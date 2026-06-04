Vyrazit večer v New Yorku na baseball, na ikonický stadion místních Yankees, nejúspěšnějšího klubu všech dob, je fascinující a neopakovatelný zážitek.
I fotbalovou reprezentaci zlákal, na zápas s Clevelandem se vydal celý tým a záložník Tomáš Souček si pochvaloval: „Super atmosféra, hezký stadion, koupili jsme si trička a užili si to. Chtěli jsme zažít trochu americké kultury.“
Pro tenhle účel asi vážně nenajdete lepší místo. Zápasový den na Yankees Stadium, to je přímo esence Ameriky. Za přívětivou cenu (lístky seženete už za necelých 300 korun) si ji vychutná hlavně ten, kdo přijme, že sport je tady kulisa: jde v první řadě o velkolepou show.
Můžete to celé považovat třeba za jeden velký kýč, ale vidět ho na vlastní oči, to se vám zaryje hluboko pod kůži. Atmosféra je uvolněná, schází napětí. Na baseball se nikdo nechodí vyřvat, jen si užít večer na vlně pohody.