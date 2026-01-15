Na pozici kapitána zvažuju několik jmen, říká Koubek. O Vánocích nakoukával Iry

Ve funkci je od konce prosince, kdy nahradil Jaroslava Köstla, jenž dočasně zastupoval odvolaného Ivana Haška.
„Takhle před Vánoci to pro mě byl ten největší dárek. Měl jsem z toho radost a je to pro mě čest,“ říká v rozhovoru, který médiím poskytla fotbalová asociace.
A ve funkci zatím Koubek nezahálí. „Nedalo mi to a už o Vánocích jsem se musel pustit do práce. Nechtěl jsem ztrácet ani hodinu a i během svátků jsem měl na programu fotbal, konkrétně sledování Irů,“ usměje se.
|
Ega za hlavu a začít fárat. Co se u repre změní s příchodem mazáka Koubka?
Co dalšího?
S kolegy jsme poslali hráčům jakési novoroční přání, což byla taková společenská záležitost. A pak samozřejmě pracovní věci. Kontaktoval jsem řadu hráčů, což byly moje první kroky. Teď se chystáme na tréninkové kempy našich top tří mužstev do Španělska.
Miroslav Koubek o výběru asistentů
„Po nástupu jsem nechtěl, aby všechno bylo nové a nastal personální převrat, ke kterému došlo předtím. Vycházel jsem z listopadového srazu, kdy do funkce nastoupili Plašil a Rezek, takže jsem si říkal, že by měli zůstat. A nově příchozím je Suchopárek, který byl mojí volbou.“
V čem budou tyhle cesty spočívat?
Bude to náš první kontakt s velkým balíkem hráčů, kteří tvoří páteř národního mužstva. Je tam Plzeň, Slavia, Sparta a naše představa je navštívit všechny kempy, vidět zápasy a setkat se s hráči. Třeba slávisté mě znají méně než ti z Plzně, takže chci, aby mě poznali. Hlavní je osobní kontakt a naznačení směru. Využijeme, že se ta mužstva takhle sešikla a můžeme velkou část reprezentačního kádru oslovit.
Předpokládám, že podobně pak navštívíte i reprezentanty hrající v zahraničí.
Samozřejmě, chystáme se za kluky do Anglie, Tomášem Součkem a Ladislavem Krejčím. Pak do Německa, kde máme tři hráče v Hoffenheimu a Patrika Schicka v Leverkusenu. A určitě neopomeneme ani Šulcíka ve Francii.
Ten hraje momentálně ve skvělé formě.
Dělá nám radost, je to hráč mimořádných kvalit a jsme rádi, že adaptaci na francouzský fotbal zvládl. Pro mě to není překvapení, pro někoho možná jo, ale podstatný je výsledek, který je v tuto chvíli skvělý. Snad bude na konci března zdravý a ve stejné formě.
|
Nejsme generálové Pentagonu. Koubek vysvětloval zvláštní setkání v penzionu
Jak si na roli trenéra národního týmu zvykáte?
Je to jiná práce, víc manažerská. Už jsem ji v podstatě dvakrát zažil, když jsem byl u devatenáctky a poté asistent u áčka, takže nemůžu říct, že bych byl něčím překvapen.
Oproti práci v klubu je to velký rozdíl, že?
Je to diametrálně odlišné oproti denní práci v klubu, ale vím, co to obnáší. Hodně práce na dálku, ale s tím jsem počítal a je to standard.
Vašimi asistenty jsou Jaroslav Plašil, Jan Rezek a Jan Suchopárek. Jak máte rozdělené kompetence?
Suchopárek je moje pravá ruka v denním procesu, takže má nejvíc práce. Kromě sledování hráčů má v popisu práce všemožné plánování či řešení herních systémů a je mým nejbližším oponentem. Zbylí kluci jsou takoví externí asistenti, kteří mají za úkol hlavně sledování hráčů a případnou komunikaci s nimi. Plašil ty zahraniční, takže už mi posílá reporty ze zápasů, protože já nemůžu stihnout všechny. Rezek dělá asistenta v Teplicích, takže ten zase sleduje ty české a do toho bude se Suchopárkem řešit standardní situace.
|
Faux pas v Olomouci odčiníme postupem na MS, věří trenérský asistent Rezek
Říkal jste, že o Vánocích jste sledoval Iry, vašeho prvního soupeře v baráži. Co od nich čekáte?
Viděl jsem všechny zápasy Irů v kvalifikaci a teď už jsem někde v polovině sledování dánských představení. Pitváme obranné i útočné standardky, je toho hodně, takže pak je klíčové vyhmátnout, co by na soupeře mohlo platit i z hlediska volby sestavy a typologie hráčů. Čekají nás těžcí soupeři, ale to k baráži patří. Irové jsou tým, který má srdce, hrají jednoduchý a přímočarý fotbal, zdobí je velká agresivita a intenzita.
A Dánové? Na ty nejspíš narazíte, pokud porazíte Iry.
Dánové jsou víc fotbaloví s vynikající útočnou fázi. Možná mají trochu problémy směrem dozadu, ale to bych nechtěl specifikovat.