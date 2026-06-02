Mistrovství světa 2026

Pod dohledem šerifa. Češi trénovali, Koubek vítal novináře: Kluci už jsou tady!

David Čermák
  19:29
Od našeho zpravodaje v USA - Deset blikajících policejních aut profrčelo ospalou ulicí. Uprostřed kordonu projel k bráně do areálu autobus s tmavými skly, kterému pokynula hlídka. Pod stromem na opačné straně silnice pro jistotu hlídal situaci i šerif v obrněném džípu. Za mimořádných bezpečnostních opatření fotbalová reprezentace poprvé trénovala v New Yorku, kde se připravuje na mistrovství světa.
Pavel Šulc během tréninku reprezentace v New Yorku.

Pavel Šulc během tréninku reprezentace v New Yorku. | foto: FAČR

Český tým nastoupený k prvnímu tréninku ve Spojených státech před začátkem...
Útočník Patrik Schick se seznamuje s oficiálním míčem šampionátu.
Kapitán reprezentace Ladislav Krejčí během prvního tréninku v New Yorku.
Český tým na prvním tréninku ve Spojených státech před začátkem mistrovství...
11 fotografií

Dostat se do tréninkového areálu akademie New York Red Bulls ve čtvrti Whippany, kde se Češi chystají před blížícím se utkáním s Guatemalou, to v úterý dopoledne byla mise pouze pro vyvolené.

Strážníci v uniformách s rukama založenýma na prsou si každého kolemjdoucího měřili přísným pohledem, i skupinku českých novinářů u vchodu hned přibrzdili: „Kampak, pánové? Nemáme vás na seznamu, počkáme na pokyn.“

Venku musely zůstat batohy a tašky, přinejmenším do doby, než dorazili psovodi se psy speciálně vycvičenými na vyhledávání výbušnin. Tou dobou se už ovšem hráči trousili z kabiny na perfektně střižený trávník a kouč Miroslav Koubek zástupce médií zvesela zdravil: „Á, kluci už jsou tady. Vítejte!“

České fotbalisty čeká ve Spojených státech první oficiální trénink. Do moderního areálu místního klubu New York Red Bulls je doprovodilo několik policejních aut.

Proti předpokladům pak povolil novinářům po úvodní čtvrthodině sledovat i další část tréninku. Když už se na výzvu hlídkujících pořadatelů otáčeli na patě a mířili k východu, kouč je stopl: „Klidně zůstaňte, na nácvik kombinací se ještě podívejte. A pojďte blíž, ať máte pěkné fotky!“

Zatímco se na vedlejším hřišti s už hodně ošoupanou umělou trávou potili junioři newyorského týmu, Češi obsadili hlavní plochu. V areálu obehnaném ze tří stran stromořadím sice chvílemi příjemně pofukovalo, ale i dopolední slunce pěkně pálilo.

Útočník Patrik Schick se seznamuje s oficiálním míčem šampionátu.

Kapitán reprezentace Ladislav Krejčí během prvního tréninku v New Yorku.

Přesto nebyl první americký trénink čistě zahřívací. Jen útočník Jan Kuchta ťapal podél lajny v pantoflích a šetřil zraněný kotník, ostatní dřeli bez dlouhých prodlev a za trenérova pečlivého dohledu.

Kdo by čekal, že Koubek bude jen zahloubaným pozorovatelem a aktivitu nechá asistentům, sekl by se. Bylo znát, jak chce mít všechno pod kontrolou.

Každou akci hlasitě komentoval, jeho připomínky se rozléhaly do všech stran. „Kvalita, kvalita,“ žádal při nácviku zakončení. Hráče, kteří ze stran centrovali do vápna, pobízel: „Vyšší tempo, intenzita!“ Když se akce nepovedla, nehuboval: „Ještě se projevuje jet leg, takže to beru.“

Vyprodá se zahajovací zápas USA na mistrovství světa? Zbývají tisíce lístků

Je fakt, že srovnat se s časovým posunem legrace není. Pro Čechy možná dobře, že si na Ameriku zvykají v New Yorku, kde zatím teploty nejdou přes třicítku, a ne ve vypraženém Dallasu, kde mají sahat až ke čtyřiceti stupňům a kde tým stráví většinu času mezi zápasy.

Všechno vypukne 12. června v mexické Guadalajaře, takže na pilování a zvykání na podmínky je ještě relativně dost času. Testovací zápas s Guatemalou je naopak za rohem: hraje se v pátek ve dvě ráno českého času.

MS ve fotbale

Mistrovství světa ve fotbale začíná ve čtvrtek 11. června 2026. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.

Skupina A

Skupina B

Skupina D

Skupina C

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 0 0 0 0 0:0 0
2. Jižní KoreaJižní Korea 0 0 0 0 0:0 0
3. ČeskoČesko 0 0 0 0 0:0 0
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 0 0 0 0 0:0 0
2. KanadaKanada 0 0 0 0 0:0 0
3. Bosna a HercegovinaBosna 0 0 0 0 0:0 0
4. KatarKatar 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MarokoMaroko 0 0 0 0 0:0 0
2. BrazílieBrazílie 0 0 0 0 0:0 0
3. SkotskoSkotsko 0 0 0 0 0:0 0
4. HaitiHaiti 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AustrálieAustrálie 0 0 0 0 0:0 0
2. ParaguayParaguay 0 0 0 0 0:0 0
3. TureckoTurecko 0 0 0 0 0:0 0
4. USAUSA 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 0 0 0 0 0:0 0
2. EkvádorEkvádor 0 0 0 0 0:0 0
3. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 0 0 0 0 0:0 0
4. CuraçaoCuraçao 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvédskoŠvédsko 0 0 0 0 0:0 0
2. TuniskoTunisko 0 0 0 0 0:0 0
3. JaponskoJaponsko 0 0 0 0 0:0 0
4. NizozemskoNizozemsko 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. EgyptEgypt 0 0 0 0 0:0 0
2. ÍránÍrán 0 0 0 0 0:0 0
3. BelgieBelgie 0 0 0 0 0:0 0
4. Nový ZélandNový Zéland 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 0 0 0 0 0:0 0
2. UruguayUruguay 0 0 0 0 0:0 0
3. ŠpanělskoŠpanělsko 0 0 0 0 0:0 0
4. KapverdyKapverdy 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 0 0 0 0 0:0 0
2. SenegalSenegal 0 0 0 0 0:0 0
3. NorskoNorsko 0 0 0 0 0:0 0
4. IrákIrák 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 0 0 0 0 0:0 0
2. RakouskoRakousko 0 0 0 0 0:0 0
3. AlžírskoAlžírsko 0 0 0 0 0:0 0
4. JordánskoJordánsko 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. PortugalskoPortugalsko 0 0 0 0 0:0 0
2. KolumbieKolumbie 0 0 0 0 0:0 0
3. UzbekistánUzbekistán 0 0 0 0 0:0 0
4. Demokratická republika KongoKongo 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ChorvatskoChorvatsko 0 0 0 0 0:0 0
2. PanamaPanama 0 0 0 0 0:0 0
3. AnglieAnglie 0 0 0 0 0:0 0
4. GhanaGhana 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

PŘEHLEDNĚ: Koubkova nominace. Kteří čeští fotbalisté letí na mistrovství světa?

Čeští fotbalisté v euforii po rozhodující penaltě.

Po přípravném utkání s Kosovem už je jasno, kteří fotbalisté se podívají na šampionát v Severní Americe. Kdo se vešel do širší nominace české reprezentace na mistrovství světa? Podívejte se na jména...

PSG - Arsenal 1:1, 4:3 po pen. Obhajoba titulu, při rozhodujícím kopu selhal Gabriel

Fotbalisté PSG s trofejí pro vítěze Ligy mistrů.

Loni se konečně dočkali prvního triumfu v soutěži a teď ho obhájili. Fotbalisté Paris St. Germain ve finále Ligy mistrů v Budapešti porazili anglický Arsenal až po penaltách (4:3), k nímž zápas...

Nejdražší přestupy v lize: další rekord po půl roce. Kdo se vyplatil nejméně?

Danijel Šturm, čerstvá posila Slavie, pózuje s dresem po podpisu smlouvy.

Nad dvaceti miliony korun, což ještě nedávno byla pomalu nepředstavitelná hranice, se už přestupy mezi největšími kluby v české fotbalové lize pohybují běžně. Naposledy prolomil rekord příchod...

Česko - Kosovo 2:1, výhra za první poločas, výraznou postavou fotbalistů byl Hložek

Čeští fotbalisté se radují z gólu Adama Hložka.

Čeští fotbalisté v první přípravě na mistrovství světa vyhráli. Pár hodin před nedělním večerním odletem do Spojených států v Praze na Letné porazili Kosovo 2:1. Po utkání trenér Miroslav Koubek...

Na šampionát nepoletí Ladra, Bucha a Kabongo. Koubek bere i Sochůrka

Tomáš Ladra se raduje z gólu proti Kosovu.

Z devětadvaceti je už jen šestadvacet vyvolených, kteří se podívají na světový šampionát ve fotbale. Ze širší nominace českých reprezentantů vypadla po vítězném přátelském utkání s Kosovem (2:1)...

Dlouholetý pomezní, funkcionář i bývalá sudí. Komise rozhodčích je kompletní

Pomezní sudí Ivo Nádvorník (vpravo) během své prvoligové kariéry.

Ještě v neděli byl jako pomezní u barážové odvety Slovácka s Artisem Brno (3:0). Od nového ročníku už Ivo Nádvorník nebude hlídat ofsajdy, ale dohlížet na všechny sudí. Stal se jedním z členů...

2. června 2026  17:41

Vyprodá se zahajovací zápas USA na mistrovství světa? Zbývají tisíce lístků

Pohled na stadion v Los Angeles, kde americká fotbalová reprezentace odehraje...

Největší fotbalová akce v dějinách. Přesto se úvodní zápas domácí reprezentace USA ne a ne vyprodat. Na oficiálních stránkách zbývají tisíce lístků, většina přitom v přeprodeji. Podle serveru The...

2. června 2026  17:05

Před lety se porval na ulici. Teď švýcarský útočník čeká, jestli ho USA pustí na MS

Breel Embolo ze Švýcarska slaví gól v kvalifikaci o MS.

Před osmi lety se v Basileji popral na ulici. Dávná rvačka švýcarského fotbalistu Breela Embola těsně před mistrovstvím světa dohnala. Devětadvacetiletý robustní útočník kvůli administrativním...

2. června 2026  16:44

MS ve fotbale 2026 ONLINE: Reprezentanti v USA poprvé trénují, přihlíží i Dara Rolins

Sledujeme online
Manažer české fotbalové reprezentace Pavel Nedvěd sleduje trénink národního...

Fotbalové mistrovství světa se letos koná ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku od 11. června do 19. července. Poprvé v historii se ho zúčastní 48 týmů, což znamená rekordních 104 zápasů,...

2. června 2026  16:43

Slavia po incidentu v derby postaví nové bezpečnostní oddělení, hledá i pořadatele

Pražský Eden před zápasem mezi Slavií a Viktorií Plzeň.

Poté, co v posledním pražském derby slávističtí fanoušci vtrhli na trávník a na čas překazili mistrovské oslavy, ve Slavii vybudují nové bezpečnostní oddělení. Na svém webu klub zveřejnil několik...

2. června 2026  15:12

Habanec končí, Ústí do ligy nedovede. Klidný Kubáň: Trenérů je plno, klubů málo

Ústecký kouč Svatopluk Habanec děkuje fanouškům po porážce.

Postup do druhé ligy, v ní senzační 4. místo, teď šokující sbohem. Zkušený trenér Svatopluk Habanec zase pozvedl ústecký fotbal, ale svůj osudový klub opouští. „Informoval nás, že využije jinou...

2. června 2026  15:03

MS 1930: Jak všechno začalo? Useknutý zápas, bezruký hrdina i chloroform v očích

Momentka z utkání Uruguaye proti Argentině na MS 1930.

Brankář Thépot nakopl balon daleko na polovinu Mexičanů. Záložník Chantrel prodloužil na parťáka Libératiho, který fikaně přihrál pod sebe, a volej maličkého útočníka Luciena Laurenta zaplul do sítě....

2. června 2026

Revize kádru Zbrojovky: do Brna má namířeno top hrot, hledají se kreativci

Lukáš Vorlický (23) oslavuje trefu proti brněnským rivalům před svými fanoušky.

Pěstitelský řez místo kácení. Tak by se dala popsat plánovaná letní proměna fotbalové Zbrojovky po návratu do první ligy. Brněnský klub po suverénní jízdě nechystá rozsáhlou přestavbu, spíš pár...

2. června 2026  10:47

Fotbalové přestupy ONLINE: Posílí Spartu nový útočník? Údajně jedná o Singhatehovi

Sledujeme online
Útočník Jablonce Singhateh v přetlačované s kapitánem Slavie Vlčkem.

Sezony ve fotbalových ligách postupně končí a už se opět řeší, kdo změní působiště. Jaké kluby budou na přestupovém trhu nejaktivnější? A kdo trhne rekord letního okna? Sledujte v podrobném online...

2. června 2026  10:19

Messi musel k zemi. Obří sochu v Indii odvezli dělníci, kymácela se ve větru

Nejdřív přemístit na improvizovaném podstavci a poté položit na přistavený vůz....

Jeřáb ji vedle improvizovaného bambusového lešení nadzvedl nad svah a spustil na rušnou asfaltovou silnici. Pak ji dělníci položili na přistavený nákladní vůz a odvezli pryč. Nebezpečná...

2. června 2026  10:16

Skuhravý a Slovácko licitují o délce smlouvy. Trenér chce, aby se klub rozvíjel

Trenér Slovácka Roman Skuhravý během zápasu, který jeho tým doma prohrál s...

Obtížný úkol, se kterým do Uherského Hradiště v listopadu dorazil, v baráži splnil. Po záchraně Slovácka v nejvyšší fotbalové soutěži chce trenér Roman Skuhravý pokračovat, zájem má také klub, k...

2. června 2026  10:05

