Televizní program 24. dne na MS ve fotbale
|Datum
|Zápas
|Přímý přenos
|pátek 3. července, 20:00
|Austrálie – Egypt
|Nova Action
|sobota 4. července, 0:00
|Argentina – Kapverdy
|ČT sport
|sobota 4. července, 3:30
|Kolumbie – Ghana
|Nova Action
Pátek 3. července, 20:00
Austrálie – Egypt
Austrálie obsadila ve skupině druhé místo a nyní se pokusí vybojovat své historicky první vítězství v play off světového šampionátu. Trenér Tony Popovic věří, že jeho mladý tým může uspět už na letošním turnaji.
|Kolo
|Zápas
|Výsledek
|1.
|Austrálie – Turecko
|2:0
|2.
|USA – Austrálie
|2:0
|3.
|Paraguay – Austrálie
|0:0
Egypt prošel základní skupinou bez porážky a ve všech třech zápasech dokázaly skórovat oba týmy. Trenér Husam Hasan by měl mít k dispozici i Muhammada Salaha, který měl v závěrečném utkání skupiny zdravotní potíže. Egypt se představí ve vyřazovací fázi mistrovství světa vůbec poprvé.
|Kolo
|Zápas
|Výsledek
|1.
|Belgie – Egypt
|1:1
|2.
|Egypt – Nový Zéland
|3:1
|3.
|Írán – Egypt
|1:1
Vítěz utkání se ve druhém kole play off utká s lepším z dvojice Argentina – Kapverdy.
Podrobnou textovou reportáž z utkání Austrálie – Egypt najdete ZDE.
Sobota 4. července, 0:00
Argentina – Kapverdy
Argentina prošla skupinovou fází se stoprocentní bilancí. Devětatřicetiletý kapitán Lionel Messi dal na turnaji už šest branek a proti Jordánsku se stal prvním hráčem historie, který skóroval v sedmi zápasech mistrovství světa za sebou.
|Kolo
|Zápas
|Výsledek
|1.
|Argentina – Alžírsko
|3:0
|2.
|Argentina – Rakousko
|2:0
|3.
|Argentina – Jordánsko
|3:1
Kapverdy jsou největším překvapením šampionátu. Při své premiéře na mistrovství světa postoupily ze skupiny díky třem remízám. Nedokázalo je porazit Španělsko ani Uruguay. Afričané věří, že mohou potrápit i úřadující světové šampiony, přestože zůstávají výrazným outsiderem.
|Kolo
|Zápas
|Výsledek
|1.
|Španělsko – Kapverdy
|0:0
|2.
|Uruguay – Kapverdy
|2:2
|3.
|Kapverdy – Saúdská Arábie
|0:0
Vítěz utkání se ve druhém kole play off střetne s lepším z dvojice Austrálie – Egypt.
Podrobnou textovou reportáž z utkání Argentina – Kapverdy najdete ZDE.
Sobota 4. července, 3:30
Kolumbie – Ghana
Kolumbie ovládla svou skupinu před Portugalskem a na turnaji zatím neprohrála. Jihoameričané patří do role favorita i v souboji s Ghanou, záložník Richard Ríos ale varoval, že fyzicky silný soupeř může být velmi nebezpečný.
|Kolo
|Zápas
|Výsledek
|1.
|Kolumbie – Uzbekistán
|3:1
|2.
|DR Kongo – Kolumbie
|0:1
|3.
|Kolumbie – Portugalsko
|0:0
Ghana postoupila do vyřazovací fáze jako jeden z nejlepších týmů na třetích místech. Zajímavostí je, že její trenér Carlos Queiroz v minulosti vedl právě Kolumbii. Afričané se navíc pokusí poprvé v historii mistrovství světa vyřadit soupeře z Jižní Ameriky.
|Kolo
|Zápas
|Výsledek
|1.
|Anglie – Ghana
|0:0
|2.
|Ghana – Panama
|1:0
|3.
|Ghana – Chorvatsko
|1:2
Vítěz utkání se ve druhém kole play off střetne se Švýcarskem.
Podrobnou textovou reportáž z utkání Kolumbie – Ghana najdete ZDE.