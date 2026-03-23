Ptáčkův pozoruhodný příběh: přes esport a fotbal v Irsku až po koučink finančníků

„Rodiče mě vždycky ponoukali, abych se zlepšoval ve všem, co dělám. Abych se posouval ve fotbale i ve škole,“ vysvětlí Ptáček, muž s diplomem z prestižní univerzity v Limericku, útočník Vyšehradu a ještě loni na podzim hráč druholigového irského týmu Treaty United.
Jeho pozoruhodný příběh stojí za povšimnutí zrovna teď, kdy se národní tým chystá na zápas desetiletí: v prvním kole baráže o mistrovství světa už ve čtvrtek v Edenu vyběhne právě proti Irům.
„Chtěl jsem vyrazit přímo na stadion, ale prošvihl jsem termín prodeje lístků. Nevadí, kouknu aspoň doma. Těším se už teď,“ poví přemýšlivý chlapík s brýlemi, než se pustí do vzpomínání.
Bylo znát, že část kluků kromě normálního fotbalu hraje i ten jejich, galský, kde se pro ránu nejde daleko. Některé zákroky byly na kriminál.