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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Me-chi-ko! Příběhy zeleného šílenství z Guadalajary s českým fandou z Guatemaly

David Čermák
  9:30
Od našeho zpravodaje v Mexiku - Taxík vás vyplivne v centru města, ujdete sotva padesát metrů a najednou jako by za vámi dupalo stádo buvolů. Rychle uskočíte na chodník, protože kolem se hrne rozběhnutý dav. Zelené dresy s aztéckými motivy se míhají před očima, sem tam někdo zamává, ale většina prostě jen běží a křičí.

Me-chi-ko! Me-chi-ko!

Kde jste se to octli?

V epicentru fotbalového šílenství, přece!

Uprostřed Guadalajary, dvě hodiny před výkopem úvodního zápasu fotbalového šampionátu.

Tolik vjemů se na vás hrne, že vůbec netušíte, kam otočit hlavu dřív.

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Třeba tamhle stojí vousáč v obrovském sombreru a ponču, který na vás chrlí cosi ve španělštině, ačkoli tuší, že nerozumíte ani slovo.

Kolem proběhne chlapík s poskakujícím bříškem a malým dítětem v náručí, druhou rukou zběsile mává fotografům do objektivu.

A hele, taky jeden český fanda v národním dresu: Dobrý den, pane, jak se vám tu líbí?

„Já nejsem Čech, jsem z Guatemaly,“ překvapí Marius, sympaťák v brýlích. „Odmala jsem zbožňoval Juventus a Pavla Nedvěda, od té doby vám fandím na všech turnajích. Dneska si tady plním sen, protože vás konečně uvidím naživo.“

Český fanoušek z Guatemaly před úvodním zápasem mistrovství světa proti Jižní Koreji.

Že nezná kromě Patrika Schicka jediného českého fotbalistu a že „Češi, do toho“ zakřičí do kamery, až když si nacvičí výslovnost? Nevadí! Tenhle fanoušek se i tak počítá za dva. Večerní český zápas s Koreou se v tu chvíli teprve pomalu blíží, zato mexická premiéra je za rohem a město vibruje nadšením.

Popojdete blíž ke katedrále Nanebevzetí Panny Marie a zaujmou vás dvě babičky v tradičních krojích: „De dónde eres? Odkud jste? Ááá, Checo! Bienvenidos!“ zazubí se a začnou zpívat, tleskat a podupávat do rytmu: „Nananananá-na na nananana!“ Masa lidí na protější straně ulice jim začne aplaudovat, během chvilky mají možná tisícové publikum.

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Určitě je zážitek vidět, jak poskakuje Žlutá zeď, vyhlášená obrovitá tribuna v Dortmundu. Zapamatujete si, jak se fandí v Rotterdamu na stadionu Feyenoordu, kterému se říká Škopek, a když se místní rozjedou, celý se otřásá. Rozhodně vás uchvátí i divočina na tribunách kdekoli v Řecku nebo Turecku.

Ale Mexiko a mistrovství světa, to je úplně jiný vesmír.

Kapela strhla i Korejce

Čím blíž je výkop, tím víc se centrum Guadalajary plní. Napráskané náměstíčko před katedrálou procítěně odzpívá hymnu, a když se proplétáte ulicemi dál, z davu vyskakují zapamatovatelné postavičky.

Třeba chlapík s látkovou maskou v mexických barvách, zpod které mu koukají jen pichlavé oči: visí na sloupu a křičí nadšením.

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Nebo šedivý dědoušek, který si skrz narvané náměstí klestí cestu s kárkou plnou papírových kartonů.

Vysmátý čtyřicátník, který bůhvíproč vyrazil zápas své země sledovat v českém dresu, dokonce s lví maskou v barvách trikolory na hlavě! Než se stihnete zeptat proč, dav ho spolkne a odplaví mimo dohled.

Pak je tu pán na elektrickém vozíku: kličkuje mezi fanoušky a za sedátkem mu vlají dvě mexické vlaječky.

Dokonce i nevidomý chlapík: hůlkou pročesává přeplněnou ulici, sem tam někoho ťukne do nohy a zřejmě hledá místo, kde nejlíp uslyší z televize emotivní komentář.

Skupinka nadšenců si postavila improvizovaný stánek se stříškou přímo naproti obchodu, kde ve výloze na velké obrazovce běží přenos, a co chvíli nadšeně zaburácí.

Mexičtí fanoušci sledují v ulicích Guadalajary zahajovací zápas mistrovství světa mezi Mexikem a Jihoafrickou republikou

Ulicemi pochoduje i kapela: chlapci a chlapi v bílých košilích se sombrery a šátky kolem krku, mariachi se jim říká. Brnkají na kytary, jejich zvučné hlasy se rozléhají, fanoušci se k nim přidávají a zpívají. Včetně jindy chladných Korejců: když soubor dorazí do zahradní restaurace, poskakují v červených dresech nadšeně vedle kytaristů na pódiu a fotí si selfíčka.

Nenajdete jediného Mexičana, který by se zakabonil, když fotíte nebo natáčíte. Naopak: všichni nadšeně pózují, ani se nemusíte prosit a rovnou začnou ukazovat palce nahoru.

Nic nevidíme? To nevadí!

Dres tu mají snad všichni: Prodavačky v obchodech. Číšníci v restauracích. Důchodci. Puberťáci. Nemluvňata. Kam se podíváte, všude zeleno. A jak to žije v baru pár ulic od náměstí!

Domácí fanoušci ve Guadalajaře sledují na dálku úvodní zápas národního týmu proti Jihoafrické republice.
Mexičtí fanoušci v Guadalajaře sledují utkání s Jihoafrickou republikou.
Domácí fanoušci ve Guadalajaře během úvodního duelu Mexika proti Jihoafrické republice na mistrovství světa.
Mexičtí umělci se scházejí před utkáním Jižní Koreji s Českem na mistrovství světa.
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Pikolíci se sbíhají k pultu, kde mají zapnutý přenos na telefonu, a od obrazovky neodlepí oči, ani když nalévají do kelímků vychlazenou Coronu. Televize je nahoře v patře, a když máte kliku a dorazíte zrovna ve chvíli, kdy padne druhý gól, sledujete totální fanatismus.

Ruce vystřelí nad hlavu, jeden křičí přes druhého, tmavovláska s řetízkem kolem krku v podřepu řve tak moc, že přehluší i trumpety. Jednu si bere do ruky i číšník, který se předtím snaží hostům z Česka gestem naznačit, že už se do narvané místnosti nevejdou. Najednou je všechno jedno: Trúúúú! Trúúúú!

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Čiré bláznovství.

Ale tak nakažlivé! Skoro máte chuť si s Mexičany taky zaskákat, objímat se a ťukat půllitry, tak moc vás jejich posedlost fotbalem vtáhne.

Přitom zdaleka ne každý vidí, co se zrovna na hřišti děje. Když se po deseti minutách poprvé trefuje záložník Quiňones, v podloubí kousek od katedrály stovky lidí nadšeně skáčou a křičí, ačkoli vidí jen roh obrazovky, který přečuhuje přes stěnu oddělující rušnou ulici od ještě rušnější fanzóny.

Nepotřebují víc, stačí jim být u toho s ostatními. Užít si tu chvíli, kdy se na Mexiko dívá celý svět.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začíná ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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Skupina B

Skupina C

Skupina D

Skupina E

Skupina F

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Tipsport - partner programu

Skupina A

Skupina B

Skupina D

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 1 1 0 0 2:0 3
2. Jižní KoreaJižní Korea 1 1 0 0 2:1 3
3. ČeskoČesko 1 0 0 1 1:2 0
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 1 0 0 1 0:2 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KanadaKanada 1 0 1 0 1:1 1
2. Bosna a HercegovinaBosna 1 0 1 0 1:1 1
3. ŠvýcarskoŠvýcarsko 0 0 0 0 0:0 0
4. KatarKatar 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MarokoMaroko 0 0 0 0 0:0 0
2. BrazílieBrazílie 0 0 0 0 0:0 0
3. SkotskoSkotsko 0 0 0 0 0:0 0
4. HaitiHaiti 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 1 1 0 0 4:1 3
2. AustrálieAustrálie 0 0 0 0 0:0 0
3. TureckoTurecko 0 0 0 0 0:0 0
4. ParaguayParaguay 1 0 0 1 1:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 0 0 0 0 0:0 0
2. EkvádorEkvádor 0 0 0 0 0:0 0
3. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 0 0 0 0 0:0 0
4. CuraçaoCuraçao 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvédskoŠvédsko 0 0 0 0 0:0 0
2. TuniskoTunisko 0 0 0 0 0:0 0
3. JaponskoJaponsko 0 0 0 0 0:0 0
4. NizozemskoNizozemsko 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. EgyptEgypt 0 0 0 0 0:0 0
2. ÍránÍrán 0 0 0 0 0:0 0
3. BelgieBelgie 0 0 0 0 0:0 0
4. Nový ZélandNový Zéland 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 0 0 0 0 0:0 0
2. UruguayUruguay 0 0 0 0 0:0 0
3. ŠpanělskoŠpanělsko 0 0 0 0 0:0 0
4. KapverdyKapverdy 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 0 0 0 0 0:0 0
2. SenegalSenegal 0 0 0 0 0:0 0
3. NorskoNorsko 0 0 0 0 0:0 0
4. IrákIrák 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 0 0 0 0 0:0 0
2. RakouskoRakousko 0 0 0 0 0:0 0
3. AlžírskoAlžírsko 0 0 0 0 0:0 0
4. JordánskoJordánsko 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. PortugalskoPortugalsko 0 0 0 0 0:0 0
2. KolumbieKolumbie 0 0 0 0 0:0 0
3. UzbekistánUzbekistán 0 0 0 0 0:0 0
4. Demokratická republika KongoKongo 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ChorvatskoChorvatsko 0 0 0 0 0:0 0
2. PanamaPanama 0 0 0 0 0:0 0
3. AnglieAnglie 0 0 0 0 0:0 0
4. GhanaGhana 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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