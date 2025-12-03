Retro i límeček. Fotbalisté představili dresy, ve kterých půjdou do baráže o MS

Na první pohled upoutá dominantní a čistá červená barva. Při detailním pohledu však nový dres českých fotbalových reprezentantů skrývá mnohem víc. „Symbol hrdosti, energie a nezlomného ducha, který odkazuje na slavnou cestu stříbrných hrdinů z roku 1996,“ představuje fotbalová asociace trikot, s nímž národní tým vstoupí už do březnové baráže o mistrovství světa.
Nové dresy české fotbalové reprezentace, ve kterých se představí v březnové baráži. | foto: FAČR / Puma

Na křesílkách v honosných kulisách vedle sebe usedli současní reprezentanti a jejich předchůdci, kteří vybojovali stříbrné medaile na Euru v Anglii v roce 1996.

Jejich odkaz se v dresu promítá ve stříbrných detailech, trikot zdobí také efektní límec, jehož vzor se opakuje i na koncích krátkých rukávů.

„Těší mě, že jsem mohl po velmi dlouhé době znovu obléknout národní dres a společně s bývalými spoluhráči si připomenout všechny krásné momenty, které jsme v reprezentaci zažili. Klukům přeji, aby byla tato sada výherní, což by znamenalo, že je v létě uvidíme na mistrovství světa,“ řekl Karel Poborský, účastník stříbrného Eura.

„Dres byl navržen tak, aby perfektně seděl nejen na hřišti, ale i v ulicích. Jasné linie, moderní silueta a atraktivní vizuální detaily z něj dělají kousek, který fanoušci unosí s hrdostí i mimo stadion. Replika nabízí stejný vzhled jako hráčská verze, ale s důrazem na celodenní komfort při sportu, fandění i běžném nošení,“ přibližuje fotbalová asociace.

Dres opět vyrobila společnost Puma, využila přitom moderních technologií s důrazem na udržitelnost. „Dres je vyroben z 95 % z recyklovaného polyesteru.“

Do prodeje by měly dresy jít ve čtvrtek 4. prosince.

Reprezentanti v nich nastoupí už do úvodního barážového utkání s Irskem, které se odehraje 26. března na jednom z tuzemských stadionů.

Pokud Češi zápas zvládnou, postoupí do finále, kde by čelili vítězi z dvojice Dánsko – Severní Makedonie. A opět doma. Po druhé výhře by postoupili na závěrečný turnaj, který se na přelomu června a července uskuteční v Kanadě, Mexiku a USA.

