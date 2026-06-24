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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

15. den MS ve fotbale: Češi jdou do rozhodujícího boje s Mexikem, v akci bude i Brazílie

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  8:28

Český kapitán Ladislav Krejčí v souboji o míč v zápase s Jihoafrickou republikou. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Na fotbalovém mistrovství světa startují poslední zápasy v základních skupinách. Rozhodnou o konečném pořadí ve skupinách A, B a C. Do akce napřed půjdou v béčku Bosna a Hercegovina proti Kataru a Švýcarsko proti Kanadě. Následuje skupina C, kde Maroko nastoupí proti Haiti a Skotsko vyzve Brazílii. Na závěr patnáctého hracího dne se Česko střetne s Mexikem a Jihoafrická republika s Jižní Koreou. V našem přehledu najdete základní informace o všech zápasech i televizním vysílání.

Televizní program 15. dne na MS ve fotbale

DatumZápasPřímý přenos
středa 24. června, 21:00Bosna a Hercegovina – KatarČT sport
středa 24. června, 21:00Švýcarsko – KanadaNova Action
čtvrtek 25. června, 0:00Maroko – HaitiČT sport
čtvrtek 25. června, 0:00Skotsko – BrazílieNova Action
čtvrtek 25. června, 3:00ČESKO – MexikoČT sport a Nova Action
čtvrtek 25. června, 3:00Jihoafrická republika – Jižní KoreaČT sport a Nova Action

Středa 24. června, 21:00

Bosna a Hercegovina Katar (skupina B)

Bosna a Hercegovina vstoupila do turnaje remízou 1:1 s Kanadou, ve druhém utkání však nestačila na Švýcarsko 1:4. Proti domácím Kanaďanům zaujala kompaktní defenzívou, v duelu se Švýcarskem po bezbrankové první půli odpadla a tři góly inkasovala v závěrečné dvacetiminutovce.

Katar na úvod překvapil remízou 1:1 se Švýcarskem, když si historicky první bod na mistrovství světa zajistil gólem v nastavení. Ve druhém zápase ale tvrdě narazil na Kanadu a po porážce 0:6 je ve složité situaci.

Podrobnou textovou reportáž z utkání Bosna a Hercegovina – Katar najdete ZDE.

Středa 24. června, 21:00

ŠvýcarskoKanada (skupina B)

Švýcarsko má po dvou zápasech čtyři body a je blízko postupu. Na úvod sice jen remizovalo 1:1 s Katarem, ve druhém kole už ale potvrdilo roli favorita a Bosnu a Hercegovinu porazilo 4:1. Dlouho vyrovnaný duel zlomilo až po přestávce, kdy využilo herní převahu.

Kanada je na tom bodově jako Švýcarsko a do posledního kola jde ve výborné pozici. Po remíze 1:1 s Bosnou a Hercegovinou přišel dominantní výkon proti Kataru, který schytal debakl 0:6. Kanaďané si tak vylepšili skóre a proti Švýcarsku jim k prvnímu místu stačí i remíza.

Podrobnou textovou reportáž z utkání Švýcarsko – Kanada najdete ZDE.

Postupová matematika na MS ve fotbale: jak to vypadá ve skupině B?

Čtvrtek 25. června, 0:00

MarokoHaiti (skupina C)

Maroko vstoupilo do šampionátu výborným výkonem a remízou 1:1 s Brazílií. Ve druhém kole pak navázalo výhrou 1:0 nad Skotskem. O úspěchu rozhodl už ve 2. minutě Ismáíl Saibárí, který vstřelil nejrychlejší gól dosavadního průběhu turnaje. Africký tým má po dvou kolech čtyři body a k postupu má velmi blízko.

Haiti na úvod podlehlo Skotsku 0:1 a proti Brazílii prohrálo 0:3, když všechny góly inkasovalo už v prvním poločase. Karibský celek tak jako první tým skupiny C přišel o šanci na postup, v závěrečném utkání ale bude chtít alespoň zanechat lepší dojem.

Podrobnou textovou reportáž z utkání Maroko – Haiti najdete ZDE.

Čtvrtek 25. června, 0:00

SkotskoBrazílie (skupina C)

Skotsko začalo turnaj vítězstvím 1:0 nad Haiti, ve druhém utkání ale nestačilo na Maroko a po porážce 0:1 si zkomplikovalo situaci ve skupině. Inkasovalo už ve 2. minutě a na rychlou marockou trefu nedokázalo odpovědět.

Brazílie na úvod MS remizovala 1:1 s Marokem, potom zvládla utkání proti Haiti a vyhrála 3:0. O svém triumfu rozhodla už do přestávky, kdy se dvakrát trefil Matheus Cunha a jednu branku přidal Vinícius Júnior. Jihoamerický favorit má čtyři body a v posledním kole bude útočit na první místo ve skupině.

Podrobnou textovou reportáž z utkání Skotsko – Brazílie najdete ZDE.

Skupina C na MS ve fotbale 2026: jak vypadá postupová matematika?

Čtvrtek 25. června, 3:00

ČeskoMexiko (skupina A)

Česko vstoupilo do mistrovství světa porážkou 1:2 s Jižní Koreou, když neudrželo náskok po gólu Ladislava Krejčího. Vedlo i ve druhém utkání proti Jihoafrické republice, ale ani podruhé to nestačilo na tři body. Herně tápající tým potřebuje vítězství proti rozjeté domácí reprezentaci,

Mexiko má naopak jistotu postupu a po dvou kolech je stoprocentní. Na úvod porazilo Jihoafrickou republiku 2:0 a následně zvládlo i souboj s Jižní Koreou, kterou zdolalo 1:0. Domácí výběr zatím těží především z pevné obrany – po dvou zápasech ještě neinkasoval.

Podrobnou textovou reportáž z utkání Česko – Mexiko najdete ZDE.

Čtvrtek 25. června, 3:00

Jihoafrická republikaJižní Korea (skupina A)

Jihoafrická republika zahájila turnaj porážkou 0:2 s Mexikem, ve druhém utkání remizovala 1:1 s Českem. Vyrovnávací gól vstřelila až v závěru z penalty, díky čemuž si udržela naději na postup do vyřazovací fáze. Před posledním kolem má stejně jako Česko jeden bod.

Jižní Korea na úvod porazila Česko 2:1, ve druhém zápase však nestačila na Mexiko a po porážce 0:1 zůstala na třech bodech. Asijský tým tak stále drží postupové pozice, jistotu ale ještě nemá.

Podrobnou textovou reportáž z utkání Jihoafrická republika – Jižní Korea najdete ZDE.

Češi a postup na MS? Jen po historické výhře nad Mexikem, remíza by stačit neměla
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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 2 2 0 0 3:0 6
2. Jižní KoreaJižní Korea 2 1 0 1 2:2 3
3. ČeskoČesko 2 0 1 1 2:3 1
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 2 0 1 1 1:3 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KanadaKanada 2 1 1 0 7:1 4
2. ŠvýcarskoŠvýcarsko 2 1 1 0 5:2 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 2 0 1 1 2:5 1
4. KatarKatar 2 0 1 1 1:7 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 2 1 1 0 4:1 4
2. MarokoMaroko 2 1 1 0 2:1 4
3. SkotskoSkotsko 2 1 0 1 1:1 3
4. HaitiHaiti 2 0 0 2 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 2 2 0 0 6:1 6
2. AustrálieAustrálie 2 1 0 1 2:2 3
3. ParaguayParaguay 2 1 0 1 2:4 3
4. TureckoTurecko 2 0 0 2 0:3 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 2 2 0 0 9:2 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 2 1 0 1 2:2 3
3. EkvádorEkvádor 2 0 1 1 0:1 1
4. CuraçaoCuraçao 2 0 1 1 1:7 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 2 1 1 0 7:3 4
2. JaponskoJaponsko 2 1 1 0 6:2 4
3. ŠvédskoŠvédsko 2 1 0 1 6:6 3
4. TuniskoTunisko 2 0 0 2 1:9 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. EgyptEgypt 2 1 1 0 4:2 4
2. ÍránÍrán 2 0 2 0 2:2 2
3. BelgieBelgie 2 0 2 0 1:1 2
4. Nový ZélandNový Zéland 2 0 1 1 3:5 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 2 1 1 0 4:0 4
2. UruguayUruguay 2 0 2 0 3:3 2
3. KapverdyKapverdy 2 0 2 0 2:2 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 2 0 1 1 1:5 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 2 2 0 0 6:1 6
2. NorskoNorsko 2 2 0 0 7:3 6
3. SenegalSenegal 2 0 0 2 3:6 0
4. IrákIrák 2 0 0 2 1:7 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 2 2 0 0 5:0 6
2. RakouskoRakousko 2 1 0 1 3:3 3
3. AlžírskoAlžírsko 2 1 0 1 2:4 3
4. JordánskoJordánsko 2 0 0 2 2:5 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 2 2 0 0 4:1 6
2. PortugalskoPortugalsko 2 1 1 0 6:1 4
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 2 0 1 1 1:2 1
4. UzbekistánUzbekistán 2 0 0 2 1:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 2 1 1 0 4:2 4
2. GhanaGhana 2 1 1 0 1:0 4
3. ChorvatskoChorvatsko 2 1 0 1 3:4 3
4. PanamaPanama 2 0 0 2 0:2 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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