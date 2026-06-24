Televizní program 15. dne na MS ve fotbale
|Datum
|Zápas
|Přímý přenos
|středa 24. června, 21:00
|Bosna a Hercegovina – Katar
|ČT sport
|středa 24. června, 21:00
|Švýcarsko – Kanada
|Nova Action
|čtvrtek 25. června, 0:00
|Maroko – Haiti
|ČT sport
|čtvrtek 25. června, 0:00
|Skotsko – Brazílie
|Nova Action
|čtvrtek 25. června, 3:00
|ČESKO – Mexiko
|ČT sport a Nova Action
|čtvrtek 25. června, 3:00
|Jihoafrická republika – Jižní Korea
|ČT sport a Nova Action
Středa 24. června, 21:00
Bosna a Hercegovina – Katar (skupina B)
Bosna a Hercegovina vstoupila do turnaje remízou 1:1 s Kanadou, ve druhém utkání však nestačila na Švýcarsko 1:4. Proti domácím Kanaďanům zaujala kompaktní defenzívou, v duelu se Švýcarskem po bezbrankové první půli odpadla a tři góly inkasovala v závěrečné dvacetiminutovce.
Katar na úvod překvapil remízou 1:1 se Švýcarskem, když si historicky první bod na mistrovství světa zajistil gólem v nastavení. Ve druhém zápase ale tvrdě narazil na Kanadu a po porážce 0:6 je ve složité situaci.
Podrobnou textovou reportáž z utkání Bosna a Hercegovina – Katar najdete ZDE.
Středa 24. června, 21:00
Švýcarsko – Kanada (skupina B)
Švýcarsko má po dvou zápasech čtyři body a je blízko postupu. Na úvod sice jen remizovalo 1:1 s Katarem, ve druhém kole už ale potvrdilo roli favorita a Bosnu a Hercegovinu porazilo 4:1. Dlouho vyrovnaný duel zlomilo až po přestávce, kdy využilo herní převahu.
Kanada je na tom bodově jako Švýcarsko a do posledního kola jde ve výborné pozici. Po remíze 1:1 s Bosnou a Hercegovinou přišel dominantní výkon proti Kataru, který schytal debakl 0:6. Kanaďané si tak vylepšili skóre a proti Švýcarsku jim k prvnímu místu stačí i remíza.
Podrobnou textovou reportáž z utkání Švýcarsko – Kanada najdete ZDE.
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Postupová matematika na MS ve fotbale: jak to vypadá ve skupině B?
Čtvrtek 25. června, 0:00
Maroko – Haiti (skupina C)
Maroko vstoupilo do šampionátu výborným výkonem a remízou 1:1 s Brazílií. Ve druhém kole pak navázalo výhrou 1:0 nad Skotskem. O úspěchu rozhodl už ve 2. minutě Ismáíl Saibárí, který vstřelil nejrychlejší gól dosavadního průběhu turnaje. Africký tým má po dvou kolech čtyři body a k postupu má velmi blízko.
Haiti na úvod podlehlo Skotsku 0:1 a proti Brazílii prohrálo 0:3, když všechny góly inkasovalo už v prvním poločase. Karibský celek tak jako první tým skupiny C přišel o šanci na postup, v závěrečném utkání ale bude chtít alespoň zanechat lepší dojem.
Podrobnou textovou reportáž z utkání Maroko – Haiti najdete ZDE.
Čtvrtek 25. června, 0:00
Skotsko – Brazílie (skupina C)
Skotsko začalo turnaj vítězstvím 1:0 nad Haiti, ve druhém utkání ale nestačilo na Maroko a po porážce 0:1 si zkomplikovalo situaci ve skupině. Inkasovalo už ve 2. minutě a na rychlou marockou trefu nedokázalo odpovědět.
Brazílie na úvod MS remizovala 1:1 s Marokem, potom zvládla utkání proti Haiti a vyhrála 3:0. O svém triumfu rozhodla už do přestávky, kdy se dvakrát trefil Matheus Cunha a jednu branku přidal Vinícius Júnior. Jihoamerický favorit má čtyři body a v posledním kole bude útočit na první místo ve skupině.
Podrobnou textovou reportáž z utkání Skotsko – Brazílie najdete ZDE.
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Skupina C na MS ve fotbale 2026: jak vypadá postupová matematika?
Čtvrtek 25. června, 3:00
Česko – Mexiko (skupina A)
Česko vstoupilo do mistrovství světa porážkou 1:2 s Jižní Koreou, když neudrželo náskok po gólu Ladislava Krejčího. Vedlo i ve druhém utkání proti Jihoafrické republice, ale ani podruhé to nestačilo na tři body. Herně tápající tým potřebuje vítězství proti rozjeté domácí reprezentaci,
Mexiko má naopak jistotu postupu a po dvou kolech je stoprocentní. Na úvod porazilo Jihoafrickou republiku 2:0 a následně zvládlo i souboj s Jižní Koreou, kterou zdolalo 1:0. Domácí výběr zatím těží především z pevné obrany – po dvou zápasech ještě neinkasoval.
Podrobnou textovou reportáž z utkání Česko – Mexiko najdete ZDE.
Čtvrtek 25. června, 3:00
Jihoafrická republika – Jižní Korea (skupina A)
Jihoafrická republika zahájila turnaj porážkou 0:2 s Mexikem, ve druhém utkání remizovala 1:1 s Českem. Vyrovnávací gól vstřelila až v závěru z penalty, díky čemuž si udržela naději na postup do vyřazovací fáze. Před posledním kolem má stejně jako Česko jeden bod.
Jižní Korea na úvod porazila Česko 2:1, ve druhém zápase však nestačila na Mexiko a po porážce 0:1 zůstala na třech bodech. Asijský tým tak stále drží postupové pozice, jistotu ale ještě nemá.
Podrobnou textovou reportáž z utkání Jihoafrická republika – Jižní Korea najdete ZDE.
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Češi a postup na MS? Jen po historické výhře nad Mexikem, remíza by stačit neměla