Japonci? Všichni vypadají stejně. Bývalá hvězda šokovala výrokem, teď se omlouvá

Ptáte se, o co přesně šlo?
Van der Vaart společně s dalšími experty rozebíral vyrovnávací trefu Japonců na 2:2 z devětaosmdesáté minuty, o níž se šťastně postaral Daiči Kamada.
Konkrétně se zaměřil na počínání Mickyho van de Vena, který při bránění rohového kopu pohybem nenavázal hlavičkujícího Kókiho Ogawu a za pár okamžiků jen zklamaně sledoval, jak se míč třepotá v síti.
🚨🇯🇵 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Rafael van der Vaart has sparked discussion on social media after controversial comments he made about Japan following the Netherlands' draw with Japan.— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) June 15, 2026
🗣️ Van der Vaart: "Micky van de Ven should have defended the Japanese corner better. The player who… pic.twitter.com/k1FgIzThqO
„Úplně ho ztratil, nechal mu volný prostor,“ ukazoval někdejší nizozemský reprezentant ve studiu. „Pokud máte někoho ve vápně na starosti, nesete za něj odpovědnost. Ale Van de Ven není nikde vidět.“
Načež si neodpustil zbytečný dodatek: „Možná ho zmátlo, že všichni Japonci vypadají stejně.“
Ve studiu zavládlo trapné ticho, bývalý hráč Ajaxu, Hamburku, Realu Madrid či Tottenhamu, vědom si svého přešlapu, rychle hlásil: „To byl samozřejmě vtip! Já už se poslední dobou bojím cokoliv říct.“
Jeho slova dle očekávání nezůstala bez povšimnutí. Přitáhla pozornost, vyvolala diskuze nejen na sociálních sítích.
Van der Vaartova omluva na sebe rovněž nenechala dlouho čekat. V prohlášení se dušoval, že nehodlal nikomu ublížit, kohokoliv se dotknout či snad diskriminovat.
„Chápu, že někoho mohlo mé vyjádření urazit. A upřímně toho lituji! Pokud jsem někoho naštval, upřímně se omlouvám. To nebyl můj záměr,“ vzkázal třiačtyřicetiletý Nizozemec.
Doplnil, že nespokojené reakce, které vyvolal, bere velice vážně: „Považuji za důležité zdůraznit, že za mým výrokem nestál žádný rasistický záměr. Doufám, že mé vysvětlení poskytne potřebný kontext, v němž byla tato poznámka pronesena.“
Ne všem ale připadalo dostatečné.
Mluvčí organizace Kick It Out, která mimo jiné bojuje za vymýcení diskriminace ve fotbalovém prostředí, pro web The Athletic uvedl: „Je velkým zklamáním slyšet bývalé hráče, jak šíří rasistické stereotypy o japonském týmu a poté se ještě snaží výroky ospravedlnit tak, že je vydávají za vtip.“
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Vyrovnali díky šťastné trefě, přesto byli Japonci zklamaní. Ztráty litoval i van Dijk
Dle postoje iniciativy, která vznikla v roce 1993, mohou mít Van der Vaartova slova i bez špatných úmyslů dopad na širší komunitu ve východní a jihovýchodní Asii.
„Mistrovství světa přitahuje obrovskou pozornost po celém světě, proto je vždy důležité, aby si hosté dávali pozor na to, co říkají, a vysílací společnost převzaly odpovědnost za osoby vystupující v jejich pořadech, ať už prostřednictvím školení nebo dodatečného vzdělávání.“
🚨🗣️ 𝗡𝗘𝗪: Van der Vaart: "I have to be honest, I was quite shocked by Virgil van Dijk. While turning he looked like a Boeing 747."— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) June 15, 2026
— @MetroUK pic.twitter.com/K9RrCw2CUA
Van der Vaart v minulosti již několikrát ukázal, že mu pichlavé poznámky nejsou cizí. Některé diváky jeho ostřeji prezentované názory z pozice experta baví, jiným přijdou zbytečné.
Třeba přestup Declana Rice, který před třemi lety vyšel Arsenal na rekordních 100 milionů liber (zhruba 2,79 miliardy korun), okomentoval takto: „Tolik peněz? Zrovna za něj? A za co přesně? Vždyť je úplně k ničemu! Měli je raději utratit za hráče, který umí přihrát balon dopředu.“
Po remíze na úvod šampionátu nešetřil ani nizozemského kapitána Virgila van Dijka: „Šokoval mě, nevypadá vůbec dobře. Když se otáčí, je jako Boeing 747. Doufám, že se začne otáčet trochu rychleji.“
Komentářem na adresu Japonců by si ale dvojnásobný medailista z mistrovství světa (stříbro 2010, bronz 2014) mohl vysloužit dodatečný postih. Zástupci NOS TV se k jeho chování zatím nevyjádřili.