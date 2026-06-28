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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Když slaví oba soupeři. Jak v Kansas City ožily vzpomínky na hanbu z Gijónu

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  8:27
Absolutní euforie. Rakušané si zajistili postup gólem z 96. minuty.

Absolutní euforie. Rakušané si zajistili postup gólem z 96. minuty. | foto: Reuters

Rakouský hrdina Kalajdžič vystřelil své zemi postup do play off MS.
Fotbalisté Alžírska slaví postup do play off mistrovství světa.
Absolutní euforie. Rakušané si zajistili postup gólem z 96. minuty.
Rijád Mahriz slaví vyrovnávací gól proti Rakousku.
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Z reproduktorů na stadionu Arrowhead v Kansas City duněl legendární hit Don’t Stop Believin od americké kapely Journey. Hrál se pro fotbalisty i fanoušky z Rakouska, protože ti už „věřit přestávali“. A dole na hřišti se radovali stejně jako jejich soupeři z Alžírska. A komentátor televize ORF Daniel Warmuth do mikrofonu v euforii křičel: „Zbláznili jste se!“

Rakousko na mistrovství světa bylo vteřiny od vyřazení, ale z poslední akce dal Kaladjic na 3:3.

„Abych byl upřímný, momentálně nemám slov, abych popsal, co se stalo v posledních 90 sekundách,“ řekl rakouský trenér Ralf Rangnick.

„Myslím, že jsem nikdy nezažil něco takového a pravděpodobně ani většina ostatních. Dostali jsme gól na dva tři, nastavení skončilo a my se pak nějak dostali zpět do hry. Neuvěřitelné.“

Nejdřív byl v šoku.

Nechápali všichni, nechápal vůbec nikdo. „Co se to děje?“

Když alžírský kapitán Rijád Mahriz ve třetí minutě nastavení proti Rakousku svým druhým gólem v utkání upravil na 3:2, po krátké oslavě zvážněl, spoluhráč Fares Chaibi mu cosi povídal a protivníci byli v šoku stejně jako jejich fanoušci na tribunách. „Tak tohle jsme si nedomluvili,“ jako by jim prolétlo hlavou.

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Systém světového šampionátu ve fotbale už po dvou zápasech ve skupině J nabídl paradoxní situaci. Zdálo se, že Rakušané se třemi body a vyrovnaným skóre mají postup do vyřazovací fáze v kapse.

A před závěrečným soubojem proti Alžírsku se jevilo, že by bylo výhodnější i těsně prohrát, aby klesli na třetí příčku ve skupině a v prvním kole play off nešli na favorizované Španěly, nýbrž na své sousedy ze Švýcarska.

Alžířané zase potřebovali minimálně bod, aby pro ně turnaj neskončil už v základní skupině. Ale vývoj předpoklady změnil, naposled krátce před výkopem, když už se oba týmy rozcvičovaly.

Demokratická republika Kongo dotáhla k vítězství duel proti Uzbekistánu (3:1) a bylo jasné, že vzájemná remíza pošle do play off Rakušany i Alžířany.

Rakušan Arnautovič překonává alžírského gólmana.

„Ne, remízou to určitě neskončí,“ dušovali se zástupci obou týmů před utkáním.

Především v prvním poločase jste jim to věřit mohli, hrál se nespoutaný zápas, byla to jízda. Evropský tým vedl, soupeř do pauzy vyrovnal. A krátce po ní Sabitzer znovu poslal Rakušany do vedení. Jenže když Mahriz po hodině hry dal svůj první gól na mistrovství světa a vyrovnal na 2:2, došlo k očekávanému scénáři.

„Kdo by riskoval?“ ptal se rakouský deník Kurier. „Zápas končil logicky pochopitelnou dohodou o neútočení.“

Nikomu se už nechtělo, Rakušané se zatáhli do hlubokého bloku, Alžířané si míč přihrávali kolem poloviny hřiště. Fanoušci pískali, někteří odcházeli.

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Poslední půlhodina připomněl známou aféru „Hanba z Gijónu“. Tenkrát na mistrovství světa 1982 ve Španělsku na stadionu v Gijónu právě Rakušané „nechali vyhrát“ Německo 1:0, aby ze skupiny postoupila obě mužstva, čímž by odrovnala zrovna Alžírsko, které mělo na kontě dvě výhry.

Alžířané podali protest, ale FIFA s výsledkem nic nezmohla, protože pravidla nikdo neporušil. Ale ten zápas je navždy změnil, od té doby se závěrečné zápasy v rámci jedné skupiny hrají ve stejný čas.

Ale nakonec to vypadalo, že Alžířané na čtyřiačtyřicet let starou křivdu nezapomněli a rozhodli se své předchůdce pomstít. A také pomoci Íránu, který by jako osmý nejlepší tým ze třetích příček proklouzl do play off.

Když se naplnila devadesátá minuta, v rukou čtvrtého rozhodčího na tabulce zasvítila trojka. „Proč tu komedii prodlužovat, že?“ řekl si i uzbecký sudí Tantašev.

Jenže než plánové nastavení doběhlo, Mahriz dokonal obrat zápasu. Rakousko v tu chvíli bylo mimo postup. Oba trenéři ještě kvapně vystřídali, šťastnou ruku měl Ralf Rangnick.

Rakušané se sebrali, vrhli se do útoku. První šanci ještě neproměnili, druhou už ano. Kaladjic byl na hřišti pár sekund, když hlavou trknul do míče a zažehl euforii.

„Inkasujete 3:2 v 94. minutě a říkáte si, že je konec – co víc se může stát?“ řekl rakouský záložník Sabitzer. „Ale ještě si vytvoříme šanci a pořád věříme. Pošleme dlouhý míč k dvěma vysokým hráčům, další šance a – gól. Je to neuvěřitelné.“

„Napínavý zápas, jaký by ani Hollywood nemohl napsat lépe. Další zastávka je totiž Los Angeles,“ napsal Kurier. V Inglewoodu v aglomeraci Los Angeles se Rakušané utkají o postup do osmifinále se Španělskem, Alžířané jdou na Švýcarsko.

„Ano, jsme šťastní,“ řekl Rijád Mahriz. „Postoupili jsme, na to budeme vzpomínat, to je nejdůležitější. Podali jsme seriózní, disciplinovaný výkon, hráli jsme solidně. Nakonec jsme mohli vyhrát. ale hlavní je postup.“

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu

Skupina L

Skupina K

Skupina J

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 3 2 0 1 8:4 6
2. AustrálieAustrálie 3 1 1 1 2:2 4
3. ParaguayParaguay 3 1 1 1 2:4 4
4. TureckoTurecko 3 1 0 2 3:5 3

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 10:4 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 3 2 0 1 4:2 6
3. EkvádorEkvádor 3 1 1 1 2:2 4
4. CuraçaoCuraçao 3 0 1 2 1:9 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 3 2 1 0 10:4 7
2. JaponskoJaponsko 3 1 2 0 7:3 5
3. ŠvédskoŠvédsko 3 1 1 1 7:7 4
4. TuniskoTunisko 3 0 0 3 2:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 3 1 2 0 6:2 5
2. EgyptEgypt 3 1 2 0 5:3 5
3. ÍránÍrán 3 0 3 0 3:3 3
4. Nový ZélandNový Zéland 3 0 1 2 4:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 3 2 1 0 5:0 7
2. KapverdyKapverdy 3 0 3 0 2:2 3
3. UruguayUruguay 3 0 2 1 3:4 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 3 0 2 1 1:5 2

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 10:2 9
2. NorskoNorsko 3 2 0 1 8:7 6
3. SenegalSenegal 3 1 0 2 8:6 3
4. IrákIrák 3 0 0 3 1:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 3 3 0 0 8:1 9
2. RakouskoRakousko 3 1 1 1 6:6 4
3. AlžírskoAlžírsko 3 1 1 1 5:7 4
4. JordánskoJordánsko 3 0 0 3 3:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 3 2 1 0 4:1 7
2. PortugalskoPortugalsko 3 1 2 0 6:1 5
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 3 1 1 1 4:3 4
4. UzbekistánUzbekistán 3 0 0 3 2:11 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 3 2 1 0 6:2 7
2. ChorvatskoChorvatsko 3 2 0 1 5:5 6
3. GhanaGhana 3 1 1 1 2:2 4
4. PanamaPanama 3 0 0 3 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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