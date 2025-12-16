Proč Tykač nepustil Trpišovského? Neumím si představit, že by ve Slavii nebyl, řekl

Důvod? Právě komplikovaný souběh rolí, který by v konečném důsledku mohl Slavii uškodit.
„Kdyby se na mistrovství světa postoupilo, neumím si představit, že by trenér odjel do Ameriky a v Praze mezitím probíhala příprava na novou sezonu. Kdo by Slavii vedl? To by zůstala bez trenérů?“ líčil v podcastu Kudy běží zajíc.
Právě tohle rozhodnutí vedlo k tomu, že v sobotu v noci vedení asociace v čele s předsedou Davidem Trundou a manažerem reprezentací Pavlem Nedvědem oznámili, že hledají jinde.
https://t.co/WNyYMBvOpC pic.twitter.com/LsUhT8T2m8— KUDY BĚŽÍ ZAJÍC 🐇 (@kbz_official) December 15, 2025
„Trpišovský velmi dobře zná české fotbalové prostředí a samozřejmě i jednotlivé hráče. Je škoda, že se tuto možnost nepodařilo realizovat. Naše práce na angažování nového trenéra pokračuje dál a čekají nás další jednání,“ řekl Nedvěd.
Kouče Slavie původně plánovali oslovit jen pro baráž, která je pro českou reprezentaci klíčová. Když ji zvládne, postoupí po dvaceti letech na mistrovství světa.
|
Varianta s Trpišovským padá, Slavia kouče neuvolní. Reprezentace musí hledat jinde
„Přijde mi to úplně ulítlé. V Evropě jsou desítky zemí, na světe stovky reprezentací a všichni mají jednoho trenéra s koncepcí. My bychom měli jednoho trenéra v kvalifikaci, druhého na baráž a pak hledali třetího na šampionát. To mi rozum nebere,“ kritizoval Tykač vedení asociace.
Tykač o Trpišovském
„Vidím, jak fotbalem žije. Je zaujatý a chce vyhrávat. Když tihle lidé tohle ztratí, odejdou sami. On ale chce být součástí Slavie, chce vyhrávat tituly. Štvalo by mě, kdyby se na něco vykašlali, ale já vidím u celého realizačního týmu emoce. Chyby odpouštím, když nepramení z toho, že někdo něco odflákl. Ztráta je v obchodě běžná a já nemusím vyhrát každý dostih, ve kterém závodím.“
To podle posledních zpráv jedná s bývalým plzeňským koučem Miroslavem Koubkem. Preferovaná varianta se zahraničním trenérem nevyšla, když ani chorvatský Slaven Bilič nebyl ochotný českou reprezentaci převzít.
Jiné zahraniční varianty neschválil výkonný výbor, zřejmě i kvůli penězům, které cizí kvalitní trenéři berou. „Chybí mi odpovědi na otázky, jak je svaz veden a proč se dostává do takových situací. Proč v jiných zemích mají trenéra a my ne,“ pokračoval slávistický majitel.
Nevyloučil však, že by se na financování trenéra společně s ostatními kluby podílel. „Když Jarda Tvrdík řekne, ať přispěji, tak přispěji.“
Pokud by svaz nakonec sáhl po Koubkovi, minimálně finanční problémy by svazu odpadly.