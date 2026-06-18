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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Japonci? Všichni vypadají stejně. Bývalá hvězda šokovala výrokem, teď se omlouvá

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  13:22
Dost možná si zadělal na problémy. Poznámkou, která vůbec nemusela zaznít, což si bývalý vynikající fotbalista Rafael van der Vaart v přímém přenosu vysílání stanice NOS TV rychle uvědomil. „Byl to jen vtip,“ ubezpečoval v televizním studiu po zápase mistrovství světa mezi Nizozemskem a Japonskem (2:2). Později se za svá slova i omluvil.
Bývalý nizozemský reprezentant Rafael van der Vaart.

Bývalý nizozemský reprezentant Rafael van der Vaart. | foto: ANP / Shutterstock Editorial / ProfimediaProfimedia.cz

Fanoušek Nizozemska.
Pohled na Dallas Stadium před víkendovým zápasem Nizozemska s Japonskem.
Kóki Ogawa slaví vyrovnávací gól v zápase s Nizozemskem, který vstřelil Daiči...
Kóki Ogawa slaví vyrovnávací gól v zápase s Nizozemskem, který vstřelil Daiči...
42 fotografií

Ptáte se, o co přesně šlo?

Van der Vaart společně s dalšími experty rozebíral vyrovnávací trefu Japonců na 2:2 z devětaosmdesáté minuty, o níž se šťastně postaral Daiči Kamada.

Konkrétně se zaměřil na počínání Mickyho van de Vena, který při bránění rohového kopu pohybem nenavázal hlavičkujícího Kókiho Ogawu a za pár okamžiků jen zklamaně sledoval, jak se míč třepotá v síti.

„Úplně ho ztratil, nechal mu volný prostor,“ ukazoval někdejší nizozemský reprezentant ve studiu. „Pokud máte někoho ve vápně na starosti, nesete za něj odpovědnost. Ale Van de Ven není nikde vidět.“

Načež si neodpustil zbytečný dodatek: „Možná ho zmátlo, že všichni Japonci vypadají stejně.“

Ve studiu zavládlo trapné ticho, bývalý hráč Ajaxu, Hamburku, Realu Madrid či Tottenhamu, vědom si svého přešlapu, rychle hlásil: „To byl samozřejmě vtip! Já už se poslední dobou bojím cokoliv říct.“

Přijde vám Van der Vaartovo vyjádření vhodné?

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Jeho slova dle očekávání nezůstala bez povšimnutí. Přitáhla pozornost, vyvolala diskuze nejen na sociálních sítích.

Van der Vaartova omluva na sebe rovněž nenechala dlouho čekat. V prohlášení se dušoval, že nehodlal nikomu ublížit, kohokoliv se dotknout či snad diskriminovat.

„Chápu, že někoho mohlo mé vyjádření urazit. A upřímně toho lituji! Pokud jsem někoho naštval, upřímně se omlouvám. To nebyl můj záměr,“ vzkázal třiačtyřicetiletý Nizozemec.

Proti Andoře se v nizozemském dresu trefili Van der Vaart (nahoře) i Huntelaar.

Doplnil, že nespokojené reakce, které vyvolal, bere velice vážně: „Považuji za důležité zdůraznit, že za mým výrokem nestál žádný rasistický záměr. Doufám, že mé vysvětlení poskytne potřebný kontext, v němž byla tato poznámka pronesena.“

Ne všem ale připadalo dostatečné.

Mluvčí organizace Kick It Out, která mimo jiné bojuje za vymýcení diskriminace ve fotbalovém prostředí, pro web The Athletic uvedl: „Je velkým zklamáním slyšet bývalé hráče, jak šíří rasistické stereotypy o japonském týmu a poté se ještě snaží výroky ospravedlnit tak, že je vydávají za vtip.“

Vyrovnali díky šťastné trefě, přesto byli Japonci zklamaní. Ztráty litoval i van Dijk

Dle postoje iniciativy, která vznikla v roce 1993, mohou mít Van der Vaartova slova i bez špatných úmyslů dopad na širší komunitu ve východní a jihovýchodní Asii.

„Mistrovství světa přitahuje obrovskou pozornost po celém světě, proto je vždy důležité, aby si hosté dávali pozor na to, co říkají, a vysílací společnost převzaly odpovědnost za osoby vystupující v jejich pořadech, ať už prostřednictvím školení nebo dodatečného vzdělávání.“

Van der Vaart v minulosti již několikrát ukázal, že mu pichlavé poznámky nejsou cizí. Některé diváky jeho ostřeji prezentované názory z pozice experta baví, jiným přijdou zbytečné.

Třeba přestup Declana Rice, který před třemi lety vyšel Arsenal na rekordních 100 milionů liber (zhruba 2,79 miliardy korun), okomentoval takto: „Tolik peněz? Zrovna za něj? A za co přesně? Vždyť je úplně k ničemu! Měli je raději utratit za hráče, který umí přihrát balon dopředu.“

Po remíze na úvod šampionátu nešetřil ani nizozemského kapitána Virgila van Dijka: „Šokoval mě, nevypadá vůbec dobře. Když se otáčí, je jako Boeing 747. Doufám, že se začne otáčet trochu rychleji.“

Komentářem na adresu Japonců by si ale dvojnásobný medailista z mistrovství světa (stříbro 2010, bronz 2014) mohl vysloužit dodatečný postih. Zástupci NOS TV se k jeho chování zatím nevyjádřili.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 1 1 0 0 2:0 3
2. Jižní KoreaJižní Korea 1 1 0 0 2:1 3
3. ČeskoČesko 1 0 0 1 1:2 0
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 1 0 0 1 0:2 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KanadaKanada 1 0 1 0 1:1 1
2. Bosna a HercegovinaBosna 1 0 1 0 1:1 1
3. KatarKatar 1 0 1 0 1:1 1
4. ŠvýcarskoŠvýcarsko 1 0 1 0 1:1 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. SkotskoSkotsko 1 1 0 0 1:0 3
2. MarokoMaroko 1 0 1 0 1:1 1
3. BrazílieBrazílie 1 0 1 0 1:1 1
4. HaitiHaiti 1 0 0 1 0:1 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 1 1 0 0 4:1 3
2. AustrálieAustrálie 1 1 0 0 2:0 3
3. TureckoTurecko 1 0 0 1 0:2 0
4. ParaguayParaguay 1 0 0 1 1:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 1 1 0 0 7:1 3
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 1 1 0 0 1:0 3
3. EkvádorEkvádor 1 0 0 1 0:1 0
4. CuraçaoCuraçao 1 0 0 1 1:7 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvédskoŠvédsko 1 1 0 0 5:1 3
2. JaponskoJaponsko 1 0 1 0 2:2 1
3. NizozemskoNizozemsko 1 0 1 0 2:2 1
4. TuniskoTunisko 1 0 0 1 1:5 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ÍránÍrán 1 0 1 0 2:2 1
2. Nový ZélandNový Zéland 1 0 1 0 2:2 1
3. BelgieBelgie 1 0 1 0 1:1 1
4. EgyptEgypt 1 0 1 0 1:1 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. UruguayUruguay 1 0 1 0 1:1 1
2. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 1 0 1 0 1:1 1
3. ŠpanělskoŠpanělsko 1 0 1 0 0:0 1
4. KapverdyKapverdy 1 0 1 0 0:0 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NorskoNorsko 1 1 0 0 4:1 3
2. FrancieFrancie 1 1 0 0 3:1 3
3. SenegalSenegal 1 0 0 1 1:3 0
4. IrákIrák 1 0 0 1 1:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 1 1 0 0 3:0 3
2. RakouskoRakousko 1 1 0 0 3:1 3
3. JordánskoJordánsko 1 0 0 1 1:3 0
4. AlžírskoAlžírsko 1 0 0 1 0:3 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 1 1 0 0 3:1 3
2. Demokratická republika KongoDR Kongo 1 0 1 0 1:1 1
3. PortugalskoPortugalsko 1 0 1 0 1:1 1
4. UzbekistánUzbekistán 1 0 0 1 1:3 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 1 1 0 0 4:2 3
2. GhanaGhana 1 1 0 0 1:0 3
3. PanamaPanama 1 0 0 1 0:1 0
4. ChorvatskoChorvatsko 1 0 0 1 2:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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