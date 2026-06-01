Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Zpoždění kvůli bouřce, na cestě přes deset hodin. Ale měli jsme komfort, líčil Provod

Autor: ,
  19:51
V připraveném speciálu pro cestu na mistrovství světa si nějakou dobu poseděli, než je z řídicí věže poslali na dráhu. Čeští fotbalisté vyčkávali na Terminálu 3 na pražském letišti a směr Severní Amerika odletěli až kolem nedělní jedenácté hodiny večerní. „Kvůli bouřce se odlet zpozdil asi o dvě hodiny, pak ale vše běželo dobře. Kluci odvedli super práci a v letadle jsme měli veškerý komfort,“ popisoval záložník Lukáš Provod.
Trénink české reprezentace před přípravným utkáním proti Kosovu.

Trénink české reprezentace před přípravným utkáním proti Kosovu. | foto: ČTK

Český trenér Miroslav Koubek sleduje přípravu proti Kosovu.
Český trenér Miroslav Koubek sleduje přípravu proti Kosovu.
Český útočník Christophe Kabongo (vlevo) a Ilir Krasniqi z Kosova
Český útočník Christophe Kabongo střílí hlavou gól v utkání proti Kosovu. Jeho...
38 fotografií

Jen několik hodin předtím porazil národní tým Kosovo na Letné 2:1 v přípravném zápase. Pak odcestoval na večeři a následně na letiště. Odtamtud speciál Boeing 737 MAX 8 nabral kurz do irského Shannonu, kde dotankoval, a znovu odstartoval na letiště do Newarku západně od New Yorku.

Tam reprezentanti dorazili po zhruba deseti hodinách před čtvrtou ráno tamního času.

„Cesta byla dlouhá, což jsme čekali. Z letiště na hotel to bylo ale asi už jen půl hodiny. Bylo to dlouhé, teď to na nás asi ještě bude znát, ale v úterý už budeme v pohodě,“ mrknul Provod ve videorozhovoru pro web fotbalové asociace.

Ten do nedělního utkání nezasáhl, jakožto člen prověřeného jádra mohl odpočívat a měl jistotu, že ho trenér Miroslav Koubek ze širší nominace nakonec nevyškrtne.

Během cesty si se spoluhráči krátil čas kartami. „Hráli jsme UNO, zkoušeli jsme i nějaké nové varianty. Studovali jsme pravidla, do toho koukali na filmy a seriály. Taková klasika. Jak se mi dařilo? Vůbec, ale to je dobře. Mám štěstí v lásce, ne ve hře,“ smál se Provod, čerstvý mistr české ligy.

Čeští fotbalisté už jsou v dějišti MS, po nočním letu dorazili do New Yorku

V New Jersey se reprezentanti sžívají se šestihodinovým posunem zpět, ještě o hodinu méně pak je v Dallasu, kde bude mít mužstvo po generálce s Guatemalou základnu během šampionátu.

„Smáli jsme se a dělali strategie, jakým stylem spát nebo nespat v letadle, potom vlastně i po příjezdu na místo. Informací máme hodně, ať už co se týče suplementace nebo tipů a doporučení právě směrem k cestování. Snažili jsme se co nejrychleji najet na režim a časový posun, který je v Americe,“ řekl Provod.

„Nějaké tři hodiny po příjezdu jsme ještě dospávali, já jsem osobně měl na ráno pro jistotu ještě nastavený budík. Teď to bude o tom vydržet dlouhý den a jít spát co možná nejpozději, abychom co možná nejrychleji najeli na místní časový režim. Všechno pak bude v pohodě,“ mínil.

Slávista Provod se snaží zkrotit vysoký míč.

První den v Americe tým věnuje hlavně regeneraci. „V plánu je lehčí aktivita. Je tam nějaký výklus, posilovna a heat trénink, který by nás měl adaptovat na podmínky, horko a třeba i vyšší nadmořskou výšku v Mexiku. Nebude to o žádné velké intenzitě, půjde spíš o nějaké zapracování, abychom se rychle dostali do pohody,“ uvedl slávistický záložník, který v neděli v klubu prodloužil smlouvu o pět let.

Národní tým do šampionátu vstoupí v noci z 11. na 12. června českého času zápasem s Koreou v mexické Guadalajaře.

„Natěšení jsme všichni. Je to cítit od prvního tréninku, co jsme se sešli už v Praze. Dýchá to na nás hodně, všichni jsme ve velkém očekávání. Jak budou probíhat zápasy, jak bude vypadat celé mistrovství. Před dvěma lety jsem byl na Euru, které bylo krásné. Věřím ale, že světový šampionát a zážitky z něj to ještě překonají. Mistrovství světa je nejvíc, na co lze ve fotbale dosáhnout,“ uzavřel Provod.

Vstoupit do diskuse

MS ve fotbale

Mistrovství světa ve fotbale začíná ve čtvrtek 11. června 2026. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.

Tipsport - partner programu
Norsko vs. ŠvédskoFotbal - - 1. 6. 2026:Norsko vs. Švédsko //www.idnes.cz/sport
Živě3:1
  • -
  • 60.00
  • 250.00
Turecko vs. S. MakedonieFotbal - - 1. 6. 2026:Turecko vs. S. Makedonie //www.idnes.cz/sport
Živě3:0
  • -
  • 170.00
  • 600.00
Rakousko vs. TuniskoFotbal - - 1. 6. 2026:Rakousko vs. Tunisko //www.idnes.cz/sport
0:0
  • 1.39
  • 4.40
  • 7.60
Chorvatsko vs. BelgieFotbal - - 2. 6. 2026:Chorvatsko vs. Belgie //www.idnes.cz/sport
2. 6. 18:00
  • 2.54
  • 3.37
  • 2.66
Gruzie vs. RumunskoFotbal - - 2. 6. 2026:Gruzie vs. Rumunsko //www.idnes.cz/sport
2. 6. 19:00
  • 2.09
  • 3.35
  • 3.45
Wales vs. GhanaFotbal - - 2. 6. 2026:Wales vs. Ghana //www.idnes.cz/sport
2. 6. 20:45
  • 2.17
  • 3.13
  • 3.49
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

PŘEHLEDNĚ: Koubkova nominace. Kteří čeští fotbalisté letí na mistrovství světa?

Čeští fotbalisté v euforii po rozhodující penaltě.

Po přípravném utkání s Kosovem už je jasno, kteří fotbalisté se podívají na šampionát v Severní Americe. Kdo se vešel do širší nominace české reprezentace na mistrovství světa? Podívejte se na jména...

PSG - Arsenal 1:1, 4:3 po pen. Obhajoba titulu, při rozhodujícím kopu selhal Gabriel

Fotbalisté PSG s trofejí pro vítěze Ligy mistrů.

Loni se konečně dočkali prvního triumfu v soutěži a teď ho obhájili. Fotbalisté Paris St. Germain ve finále Ligy mistrů v Budapešti porazili anglický Arsenal až po penaltách (4:3), k nímž zápas...

Nejdražší přestupy v lize: další rekord po půl roce. Kdo se vyplatil nejméně?

Danijel Šturm, čerstvá posila Slavie, pózuje s dresem po podpisu smlouvy.

Nad dvaceti miliony korun, což ještě nedávno byla pomalu nepředstavitelná hranice, se už přestupy mezi největšími kluby v české fotbalové lize pohybují běžně. Naposledy prolomil rekord příchod...

Česko - Kosovo 2:1, výhra za první poločas, výraznou postavou fotbalistů byl Hložek

Čeští fotbalisté se radují z gólu Adama Hložka.

Čeští fotbalisté v první přípravě na mistrovství světa vyhráli. Pár hodin před nedělním večerním odletem do Spojených států v Praze na Letné porazili Kosovo 2:1. Po utkání trenér Miroslav Koubek...

KVÍZ: Střílel pořád, gól nedal. Co vám utkvělo z fotbalové sezony?

Sparťanští fotbalisté slaví gól Asgera Sörensena v derby proti Slavii.

Fotbalová liga je u konce. Ideální čas prověřit, co o uplynulé sezoně víte. Nebude to jednoduché, protože jsme z oficiálních statistik vybrali i perličky, které nemusí být na první pohled zcela...

Zpoždění kvůli bouřce, na cestě přes deset hodin. Ale měli jsme komfort, líčil Provod

Trénink české reprezentace před přípravným utkáním proti Kosovu.

V připraveném speciálu pro cestu na mistrovství světa si nějakou dobu poseděli, než je z řídicí věže poslali na dráhu. Čeští fotbalisté vyčkávali na Terminálu 3 na pražském letišti a směr Severní...

1. června 2026  19:51

Bohemians hlásí první letní posilu. Z Ostravy přivádějí útočníka Almásiho

Ostravský střelec Ladislav Almási (v popředí) se raduje z gólu do sítě Teplic.

Fotbalista Ladislav Almási půl roku před koncem smlouvy v Baníku Ostrava přestoupil do jiného prvoligového klubu Bohemians. Sedmadvacetiletý slovenský útočník podepsal v novém působišti kontrakt do...

1. června 2026  19:41

Zfušovaná práce, sok Čechů odletěl na MS se zpožděním. Jsme za blázny, zuří ministr

Jihoafričtí fotbalisté slaví postup na mistrovství světa.

V neděli měli odletět do dějiště mistrovství světa stejně jako jejich soupeři z Česka. Jenže výprava s fotbalisty Jihoafrické republiky zůstala kvůli potížím s vízy trčet doma a místo cesty do...

1. června 2026  13:01,  aktualizováno  18:55

Jeden z lepších výkonů. Čtenáři ocenili Hložka, nejhorší tři slávisté či Višinský

Čeští fotbalisté před přípravným utkáním proti Kosovu

Tradičně se nebáli kritizovat. Čtenáři v anketě iDNES.cz hodnotili přípravné utkání českých fotbalistů s Kosovem (2:1) před odjezdem na mistrovství světa. Výkon byl podle nich slušný, ale o poznání...

1. června 2026  16:42

Soupisky všech týmů na MS ve fotbale 2026. Jaké hvězdy uvidíte?

Vinícius Júnior (vlevo) a Bruno Guimaraes slaví brazilský gól.

Přípravy na mistrovství světa ve fotbale vrcholí, týmy čekají poslední zkušební zápasy a trenéři oznamují nominace. V našem průběžně aktualizovaném přehledu najdete soupisky všech zemí, které se...

1. června 2026  14:22

Čeští fotbalisté už jsou v dějišti MS, po nočním letu dorazili do New Yorku

Čeští fotbalisté se radují z gólu Adama Hložka.

Čeští fotbalisté už jsou v dějišti mistrovství světa v USA. Reprezentanti po nočním letu dorazili do New Yorku, ve čtvrtek tamního času je v sousedním New Jersey čeká generálka před šampionátem proti...

1. června 2026  13:35

Ve Spartě neměl místo, v Rakousku oslavil titul a vyhlížel MS. Daněk ví: Čísla chci lepší

Premium
Kryštof Daněk pózuje s trofejí pro vítěze rakouské bundesligy.

Podobné oslavy ještě nezažil. Není se co divit, vždyť fotbalový LASK vyhrál rakouský titul po dlouhatánských 61 letech. A rovnou k tomu přidal i vítězství v domácím poháru! Český záložník Kryštof...

1. června 2026

MS ve fotbale 2026 ONLINE: Češi už dorazili do Ameriky, odletěli v neděli před půlnocí

Sledujeme online
Útočník Adam Hložek střílí gól v přípravě proti Kosovu.

Fotbalové mistrovství světa se letos koná ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku od 11. června do 19. července. Poprvé v historii se ho zúčastní 48 týmů, což znamená rekordních 104 zápasů,...

1. června 2026  11:13

Slavia jako Barcelona, Haraslín jako Yamal, Co ukazuje porovnání ligy s Evropou?

Robert Lewandowski zvýšil náskok Barcelony v utkání se Slavií na 4:2.

Slavia si ve fotbalové lize vytváří šance podobně často jako Bayern v bundeslize, Barcelona v La Lize či Eindhoven v nizozemské soutěži. Sparťan Lukáš Haraslín střílí góly po akcích jako barcelonský...

1. června 2026  10:35

Zájem Slavie? V Olomouci jsem ještě neukázal vše, hlásí Sejk. A teď svatba

Václav Sejk z Olomouce slaví gól na hřišti Slavie.

Ne každý fanoušek Sigmy mu v zimě při příchodu věřil. Za posledních pět let vystřídal fotbalový útočník Václav Sejk sedm různých klubů. Působil v Portugalsku, Nizozemsku i dalších zemích, jenže nikde...

1. června 2026  10:06

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Komňacký o Artisu: Problém je v kádru. Navrátil a Breite už jsou za zenitem

Fotbalisté Artisu Brno slaví trefu v úvodním zápase baráže proti Slovácku.

Sen o dvou brněnských klubech v nejvyšší fotbalové soutěži se odkládá. Zatímco Zbrojovka se do první ligy vrátila přímým postupem, Artis miliardáře Igora Faita narazil v baráži na strop. Slovácko ho...

1. června 2026  9:31

PŘEHLEDNĚ: Koubkova nominace. Kteří čeští fotbalisté letí na mistrovství světa?

Čeští fotbalisté v euforii po rozhodující penaltě.

Po přípravném utkání s Kosovem už je jasno, kteří fotbalisté se podívají na šampionát v Severní Americe. Kdo se vešel do širší nominace české reprezentace na mistrovství světa? Podívejte se na jména...

1. června 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.