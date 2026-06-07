Fanoušek Faksa: Příště vezmu syna, kopne si s Coufalem. Lístky? Asi zatáhnu za nitku

„Noha už konečně drží, vypadá to dobře, ale ještě mám pár týdnů před sebou,“ líčil. „Čeká mě rehabilitace, za měsíc nebo dva budu zpátky na ledě. Už se těším.“
Jak se vám líbil český trénink?
Super, jsem překvapený, že tady mají takový krásný stadion. Nikdy jsem tady nebyl. Fakt něco nádherného, trávník vypadá super. Až na počasí mají kluci ideální podmínky.
Máte v českému týmu kamarády?
Znám se s Vláďou Coufalem, potkali jsme se pár let dozadu na nějakém exhibičním fotbale. Psali jsme si spolu, stejně tak s Jindrou Staňkem. Ptali se mě, jestli je můžu vzít do naší šatny v Dallasu. Až budou mít volno, vezmu je tam. A taky do basketbalové kabiny.
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Oni vás na oplátku pozvou kam?
Po prvním zápase sem asi vezmu syna, aby se podíval na jejich trénink. Coufi říkal, že si s ním může zakopat, bude to pro něj určitě zážitek. Rád bych se potkal i s dalšíma klukama, abych je poznal. Fotbal mám strašně rád, těším se na to.
Komu vy vlastně ve fotbale fandíte?
Jsem z Opavy, takže Opavě. Ale chodím i na Baník a na zápasy v Praze, kdykoli to jde. Jsem i velký fanoušek Borussie Dortmund, takže jednou za léto si zajedu i tam. Upřímně, fotbal sleduju víc než hokej.
Počkejte, mezi Baníkem a Opavou je přece rivalita, ne?
Já jsem takový divný fanoušek (úsměv). Mám to tak, že fandím moravským a slezským týmům. Opavu mám na prvním místě, ale když není v lize, jako druhému fandím Baníku. Vím, že bych to asi neměl moc říkat, ale je to tak.
Uvidíte naživo i pár zápasů na mistrovství?
V Dallasu stihnu dva. Nizozemsko s Japonskem a Anglii s Chorvatskem, na to se těším nejvíc. Dneska jsme se s Alešem Hemským zrovna domluvili, že asi zaletíme i do Atlanty na Čechy.
Lístky už máte?
Ne. V Dallasu to bude asi jednodušší, na Čechy asi využiju kontakty a potáhnu za nějakou nitku... Nebo si normálně koupím lístek, už jsem se na internetu díval.
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Jak vůbec Dallas prožívá fotbal?
Obrovsky. Žije tu strašně moc lidí z Jižní Ameriky, pro ně je fotbal náboženství. Sami vidíte, kolik sem přišlo lidí, aby se podívali na český nároďák. To je super.
Jste v kontaktu s českou komunitou?
Vnímám to hodně. Ale spousta z nich jsou už spíš třetí nebo čtvrtá generace. Mají sice české příjmení, ale česky už ani nemluví, spíš třeba jejich prarodiče.
A v kabině Stars se fotbalu taky fandí?
No jasně. Hlavně evropští kluci. Třeba Finové sice letěli domů, ale na fotbal se sem v létě vrátí, aby navštívili nějaké zápasy. Řeč na to v kabině přišla často.