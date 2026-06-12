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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Po fraktuře lebky nosí Jimenéz speciální čelenku, na domácím MS skóroval hlavou

Autor: ,
  10:20
Před šesti lety bojoval o život, ve čtvrtek pojistil výhru mexických fotbalistů 2:0 v úvodním zápase na mistrovství světa proti Jihoafrické republice. Raúl Jiménez skóroval hlavičkou, i když má za sebou frakturu lebky. Proto také nastupuje do zápasů s nezvyklým chráničem hlavy.
Mexický útočník Raúl Jiménez se raduje ze svého gólu v úvodním zápase MS 2026.

Mexický útočník Raúl Jiménez se raduje ze svého gólu v úvodním zápase MS 2026. | foto: Natacha PisarenkoAP

Mexický útočník Raúl Jiménez slaví, skóroval v úvodním zápase MS 2026 proti JAR.
Mexický útočník Raúl Jiménez (vlevo) skóroval v úvodním zápase MS 2026 proti...
Mexický útočník Raúl Jiménez se raduje ze svého gólu v úvodním zápase MS 2026.
Mexický útočník Raúl Jiménez skóruje hlavou v úvodním zápase MS 2026 proti JAR.
43 fotografií

„Je to zázrak, že tady mohu být,“ prohlásil pětatřicetiletý útočník před šampionátem. Myslel při tom na zápas, který málem ukončil jeho kariéru.

Tehdy v listopadu 2020 se ještě jako hráč Wolverhamptonu na hřišti Arsenalu při rohovém kopu srazil hlavou s brazilským obráncem Davidem Luizem. Trávník opouštěl v bezvědomí a s krvácením do mozku a jen rychlá operace v londýnské nemocnici mu zachránila život.

Mohl to být jeho poslední zápas. Zdálo se, že k olympijskému zlatu z roku 2012 už nic nepřidá. Zájem, který o něj projevovaly Manchester United i Barcelona, rázem pohasl. Ale Jiménez to nevzdal. Šest měsíců trénoval sám, pak se pomalu a opatrně zapojil do týmu.

„Připadal jsem si jako nejlepší fotbalista na světě. Hráči se mi vyhýbali, nikdo se mě neodvážil zastavit,“ popisoval s úsměvem s odstupem času první tréninky.

Absolvoval je se speciální ochranou páskou na hlavě, kterou nosí dodnes. Zkoušel i hlavičkovat, nejprve s pěnovými míči. Byl také v kontaktu s brankářem Petrem Čechem, který utrpěl podobné zranění.

Po osmi měsících hrál znovu anglickou ligu a za necelý rok znovu oblékl mexický dres. Návrat nebyl jednoduchý. Jiménez přiznává, že se bál hrát hlavou, zvláště poté, co mu jednou ochranná čelenka spadla. Ve Wolverhamptonu přišel o místo v sestavě, když za celou sezonu nedal v 15 zápasech ani jeden gól.

Vysvobozením byl v roce 2023 přestup do Fulhamu, kde se mu znovu začalo dařit. Vybojoval si místo v týmu pro mistrovství světa a zamířil už počtvrté na vrcholnou přehlídku světového fotbalu. A ještě před odletem na turnaj se kruh uzavřel, když se vrátil do Wolverhamptonu s dvouletou smlouvou v kapse.

Rok 2020: Raul Jimenez z Wolverhamptonu (vlevo) v hlavičkovém souboji s Fredem z Manchesteru United.

Góly jsou pro něj samozřejmostí, v anglické lize jich nastřílel 68. V reprezentaci se ve čtvrtek trefil po šestačtyřicáté a je už druhým nejlepším mexickým střelcem. A ukázal, že ani hlavičkovat už se nebojí. „Blahopřál jsem mu a jsem pyšný, že s ním mohu být v týmu. Je skvělé, že může přidávat další góly,“ řekl Julián Quiňones, jeho spoluhráč z útoku a autor první branky.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začíná ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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Skupina A

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Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 1 1 0 0 2:0 3
2. Jižní KoreaJižní Korea 1 1 0 0 2:1 3
3. ČeskoČesko 1 0 0 1 1:2 0
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 1 0 0 1 0:2 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 0 0 0 0 0:0 0
2. KanadaKanada 0 0 0 0 0:0 0
3. Bosna a HercegovinaBosna 0 0 0 0 0:0 0
4. KatarKatar 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MarokoMaroko 0 0 0 0 0:0 0
2. BrazílieBrazílie 0 0 0 0 0:0 0
3. SkotskoSkotsko 0 0 0 0 0:0 0
4. HaitiHaiti 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AustrálieAustrálie 0 0 0 0 0:0 0
2. ParaguayParaguay 0 0 0 0 0:0 0
3. TureckoTurecko 0 0 0 0 0:0 0
4. USAUSA 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 0 0 0 0 0:0 0
2. EkvádorEkvádor 0 0 0 0 0:0 0
3. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 0 0 0 0 0:0 0
4. CuraçaoCuraçao 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvédskoŠvédsko 0 0 0 0 0:0 0
2. TuniskoTunisko 0 0 0 0 0:0 0
3. JaponskoJaponsko 0 0 0 0 0:0 0
4. NizozemskoNizozemsko 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. EgyptEgypt 0 0 0 0 0:0 0
2. ÍránÍrán 0 0 0 0 0:0 0
3. BelgieBelgie 0 0 0 0 0:0 0
4. Nový ZélandNový Zéland 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 0 0 0 0 0:0 0
2. UruguayUruguay 0 0 0 0 0:0 0
3. ŠpanělskoŠpanělsko 0 0 0 0 0:0 0
4. KapverdyKapverdy 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 0 0 0 0 0:0 0
2. SenegalSenegal 0 0 0 0 0:0 0
3. NorskoNorsko 0 0 0 0 0:0 0
4. IrákIrák 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 0 0 0 0 0:0 0
2. RakouskoRakousko 0 0 0 0 0:0 0
3. AlžírskoAlžírsko 0 0 0 0 0:0 0
4. JordánskoJordánsko 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. PortugalskoPortugalsko 0 0 0 0 0:0 0
2. KolumbieKolumbie 0 0 0 0 0:0 0
3. UzbekistánUzbekistán 0 0 0 0 0:0 0
4. Demokratická republika KongoKongo 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ChorvatskoChorvatsko 0 0 0 0 0:0 0
2. PanamaPanama 0 0 0 0 0:0 0
3. AnglieAnglie 0 0 0 0 0:0 0
4. GhanaGhana 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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