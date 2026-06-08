Od místa kopu u levé postranní čáry k bráně tenkrát Villovi naměřili 41,4 metru, což je pořád o čtyři metry méně než českému útočníku Patriku Schickovi na Euru 2021 během utkání proti Skotsku. A to navíc měl Schick na rozdíl od Claudia Brava skotského gólmana Davida Marshalla připraveného chytat...
Od roku 1966 padlo na mistrovství světa pouze šest gólů ze vzdálenosti 35 metrů a více. Jedním z nejikoničtějších byl ten z přímého kopu brazilského kouzelníka Ronaldinha. Ve čtvrtfinále 2002 z 37,6 metru překvapil anglického gólmana Davida Seamana. O osm let ho překonal právě Villa.
Každopádně Villův rekord patří k těm, který na blížícím se šampionátu ve Spojených státech, Kanadě a Mexiku nejspíš překonán nebude.
Ale pak jsou tu další historické milníky, které během června a července nejspíš vezmou za své. Už jen tím, že se turnaj rozšířil z dvaatřiceti na osmačtyřicet mužstev, je pro hráče, trenéry i týmy víc příležitostí.