ONLINE: Rakousko - Jordánsko, země od mrtvého moře hraje poprvé na MS

Rakousko se na šampionátu představí po 28 letech.
Slavný kouč Ralf Rangnick ještě před startem turnaje prodloužil kontrakt o dva roky, jeho výběr se musí obejít bez zraněného Christopha Baumgartnera. Záložník Lipska ale je součástí rakouského výběru a spoluhráče bude motivovat podobně jako zraněný kapitán David Alaba při předloňském mistrovství Evropy.
Tam rakouský výběr postoupil ze skupiny, ale v zábavném osmifinále nakonec nestačil na Turecko, přestože ho většinu času přehrával. Na podzim Rakušané ovládli svou kvalifikační skupinu až v posledním utkání s Bosnou (1:1), která tak musela do baráže a na turnaj postoupila přes Itálii.
Jordánsko je jednou ze čtyř debutantských zemí na MS. Před třemi lety na asijském šampionátu došlo do finále stejně jako loni na Arabském poháru.