Těšil jsem se na kuchaře! Vydra o návratu do repre, střelecké formě i trápení Plzně

Na reprezentační sraz měl jet už v září, na poslední chvíli se ale musel kvůli zranění omluvit. A tak se Matěj Vydra návratu do národního týmu po takřka čtyřech letech dočkal až teď, před říjnovými kvalifikačními zápasy. „Trenérovi se hodilo, že jsem dostal červenou a nemohl se zranit,“ smál se plzeňský útočník.
Plzeňský útočník a kapitán Matěj Vydra se raduje z trefy do sítě Sparty.

foto: Michal Sváček, MAFRA

Brankář Malmö Robin Olsen se ohlíží za míčem, který do jeho sítě vyslal Matěj...
Plzeňský kapitán Matěj Vydra posílá míč do brány Malmö.
Trenér Marek Bakoš a Matěj Vydra na tiskové konferenci před utkáním Plzně s...
Plzeňský kapitán Matěj Vydra (vpravo) uniká obránci Raemaerkersovi z...
Vyloučen byl v utkání na Spartě (1:2), kdy v závěru nešikovně fauloval Preciada a následně vyfasoval trest na dva zápasy.

Předtím se ale stihl gólově prosadit a prožívá po osobní rovině skvělou sezonu. V lize dal šest branek, další jednu přidal v Evropské lize a navazuje na uplynulý ročník, v jehož závěru se nejednou z plzeňských tribun ozývalo: „Vydra do repre!“

Nakonec si ale třiatřicetiletý forvard musel na návrat ještě počkat.

Tělo bolí, ale Vydra po třicítce pálí. Plzeň z jeho práce těží, hodil by se i reprezentaci?

„Ozývalo se to hodně, ale všichni víme, že já hraju náročnější fotbal, nic nevypustím a bohužel mi to v červnu ani v září nevyšlo. Nejdřív mi tahali vodu z oteklého kolene a minule mě dvakrát píchlo v zadním stehenním svalu,“ přiblížil. „Teď ale musím zaťukat, že zdraví drží a forma jde nahoru.“

V národním týmu byl naposledy v listopadu 2021, v kvalifikaci o světový šampionát v Kataru tehdy nastoupil od začátku při výhře 2:0 nad Estonskem. Na jaře následujícího roku si však poranil vazy v koleni a Burnley, za nějž v tu dobu čtvrtým rokem nastupoval ve slavné Premier League, s ním v létě neprodloužilo kontrakt.

Matěj Vydra o dodatečné nominaci Jana Chramosty

„Ulevilo se mi, že nejsem nejstarší. Koukal jsem na Coufala, to je taky ročník 92, ale už v srpnu, takže bych byl nejstarší. Naštěstí donominovali Chramostu (který 12. října oslaví 35. narozeniny). Co k němu říct, vede českou tabulku střelců, formu má a uvidíme, jak se s tím popasuje.“

„Ty čtyři roky byly nepříjemné. Měl jsem vážné zranění kolene, bylo to náročné a víme, jaký byl začátek v Plzni, že se mi moc nedařilo,“ připomněl své první měsíce po návratu do Česka v lednu 2023. Ale nakonec pookřál a teď je zpátky v národním týmu.

Jste nervózní?
Nervózní jsem byl jednou a to když jsem na sebe reprezentační dres oblékl poprvé. Teď už mě to nerozhodí. Sice jsem tu 4 roky nebyl, ale těšil jsem se na staré známé a na kuchaře, kterého jsem dlouho neviděl.

Nezvažoval jste, že pozvánku kvůli náročnému programu odmítnete?
Nikdy bych neodmítl reprezentovat, protože je to čest. Když budu zdravý a budou mě chtít, tak rád přijedu a budu chtít mužstvu pomoct, co nejvíc to půjde.

Věřil jste v tom těžkém období, že se můžete k národnímu týmu ještě vrátit?
Říkal jsem si, že bych se chtěl vrátit, ale ty výkony a moje střelecké trápení tomu moc nenasvědčovaly. Pak jsem to ale přestal vnímat, soustředil se jen na Plzeň a najednou šla moje forma nahoru.

Kdy vás napadlo, že je návrat do reprezentace reálný?
Asi od chvíle, kdy to plzeňští fanoušci začali vyvolávat. Ale ne, vždycky to cítíte, když se vám začne dařit a padají vám tam góly. Teď jsem úplně vyklidněný a i když spálím nějaké šance, tak si myslím, že se mi fakt daří a snad to vydrží.

Reprezentační útočník Matěj Vydra u balonu během zápasu s Estonskem.

Zatímco vám se daří, Plzeň se trápí. Teď v neděli jste z tribuny přihlížel remíze 3:3 s Hradcem Králové.
Zase jsme dostali gól z poslední akce, asi jsme nějak prokletí. Celý zápas jsme otáčeli, nakonec se nám to povede pak se to zase pokazí. Když jsem na hřišti, tak to můžu zkusit změnit, ale teď jsem stál kvůli červené. Je to nepříjemné, představovali jsme si jiný rozjezd sezony.

Před týdnem skončil na lavičce trenér Koubek, pod nímž jste v Plzni pookřál.
Když si vybavím začátek své plzeňské štace, tak moje minutáž dost kolísala. Útočník potřebuje oporu v trenérovi, pak vám tam padnou dva tři góly a už si víc věříte. Vytížení je nejdůležitější, pak se k vám třeba i otočí štěstí a padne vám tam v uvozovkách i hov*o. S trenérem Koubkem jsme se bohužel nerozloučili v nejlepším rozpoložení, ale už dřív jsem říkal, že je to zčásti i vina hráčů.

Chramosta se poprvé dočkal reprezentace, z nominace vypadli gólmani Staněk i Jaroš

Je to první velká změna po příchodu nového majitele Michala Strnada. Co si od něj slibujete?
Doufám, že nepřivede další útočníky. Ale ne, ještě uvidíme jaké to bude, jelikož to není ani 14 dní, co přišel. Uvidíme co s panem Šádkem vymyslí, ale budu se opakovat, vždycky záleží zejména na hráčích.

V národním týmu se potkáte mimo jiné s Tomášem Chorým, vaším někdejší spoluhráčem právě z Plzně. Je šance, že byste nastoupili spolu?
Uvidíme, co naordinuje trenér, ale v dobách, kdy jsme spolu hráli v Plzni, byl ten silový a já ten běhavý, což je spolupráce, na kterou jsem byl zvyklý třeba z Watfordu, kde jsem hrál s Troyem Deeneym. Takže uvidíme, jak to trenér vymyslí.

Ve čtvrtek vás klíčový zápas s Chorvatskem, za které i ve 40 letech válí Luka Modrič. Je pro vás jeho dlouhověkost inspirací?
Mně je 33 a občas se mi nechce vstávat z postele, takže klobouk dolů před hráči, kteří hrají takhle dlouho. Ať už Modrič, nebo třeba Ronaldo či Giroud. Pořád mají chuť hrát, navíc Modričovi se teď v Miláně fakt daří, takže ještě jednou klobouk dolů. Ale zaznamenal jsem kampaň #VĚŘÍME a my věříme, že to utkání můžeme zvládnout.

18. 10. • 15:00 • Stadion Ďolíček, Praha 10-Vršovice

