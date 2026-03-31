Češi, pozor na rodinné stříbro. Höjlund je v ráži, ukazuje pohodu získanou v Neapoli

Pokud se o některé rodině dá mluvit jako o fotbalové, pro tuhle to platí tuplovaně. Höjlundovi. Táta Anders nakoukl do první ligy v kodaňském klubu B93. Dvojčata Oscar s Emilem se postupně prosazují v Německu. A Rasmus, ve třiadvaceti letech nejstarší z bratrů a tak trochu rodinné stříbro, se v úterý večer na Letné ve finále baráže o MS chystá vystřílet Dánsku postup.
Češi, pozor na něj!

„Víme o jeho kvalitách i střelecké formě,“ řekl kapitán Ladislav Krejčí. „Je silný, hraje na top úrovni, ale rozhodně v týmu soupeře není sám.“

Pryč jsou časy, kdy se Höjlundovi fanoušci posmívali. Že nemá na velkoklub. Že z metru netrefí bránu. Že z něj velký útočník nikdy nebude.

Je pravda, že ho Manchester United v létě 2023 koupil za dvě miliardy ještě dost nevybroušeného. Nepomohl mu ani rychlovýtah, kterým během pouhých čtrnácti měsíců vyjel z rakouského Sturmu přes italskou Atalantu až na Old Trafford, kde už plíživý tlak rozleptal i větší jména.

Höjlund, jehož kvůli jménu, vizáži i postu při příchodu na Ostrovy srovnávali s Norem Haalandem, se mezi ně přidal.

„V Dánsku to sice média podávala tak, že v Anglii všechno stálo za prd. Ale já to tak nevnímal,“ tvrdil v nedávném rozhovoru pro TV 2 Sport. A v Neapoli, kde od srpna hostuje, potvrzuje, že pořád umí.

Třináct gólů ve všech soutěžích.

Třetí nejlepší střelec Serie A.

Zkrátka silák, který nezastavuje.

Nenechte se zmást figurou. I když měří přes metr devadesát, patří mezi nejrychlejší hráče v Evropě, ve čtvrtek proti Severní Makedonii navíc příkladně pracoval i zády k bráně.

Úkrok do vášnivé Neapole, která ho z Anglie vykoupí, pokud z domácí soutěže projde do Ligy mistrů, mu očividně prospěl.

„Mám, co jsem si přál,“ vykládal Höjlund. Tým a klub, co mi věří. Trenéra a sportovního ředitele, kteří mě chtěli.“

Pohodu a velkou formu chce potvrdit i v reprezentaci.

„Na finále baráže jsem v poslední době myslel hodně. Jsme pod velkým tlakem, je to pro nás mimořádný zápas, možná jeden z největších, co jsem v kariéře zažil,“ řekl na tiskové konferenci po příletu do Prahy.

