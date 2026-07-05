Televizní program 26. dne MS ve fotbale
|Datum
|Zápas
|Přímý přenos
|neděle 5. července, 22:00
|Brazílie – Norsko
|ČT sport
|pondělí 6. července, 02:00
|Mexiko – Anglie
|Nova Action
Neděle 5. července, 22:00
Brazílie – Norsko
Brazilští fotbalisté zatím na mistrovství světa ještě neprohráli a po vítězství 2:1 nad Japonskem postoupili do osmifinále. Teď je ale čeká soupeř, který jim historicky vůbec nesedí. Norsko neprohrálo žádný ze čtyř vzájemných duelů a je jediným týmem, se kterým se Brazilci utkali a nikdy ho nedokázali porazit.
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„Norsko má skvělé hráče, kteří hrají v nejlepších evropských soutěžích. Hvězdou je samozřejmě Haaland, ale musíme si dát pozor i na ostatní. Je to jeden z nejtěžších soupeřů, na kterého jsme mohli narazit,“ uvedl brazilský útočník Matheus Cunha.
|Kolo
|Zápas
|Výsledek
|1.
|Brazílie – Maroko
|1:1
|2.
|Brazílie – Haiti
|3:0
|3.
|Skotsko – Brazílie
|0:3
|1. kolo play off
|Brazílie – Japonsko
|2:1
Norové se na světovém šampionátu představují počtvrté a poprvé mají na dosah postup do čtvrtfinále. V osmifinále vyřadili Pobřeží slonoviny díky pozdní trefě Erlinga Haalanda, který už na turnaji nastřílel pět branek.
„Brazílie se zlepšuje každým zápasem na turnaji. Jsou favoritem utkání i celého šampionátu, ale my si nejdeme jen tak zahrát pro zábavu. Chceme vyhrát a postoupit do čtvrtfinále,“ prohlásil trenér Ståle Solbakken.
|Kolo
|Zápas
|Výsledek
|1.
|Irák – Norsko
|1:4
|2.
|Norsko – Senegal
|3:2
|3.
|Norsko – Francie
|1:4
|1. kolo play off
|Pobřeží slonoviny – Norsko
|1:2
Podrobnou textovou reportáž z utkání Brazílie – Norsko najdete ZDE.
Pondělí 6. července, 02:00
Mexiko – Anglie
Mexiko zatím na domácím mistrovství světa zažívá skvělou jízdu. Vyhrálo všechny čtyři dosavadní zápasy, ještě ani jednou neinkasovalo a v osmifinále si poradilo s Ekvádorem 2:0. Proti Anglii bude znovu spoléhat na bouřlivou podporu více než 80 tisíc fanoušků na Aztéckém stadionu, kde na světových šampionátech dosud nikdy neprohrálo.
„Aztécký stadion je naše pevnost. Musíme dál bojovat. Je jedno, kdo proti nám stojí. Chceme našim lidem udělat další radost,“ řekl ofenzivní univerzál Julián Quiñones.
|Kolo
|Zápas
|Výsledek
|1.
|Mexiko – Jihoafrická republika
|2:0
|2.
|Mexiko – Jižní Korea
|1:0
|3.
|Česko – Mexiko
|0:3
|1. kolo play off
|Mexiko – Ekvádor
|2:0
Anglie zatím na turnaji nepoznala porážku, ale v osmifinále měla s DR Kongo nečekaně velkou práci. Obrat na konečných 2:1 zařídil dvěma góly kapitán Harry Kane. Svěřence Thomase Tuchela navíc čeká nezvyklá výzva v podobě více než dvoutisícové nadmořské výšky Aztéckého stadionu.
„Máme před sebou obrovsky těžký úkol. Hrajeme proti domácímu týmu na vyprodaném Aztéckém stadionu. Nemluvě o nadmořské výšce, která bude velkou nevýhodou. Za tu chvilku se na to prostě fyzicky nedokážete adaptovat,“ připustil německý trenér Anglie Thomas Tuchel.
|Kolo
|Zápas
|Výsledek
|1.
|Anglie – Chorvatsko
|4:2
|2.
|Anglie – Ghana
|0:0
|3.
|Panama – Anglie
|0:2
|1. kolo play off
|Anglie – DR Kongo
|2:1
Podrobnou textovou reportáž z utkání Mexiko – Anglie najdete ZDE.