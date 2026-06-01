Zpoždění kvůli bouřce, na cestě přes deset hodin. Ale měli jsme komfort, líčil Provod

Jen několik hodin předtím porazil národní tým Kosovo na Letné 2:1 v přípravném zápase. Pak odcestoval na večeři a následně na letiště. Odtamtud speciál Boeing 737 MAX 8 nabral kurz do irského Shannonu, kde dotankoval, a znovu odstartoval na letiště do Newarku západně od New Yorku.
Tam reprezentanti dorazili po zhruba deseti hodinách před čtvrtou ráno tamního času.
„Cesta byla dlouhá, což jsme čekali. Z letiště na hotel to bylo ale asi už jen půl hodiny. Bylo to dlouhé, teď to na nás asi ještě bude znát, ale v úterý už budeme v pohodě,“ mrknul Provod ve videorozhovoru pro web fotbalové asociace.
Ten do nedělního utkání nezasáhl, jakožto člen prověřeného jádra mohl odpočívat a měl jistotu, že ho trenér Miroslav Koubek ze širší nominace nakonec nevyškrtne.
Během cesty si se spoluhráči krátil čas kartami. „Hráli jsme UNO, zkoušeli jsme i nějaké nové varianty. Studovali jsme pravidla, do toho koukali na filmy a seriály. Taková klasika. Jak se mi dařilo? Vůbec, ale to je dobře. Mám štěstí v lásce, ne ve hře,“ smál se Provod, čerstvý mistr české ligy.
Čeští fotbalisté už jsou v dějišti MS, po nočním letu dorazili do New Yorku
V New Jersey se reprezentanti sžívají se šestihodinovým posunem zpět, ještě o hodinu méně pak je v Dallasu, kde bude mít mužstvo po generálce s Guatemalou základnu během šampionátu.
„Smáli jsme se a dělali strategie, jakým stylem spát nebo nespat v letadle, potom vlastně i po příjezdu na místo. Informací máme hodně, ať už co se týče suplementace nebo tipů a doporučení právě směrem k cestování. Snažili jsme se co nejrychleji najet na režim a časový posun, který je v Americe,“ řekl Provod.
„Nějaké tři hodiny po příjezdu jsme ještě dospávali, já jsem osobně měl na ráno pro jistotu ještě nastavený budík. Teď to bude o tom vydržet dlouhý den a jít spát co možná nejpozději, abychom co možná nejrychleji najeli na místní časový režim. Všechno pak bude v pohodě,“ mínil.
První den v Americe tým věnuje hlavně regeneraci. „V plánu je lehčí aktivita. Je tam nějaký výklus, posilovna a heat trénink, který by nás měl adaptovat na podmínky, horko a třeba i vyšší nadmořskou výšku v Mexiku. Nebude to o žádné velké intenzitě, půjde spíš o nějaké zapracování, abychom se rychle dostali do pohody,“ uvedl slávistický záložník, který v neděli v klubu prodloužil smlouvu o pět let.
Národní tým do šampionátu vstoupí v noci z 11. na 12. června českého času zápasem s Koreou v mexické Guadalajaře.
„Natěšení jsme všichni. Je to cítit od prvního tréninku, co jsme se sešli už v Praze. Dýchá to na nás hodně, všichni jsme ve velkém očekávání. Jak budou probíhat zápasy, jak bude vypadat celé mistrovství. Před dvěma lety jsem byl na Euru, které bylo krásné. Věřím ale, že světový šampionát a zážitky z něj to ještě překonají. Mistrovství světa je nejvíc, na co lze ve fotbale dosáhnout,“ uzavřel Provod.