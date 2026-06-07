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Mistrovství světa 2026

Mistrovství světa 2026

Fanoušek Faksa: Příště vezmu syna, kopne si s Coufalem. Lístky? Asi zatáhnu za nitku

David Čermák
  9:30
Od našeho zpravodaje v USA - Nohu mu tíží ortéza, teprve pár hodin je bez sádry po operaci šlachy na palci. Přesto v sobotu ve volnu vyrazil na mansfieldský stadion, aby se podíval na první trénink fotbalové reprezentace na základně v Dallasu, kde sám už deset sezon válí za místní Stars. „Z fotbalu to zranění nemám, ale jsem takový fotbalista, že by se to mohlo stát,“ vtipkoval hokejový útočník Radek Faksa, když přímo u hřiště odpovídal novinářům.
Radek Faksa navštívil trénink fotbalistů v Dallasu.

Radek Faksa navštívil trénink fotbalistů v Dallasu. | foto: Jiří Čihák, iDNES.cz

Čeští fanoušci na otevřeném tréninku fotbalové reprezentace v Mansfieldu.
Jan Kuchta na otevřeném tréninku české reprezentace v Mansfieldu.
Fanoušci sledují otevřený trénink českých fotbalistů v Mansfieldu.
Trénink českých fotbalistů v Mansfiledu.
11 fotografií

„Noha už konečně drží, vypadá to dobře, ale ještě mám pár týdnů před sebou,“ líčil. „Čeká mě rehabilitace, za měsíc nebo dva budu zpátky na ledě. Už se těším.“

Jak se vám líbil český trénink?
Super, jsem překvapený, že tady mají takový krásný stadion. Nikdy jsem tady nebyl. Fakt něco nádherného, trávník vypadá super. Až na počasí mají kluci ideální podmínky.

Máte v českému týmu kamarády?
Znám se s Vláďou Coufalem, potkali jsme se pár let dozadu na nějakém exhibičním fotbale. Psali jsme si spolu, stejně tak s Jindrou Staňkem. Ptali se mě, jestli je můžu vzít do naší šatny v Dallasu. Až budou mít volno, vezmu je tam. A taky do basketbalové kabiny.

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Oni vás na oplátku pozvou kam?
Po prvním zápase sem asi vezmu syna, aby se podíval na jejich trénink. Coufi říkal, že si s ním může zakopat, bude to pro něj určitě zážitek. Rád bych se potkal i s dalšíma klukama, abych je poznal. Fotbal mám strašně rád, těším se na to.

Komu vy vlastně ve fotbale fandíte?
Jsem z Opavy, takže Opavě. Ale chodím i na Baník a na zápasy v Praze, kdykoli to jde. Jsem i velký fanoušek Borussie Dortmund, takže jednou za léto si zajedu i tam. Upřímně, fotbal sleduju víc než hokej.

Radek Faksa navštívil trénink fotbalistů v Dallasu.
Čeští fanoušci na otevřeném tréninku fotbalové reprezentace v Mansfieldu.
Jan Kuchta na otevřeném tréninku české reprezentace v Mansfieldu.
Fanoušci sledují otevřený trénink českých fotbalistů v Mansfieldu.
11 fotografií

Počkejte, mezi Baníkem a Opavou je přece rivalita, ne?
Já jsem takový divný fanoušek (úsměv). Mám to tak, že fandím moravským a slezským týmům. Opavu mám na prvním místě, ale když není v lize, jako druhému fandím Baníku. Vím, že bych to asi neměl moc říkat, ale je to tak.

Uvidíte naživo i pár zápasů na mistrovství?
V Dallasu stihnu dva. Nizozemsko s Japonskem a Anglii s Chorvatskem, na to se těším nejvíc. Dneska jsme se s Alešem Hemským zrovna domluvili, že asi zaletíme i do Atlanty na Čechy.

Lístky už máte?
Ne. V Dallasu to bude asi jednodušší, na Čechy asi využiju kontakty a potáhnu za nějakou nitku... Nebo si normálně koupím lístek, už jsem se na internetu díval.

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Jak vůbec Dallas prožívá fotbal?
Obrovsky. Žije tu strašně moc lidí z Jižní Ameriky, pro ně je fotbal náboženství. Sami vidíte, kolik sem přišlo lidí, aby se podívali na český nároďák. To je super.

Jste v kontaktu s českou komunitou?
Vnímám to hodně. Ale spousta z nich jsou už spíš třetí nebo čtvrtá generace. Mají sice české příjmení, ale česky už ani nemluví, spíš třeba jejich prarodiče.

A v kabině Stars se fotbalu taky fandí?
No jasně. Hlavně evropští kluci. Třeba Finové sice letěli domů, ale na fotbal se sem v létě vrátí, aby navštívili nějaké zápasy. Řeč na to v kabině přišla často.

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MS ve fotbale

Mistrovství světa ve fotbale začíná ve čtvrtek 11. června 2026. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.

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Skupina A

Skupina B

Skupina D

Skupina C

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 0 0 0 0 0:0 0
2. Jižní KoreaJižní Korea 0 0 0 0 0:0 0
3. ČeskoČesko 0 0 0 0 0:0 0
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 0 0 0 0 0:0 0
2. KanadaKanada 0 0 0 0 0:0 0
3. Bosna a HercegovinaBosna 0 0 0 0 0:0 0
4. KatarKatar 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MarokoMaroko 0 0 0 0 0:0 0
2. BrazílieBrazílie 0 0 0 0 0:0 0
3. SkotskoSkotsko 0 0 0 0 0:0 0
4. HaitiHaiti 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AustrálieAustrálie 0 0 0 0 0:0 0
2. ParaguayParaguay 0 0 0 0 0:0 0
3. TureckoTurecko 0 0 0 0 0:0 0
4. USAUSA 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 0 0 0 0 0:0 0
2. EkvádorEkvádor 0 0 0 0 0:0 0
3. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 0 0 0 0 0:0 0
4. CuraçaoCuraçao 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvédskoŠvédsko 0 0 0 0 0:0 0
2. TuniskoTunisko 0 0 0 0 0:0 0
3. JaponskoJaponsko 0 0 0 0 0:0 0
4. NizozemskoNizozemsko 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. EgyptEgypt 0 0 0 0 0:0 0
2. ÍránÍrán 0 0 0 0 0:0 0
3. BelgieBelgie 0 0 0 0 0:0 0
4. Nový ZélandNový Zéland 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 0 0 0 0 0:0 0
2. UruguayUruguay 0 0 0 0 0:0 0
3. ŠpanělskoŠpanělsko 0 0 0 0 0:0 0
4. KapverdyKapverdy 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 0 0 0 0 0:0 0
2. SenegalSenegal 0 0 0 0 0:0 0
3. NorskoNorsko 0 0 0 0 0:0 0
4. IrákIrák 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 0 0 0 0 0:0 0
2. RakouskoRakousko 0 0 0 0 0:0 0
3. AlžírskoAlžírsko 0 0 0 0 0:0 0
4. JordánskoJordánsko 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. PortugalskoPortugalsko 0 0 0 0 0:0 0
2. KolumbieKolumbie 0 0 0 0 0:0 0
3. UzbekistánUzbekistán 0 0 0 0 0:0 0
4. Demokratická republika KongoKongo 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ChorvatskoChorvatsko 0 0 0 0 0:0 0
2. PanamaPanama 0 0 0 0 0:0 0
3. AnglieAnglie 0 0 0 0 0:0 0
4. GhanaGhana 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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