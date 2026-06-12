„Je to zázrak, že tady mohu být,“ prohlásil pětatřicetiletý útočník před šampionátem. Myslel při tom na zápas, který málem ukončil jeho kariéru.
Tehdy v listopadu 2020 se ještě jako hráč Wolverhamptonu na hřišti Arsenalu při rohovém kopu srazil hlavou s brazilským obráncem Davidem Luizem. Trávník opouštěl v bezvědomí a s krvácením do mozku a jen rychlá operace v londýnské nemocnici mu zachránila život.
Mohl to být jeho poslední zápas. Zdálo se, že k olympijskému zlatu z roku 2012 už nic nepřidá. Zájem, který o něj projevovaly Manchester United i Barcelona, rázem pohasl. Ale Jiménez to nevzdal. Šest měsíců trénoval sám, pak se pomalu a opatrně zapojil do týmu.
„Připadal jsem si jako nejlepší fotbalista na světě. Hráči se mi vyhýbali, nikdo se mě neodvážil zastavit,“ popisoval s úsměvem s odstupem času první tréninky.
Absolvoval je se speciální ochranou páskou na hlavě, kterou nosí dodnes. Zkoušel i hlavičkovat, nejprve s pěnovými míči. Byl také v kontaktu s brankářem Petrem Čechem, který utrpěl podobné zranění.
Po osmi měsících hrál znovu anglickou ligu a za necelý rok znovu oblékl mexický dres. Návrat nebyl jednoduchý. Jiménez přiznává, že se bál hrát hlavou, zvláště poté, co mu jednou ochranná čelenka spadla. Ve Wolverhamptonu přišel o místo v sestavě, když za celou sezonu nedal v 15 zápasech ani jeden gól.
Vysvobozením byl v roce 2023 přestup do Fulhamu, kde se mu znovu začalo dařit. Vybojoval si místo v týmu pro mistrovství světa a zamířil už počtvrté na vrcholnou přehlídku světového fotbalu. A ještě před odletem na turnaj se kruh uzavřel, když se vrátil do Wolverhamptonu s dvouletou smlouvou v kapse.
Góly jsou pro něj samozřejmostí, v anglické lize jich nastřílel 68. V reprezentaci se ve čtvrtek trefil po šestačtyřicáté a je už druhým nejlepším mexickým střelcem. A ukázal, že ani hlavičkovat už se nebojí. „Blahopřál jsem mu a jsem pyšný, že s ním mohu být v týmu. Je skvělé, že může přidávat další góly,“ řekl Julián Quiňones, jeho spoluhráč z útoku a autor první branky.