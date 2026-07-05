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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

26. den MS ve fotbale: Brazílie narazí na Norsko, Mexiko vyzve Anglii

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  7:58

Nejen tento brazilský fanoušek věří, že jeho oblíbenci dovedou zemi až k titulu mistrů světa. | foto: AP

Na fotbalovém mistrovství světa pokračují osmifinálové boje. Nedělní program nabídne velmi atraktivní souboje. Brazílie se střetne s Norskem, které je pro pětinásobné mistry světa historicky velmi nepříjemným soupeřem. V noci na pondělí pak domácí Mexiko vyzve Anglií. V textu najdete základní informace o obou utkáních i přehled televizního vysílání.

Televizní program 26. dne MS ve fotbale

DatumZápasPřímý přenos
neděle 5. července, 22:00Brazílie – NorskoČT sport
pondělí 6. července, 02:00Mexiko – AnglieNova Action

Neděle 5. července, 22:00

BrazílieNorsko

Brazilští fotbalisté zatím na mistrovství světa ještě neprohráli a po vítězství 2:1 nad Japonskem postoupili do osmifinále. Teď je ale čeká soupeř, který jim historicky vůbec nesedí. Norsko neprohrálo žádný ze čtyř vzájemných duelů a je jediným týmem, se kterým se Brazilci utkali a nikdy ho nedokázali porazit.

Pavouk MS ve fotbale 2026: program play off, kdo s kým bude hrát

„Norsko má skvělé hráče, kteří hrají v nejlepších evropských soutěžích. Hvězdou je samozřejmě Haaland, ale musíme si dát pozor i na ostatní. Je to jeden z nejtěžších soupeřů, na kterého jsme mohli narazit,“ uvedl brazilský útočník Matheus Cunha.

Výsledky Brazílie ve skupině a play off
KoloZápasVýsledek
1.Brazílie – Maroko1:1
2.Brazílie – Haiti3:0
3.Skotsko – Brazílie0:3
1. kolo play offBrazílie – Japonsko2:1

Norové se na světovém šampionátu představují počtvrté a poprvé mají na dosah postup do čtvrtfinále. V osmifinále vyřadili Pobřeží slonoviny díky pozdní trefě Erlinga Haalanda, který už na turnaji nastřílel pět branek.

„Brazílie se zlepšuje každým zápasem na turnaji. Jsou favoritem utkání i celého šampionátu, ale my si nejdeme jen tak zahrát pro zábavu. Chceme vyhrát a postoupit do čtvrtfinále,“ prohlásil trenér Ståle Solbakken.

Výsledky Norska ve skupině a play off
KoloZápasVýsledek
1.Irák – Norsko1:4
2.Norsko – Senegal3:2
3.Norsko – Francie1:4
1. kolo play offPobřeží slonoviny – Norsko1:2

Podrobnou textovou reportáž z utkání Brazílie – Norsko najdete ZDE.

Pondělí 6. července, 02:00

MexikoAnglie

Mexiko zatím na domácím mistrovství světa zažívá skvělou jízdu. Vyhrálo všechny čtyři dosavadní zápasy, ještě ani jednou neinkasovalo a v osmifinále si poradilo s Ekvádorem 2:0. Proti Anglii bude znovu spoléhat na bouřlivou podporu více než 80 tisíc fanoušků na Aztéckém stadionu, kde na světových šampionátech dosud nikdy neprohrálo.

„Aztécký stadion je naše pevnost. Musíme dál bojovat. Je jedno, kdo proti nám stojí. Chceme našim lidem udělat další radost,“ řekl ofenzivní univerzál Julián Quiñones.

Výsledky Mexika ve skupině a play off
KoloZápasVýsledek
1.Mexiko – Jihoafrická republika2:0
2.Mexiko – Jižní Korea1:0
3.Česko – Mexiko0:3
1. kolo play offMexiko – Ekvádor2:0

Anglie zatím na turnaji nepoznala porážku, ale v osmifinále měla s DR Kongo nečekaně velkou práci. Obrat na konečných 2:1 zařídil dvěma góly kapitán Harry Kane. Svěřence Thomase Tuchela navíc čeká nezvyklá výzva v podobě více než dvoutisícové nadmořské výšky Aztéckého stadionu.

„Máme před sebou obrovsky těžký úkol. Hrajeme proti domácímu týmu na vyprodaném Aztéckém stadionu. Nemluvě o nadmořské výšce, která bude velkou nevýhodou. Za tu chvilku se na to prostě fyzicky nedokážete adaptovat,“ připustil německý trenér Anglie Thomas Tuchel.

Výsledky Anglie ve skupině a play off
KoloZápasVýsledek
1.Anglie – Chorvatsko4:2
2.Anglie – Ghana0:0
3.Panama – Anglie0:2
1. kolo play offAnglie – DR Kongo2:1

Podrobnou textovou reportáž z utkání Mexiko – Anglie najdete ZDE.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

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1/32 finále

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Německo
1:1
Paraguay
Francie
3:0
Švédsko
Jihoafrická republika
0:1
Kanada
Nizozemsko
1:1
Maroko
Portugalsko
2:1
Chorvatsko
Španělsko
3:0
Rakousko
USA
2:0
Bosna
Belgie
3:2
Senegal
Paraguay
0:1
Francie
Kanada
0:3
Maroko
Portugalsko
6. 7. 21:00
Španělsko
USA
7. 7. 2:00
Belgie
Brazílie
5. 7. 22:00
Norsko
Mexiko
6. 7. 2:00
Anglie
Argentina
7. 7. 18:00
Egypt
Švýcarsko
7. 7. 22:00
Kolumbie
Brazílie
2:1
Japonsko
Pobřeží slonoviny
1:2
Norsko
Mexiko
2:0
Ekvádor
Anglie
2:1
DR Kongo
Argentina
3:2
Kapverdy
Austrálie
1:1
Egypt
Švýcarsko
2:0
Alžírsko
Kolumbie
1:0
Ghana

O třetí místo

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 3 2 0 1 8:4 6
2. AustrálieAustrálie 3 1 1 1 2:2 4
3. ParaguayParaguay 3 1 1 1 2:4 4
4. TureckoTurecko 3 1 0 2 3:5 3

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 10:4 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 3 2 0 1 4:2 6
3. EkvádorEkvádor 3 1 1 1 2:2 4
4. CuraçaoCuraçao 3 0 1 2 1:9 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 3 2 1 0 10:4 7
2. JaponskoJaponsko 3 1 2 0 7:3 5
3. ŠvédskoŠvédsko 3 1 1 1 7:7 4
4. TuniskoTunisko 3 0 0 3 2:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 3 1 2 0 6:2 5
2. EgyptEgypt 3 1 2 0 5:3 5
3. ÍránÍrán 3 0 3 0 3:3 3
4. Nový ZélandNový Zéland 3 0 1 2 4:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 3 2 1 0 5:0 7
2. KapverdyKapverdy 3 0 3 0 2:2 3
3. UruguayUruguay 3 0 2 1 3:4 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 3 0 2 1 1:5 2

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 10:2 9
2. NorskoNorsko 3 2 0 1 8:7 6
3. SenegalSenegal 3 1 0 2 8:6 3
4. IrákIrák 3 0 0 3 1:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 3 3 0 0 8:1 9
2. RakouskoRakousko 3 1 1 1 6:6 4
3. AlžírskoAlžírsko 3 1 1 1 5:7 4
4. JordánskoJordánsko 3 0 0 3 3:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 3 2 1 0 4:1 7
2. PortugalskoPortugalsko 3 1 2 0 6:1 5
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 3 1 1 1 4:3 4
4. UzbekistánUzbekistán 3 0 0 3 2:11 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 3 2 1 0 6:2 7
2. ChorvatskoChorvatsko 3 2 0 1 5:5 6
3. GhanaGhana 3 1 1 1 2:2 4
4. PanamaPanama 3 0 0 3 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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