudu, příští léto bych se tam chtěl podívat,“ avizuje Cicilia. „V červnu odehrát světový šampionát a z něj se vrátit do domoviny. To by byl příběh, co?“ uzavírá.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Turín vs. ComoFotbal - 12. kolo - 24. 11. 2025:Turín vs. Como //www.idnes.cz/sport
24. 11. 18:30
  • 3.56
  • 3.21
  • 2.30
Sassuolo vs. PisaFotbal - 12. kolo - 24. 11. 2025:Sassuolo vs. Pisa //www.idnes.cz/sport
24. 11. 20:45
  • 2.09
  • 3.20
  • 3.96
Manchester Utd. vs. EvertonFotbal - 12. kolo - 24. 11. 2025:Manchester Utd. vs. Everton //www.idnes.cz/sport
24. 11. 21:00
  • 1.85
  • 3.86
  • 4.34
Espaňol vs. SevillaFotbal - 13. kolo - 24. 11. 2025:Espaňol vs. Sevilla //www.idnes.cz/sport
24. 11. 21:00
  • 2.06
  • 3.40
  • 4.00
Galatasaray vs. Saint-GilloiseFotbal - 5. kolo - 25. 11. 2025:Galatasaray vs. Saint-Gilloise //www.idnes.cz/sport
25. 11. 18:45
  • 1.61
  • 4.39
  • 5.12
Ajax vs. BenficaFotbal - 5. kolo - 25. 11. 2025:Ajax vs. Benfica //www.idnes.cz/sport
25. 11. 18:45
  • 3.96
  • 3.90
  • 1.87
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Ronaldo po boku prince povečeřel v Bílém domě. Setkal se s ním i syn, chlubil se Trump

Hvězdny fotbalista Cristiano Ronaldo se v Bílém domě zúčastnil slavnostní...

Hvězdný portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo se v úterý zúčastnil setkání mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a saúdskoarabským korunním princem Muhammadem bin Salmánem. Hlava Spojených...

Proč Češi nešli na děkovačku? Necítili jsme jednotu, řekl Souček. Nedvěd se omlouval

Kapitán české reprezentace Tomáš Souček (vpravo) a Vladimír Coufal hovoří s...

Další otázku na odmítnutou děkovačku s fanoušky už tiskoví mluvčí nedovolili. A tak Tomáš Souček, kapitán fotbalové reprezentace, po výhře 6:0 nad Gibraltarem stihl odvyprávět jen část příběhu:...

Do baráže s jiným kapitánem, rozhodl svaz. Souček reagoval: Mrzí mě to, chci spojovat

Tomáš Souček se raduje ze své branky proti Gibraltaru

Fotbalovou reprezentaci příští rok v březnu v barážovém semifinále nepovede Tomáš Souček jako kapitán. Vedení asociace mu odebralo pásku za chování týmu směrem k fanouškům po pondělním utkání proti...

Češi děkují Irům, start baráže doma je zase blíž. Jací soupeři už se rýsují?

David Douděra pomáhá na nohy Tomáši Součkovi.

Ještě před začátkem reprezentační přestávky tuhle možnost zmiňoval málokdo. A rázem mají čeští fotbalisté domácí prostředí v úvodním utkání baráže o mistrovství světa takřka jisté. Potřebovali, aby...

Česko - Gibraltar 6:0, šest střelců na závěr kvalifikace, třetí nejvyšší výhra fotbalistů

Vladimír Coufal (vpravo) si užívá gól proti Gibraltaru, gratuluje mu Tomáš...

Z poloprázdné tribuny za bránou stovka fanoušků spustila: „Bojujte za Česko, bojujte za Česko.“ Pokřik, který fotbalisty na českých stadionech štve, skoro až uráží, ale rozhodně jim nepomáhá. V...

Styl předchozí trenéra Slovácku neseděl. Konečně chceme hrát fotbal, těší Tetoura

Daniel Tetour (vpravo) otevřel skóre nedělního derby se Zlínem a nasměroval...

Trápilo ho zranění, neměl důvěru trenéra Jana Kameníka. Že by právě Daniel Tetour ukončil téměř dva měsíce trvající gólový půst fotbalistů Slovácka, na to by si nevsadil asi ani on sám.

24. listopadu 2025  9:47

Curacao na mistrovství světa? Zázrak, jsme jako půl Brna, říká Cicilia

Rigino Cicilia přišel do Zbrojovky v září, ale kvůli nedotrénovanosti se zatím...

Pomerančový likér, stálé slunce a nyní... fotbal! Ostrov Curacao, který byl ještě v roce 2010 součástí Nizozemských Antil, bude vystupovat na jedné z nejsledovanějších akcí planety. Země patřící do...

24. listopadu 2025  9:44

NEJ Z LIGY: Baník na dně i Plechatého gólová premiéra. Probudil se Vojta?

Fanoušci ostravského Baníku na výjezdu v Teplicích

Po šestnácti kolech fotbalové ligy už není na dně tabulky Slovácko, ale Baník Ostrava, který prohrál i v Teplicích (0:1). V čele zůstává Slavia, která zvládla vršovické derby s Bohemians (3:1) i díky...

24. listopadu 2025  9:01

Messi rozhodl netradičně, podílel se na čtyřech gólech. Inter zabojuje o finále MLS

Lionel Messi slaví branku Interu.

Hvězdný argentinský fotbalista Lionel Messi pomohl v nedělním semifinále Východní konference MLS gólem a třemi asistencemi k vítězství Miami 4:0 nad Cincinnati se záložníkem Pavlem Buchou v sestavě....

24. listopadu 2025  8:30

Přijde Sigma o střelce? Plzeň avizovala návrat Vašulína, může si ho bezplatně vzít

Olomoucký útočník Daniel Vašulín si dělá prostor v souboji s Erikem Hunalem z...

Po hodině hry se položil do centru z levé strany a i v pádu propálil vše, co mu stálo v cestě. Že fotbalista Daniel Vašulín zažívá nejlepší sezonu kariéry, netřeba připomínat. Radostným gestem...

24. listopadu 2025  7:45

Slovácko - Zlín 2:0, úspěšná premiéra pro Skuhravého, derby rozhodla první půle

Fotbalisté Slovácka se radují z gólu.

Úspěšnou premiéru na lavičce fotbalistů Slovácka má za sebou trenér Roman Skuhravý. Jeho svěřenci zvítězili v 16. ligovém kole v regionálním derby nad Zlínem 2:0. O výhře rozhodli v první půli, kdy...

23. listopadu 2025  17:59,  aktualizováno  21:02

Plzeň kritizuje Jablonec za nepřipravené hřiště. Nepochopitelné, zlobil se Hyský

Plzeňský trenér Martin Hyský

Po domácí porážce 3:5 se Slavií zažil trenér fotbalistů Plzně Martin Hyský po reprezentační přestávce další divokou gólovou show. Jeho tým v Jablonci skvěle začal, bleskově vedl o dvě branky, po...

23. listopadu 2025  19:42

Arsenal ovládl derby, Tottenhamu nastřílel čtyři góly. Aston Villa otočila na Leedsu

Eberechi Eze z Arsenalu se spoluhráči slaví vstřelený gól.

Jednoznačnou záležitost přinesl šlágr nedělního programu 12. kola anglické fotbalové ligy. Arsenal v londýnském derby porazil Tottenhamem suverénně 4:1. Hattrickem se blýskl záložník Eze. Aston Villa...

23. listopadu 2025  14:50,  aktualizováno  19:27

Jablonec - Plzeň 3:3, hosté vedli o dva góly, domácí otáčeli. Remízu zařídil Souaré

Jablonecký útočník Alexis Alégué se snaží obejít Václava Jemelku z Plzně.

Šestigólovou přestřelku nabídl souboj 16. kola fotbalové ligy mezi Jabloncem a Plzní, který skončil remízou 3:3. Západočeši sice po trefách Doskiho a Valenty vedli o dvě branky, náskok ale promarnili...

23. listopadu 2025  14:59,  aktualizováno  18:01

Nedokázal jsem si představit, že budu hrát, řekl Darida. Po otřesu mozku dal dva góly

Karvinský útočník Abdallah Gning sleduje přihrávku královehradeckého Vladimíra...

Ještě začátkem týdne to s Vladimírem Daridou po zranění v poháru nevypadalo vůbec dobře. Po otřesu mozku se necítil nejlépe. Nakonec ale v Karviné vyběhl v základní sestavě Hradce Králové a v utkání...

23. listopadu 2025  17:18

Peppa má sestřičku! Nová knížka, která si získala srdce malých čtenářů
Peppa má sestřičku! Nová knížka, která si získala srdce malých čtenářů

Není snad dítěte, které by neznalo prasátko Peppu. Když do rodiny Prasátkových na jaře přibyl ještě nový člen, všichni byli v očekávání nových...

Ultras Baníku rasisticky uráželi romské děti z Mongaguá, pomohli těžkooděnci

Fotbalová mládež z Mongaguá Ostrava při cestě na turnaj do Děčína nazvaný...

Návrat romských dětí z ostravského a jihlavského fotbalového klubu Mongaguá z turnaje v Děčíně se změnil v horor. Rasisticky je měli v Praze na hlavním vlakovém nádraží urážet někteří z ultras Baníku...

23. listopadu 2025  12:34,  aktualizováno  15:53

Karviná - Hradec Kr. 4:3, přestřelku zvládli lépe domácí, hattrickem se blýskl Ayaosi

Fotbalisté Karviné se radují z vyrovnávacího gólu.

Přestřelku v 16. kole Chance Ligy zvládli lépe karvinští fotbalisté, kteří doma porazili Hradec Králové 4:3 a přeskočili ho v tabulce. Hattrickem se blýskl záložník Emmanuel Ayaosi, za hosty dvakrát...

23. listopadu 2025  12:45,  aktualizováno  15:25

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.