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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Proč ne my? I Kaká letos věří: Spojené státy mají na fotbalovou medaili

David Čermák
  8:55
Folarin Balogun a Weston McKennie (USA) reagují na neuznaný gól kvůli ofsajdu...

Folarin Balogun a Weston McKennie (USA) reagují na neuznaný gól kvůli ofsajdu ve 31. minutě utkání proti Bosně a Hercegovině. | foto: AP

Američtí fanoušci slaví ve Washingtonu D.C druhý gól národního týmu.
Sead Kolašinac (Bosna a Hercegovina) hlavičkuje v zápase proti Spojeným státům.
Stíhačky nad stadionem v Santa Claře během hymny před zápasem domácích...
Oslava ve stylu LeBrona Jamese. Americký útočník Folarin Balogun se raduje z...
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Není to poprvé, co poskládali tým, který šlape. Když si uděláte exkurzi do dávnověku, zjistíte, že už v roce 1930, při prvním mistrovství světa, to američtí fotbalisté dotáhli do semifinále. O dvacet let později to celkově až taková sláva nebyla, zato ve skupině senzačně povalili Anglii.

A pamatujete na šampionát v roce 2002? Tehdy tým kolem šikuly Donovana, brankáře Friedela a střelce McBridea hrál čtvrtfinále. Jen těsně ho vyřadili Němci, pozdější finalisté.

Teď je všechno nalajnované přinejmenším podobně nadějně.

Američané jsou doma.

Do občas ještě pořád vysmívaného socceru pobláznili miliony lidí.

I když mají v kádru i hvězdičky, fungují jako dokonalý tým.

Téměř nemusí cestovat a vůbec se jich netýkají změny časových pásem, protože všechny zápasy hrají na západním pobřeží.

Američtí fanoušci slaví ve Washingtonu D.C druhý gól národního týmu.
Sead Kolašinac (Bosna a Hercegovina) hlavičkuje v zápase proti Spojeným státům.
Stíhačky nad stadionem v Santa Claře během hymny před zápasem domácích Spojených států proti Bosně a Hercegovině.
Oslava ve stylu LeBrona Jamese. Americký útočník Folarin Balogun se raduje z branky na MS proti Bosně, kterou zařídil postup do osmifinále. Zároveň však viděl i červenou kartu.
Americký záložník Malik Tillman (USA) slaví trefu z přímého kopu v 82. minutě utkání proti Bosně a Hercegovině.
39 fotografií

Snad i díky tomu předvádějí fotbal budoucnosti: agresivní, svižný, pohledný a velmi efektivní.

Nenechte se zmást tím, že jim v šestnáctifinále na vítězství 2:0 nad Bosnou stačily dvě střely na branku. Pánové v dresech se zvlněnými pruhy byli jasně lepší, s přehledem si uhráli postup i v deseti bez přísně vyloučeného střelce Baloguna a ještě jim dva góly vzaly ofsajdové situace.

Jedna z nich přitom může posloužit jako dokonalá ukázka toho, čím Američané udivují: po půlhodině vysoko zapresovali, aktivitou donutili bosenského záložníka Sunjiče ke ztrátě, bez otálení dostali balon do vápna na Baloguna, ten ho bleskově našteloval na levačku a práskl přesně k tyči.

Celé to netrvalo ani pět vteřin.

Na nic nečekat, vystartovat, kousnout, dorazit: to je americký styl, který zatím platí na všechny soupeře. S výjimkou Turků, kteří je obrali v posledním zápase skupiny, kdy už ovšem ani jednomu týmu o nic nešlo.

Že perfektně načasovali formu, o tom není pochyb. Ale bude to stačit? Je fér zmínit, že k postupu mezi šestnáct nejlepších Američané nepotřebovali porazit vyloženě silného soupeře. Před turnajem se přitom hodně řešilo, že víc než jedenáct let nevyhráli nad týmem z evropské špičky a že poslední prověrky před turnajem jim nesedly.

Jako Zidane či Garrincha. Americký útočník Balogun dal gól i dostal červenou kartu

S Německem 1:2. S Portugalskem 0:2. Předtím v březnu s Belgií dokonce 2:5.

A právě Belgie číhá v osmifinále, aby otestovala, jak dobří Američané skutečně jsou. Rozhodně musí mít respekt, protože kouč Mauricio Pochettino tým viditelně posouvá a dodává mu sebevědomí.

Jako motto své mise zvolil jednoduchou otázku, která ukrývá slovní hříčku: Why not U.S.?

Čili česky: Proč ne my?

Hráčům dal za příklad tažení Jihokorejců v roce 2002 nebo Maročanů na minulém šampionátu v Kataru: oba týmy se na mistrovství nečekaně vmáčkly mezi nejlepší čtyři. A pozor, také Brazilec Kaká, vítěz Zlatého míče z roku 2007, si už před turnajem zavěštil: „Spojené státy půjdou až do semifinále. Domácí prostředí jim dá podporu i motivaci, což je extra důležitá složka.“

Odvážná hypotéza, zvlášť když by ve čtvrtfinále pravděpodobně mohl číhat lepší z dvojice Portugalsko – Španělsko. Ale pravda je, že ten příběh by šampionátu slušel.

Stíhačky nad stadionem v Santa Claře během hymny před zápasem domácích Spojených států proti Bosně a Hercegovině.

Nemusí se vám samozřejmě líbit, že Spojené státy evropský fotbal prožívají po svém a že si mistrovství částečně přetvářejí v obří komerční show. Pod střechami hypermoderních arén září gigantické obrazovky, někde nad trávníkem visí i masivní světelné kostky, domácí fanoušci si klidně během utkání trajdají po stadionu a klábosí u stánků s občerstvením, vyblázní se během reklamních (tedy pardon, hydratačních) pauz uprostřed poločasů a dění na hřišti mají občas spíš jako působivou kulisu.

To vše může být pro fotbalového puritána nezvyk nebo rovnou znásilňování tradičního sportu, ale zároveň se nedá popřít, že Amerika šampionátem žije a svůj tým si zamilovala. Jak dlouho to vydrží?

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

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1/32 finále

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1/32 finále

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Německo
1:1
Paraguay
Francie
3:0
Švédsko
Jihoafrická republika
0:1
Kanada
Nizozemsko
1:1
Maroko
Portugalsko
2:1
Chorvatsko
Španělsko
3:0
Rakousko
USA
2:0
Bosna
Belgie
3:2
Senegal
Paraguay
Francie
Kanada
Maroko
USA
Belgie
Brazílie
Norsko
Mexiko
Anglie
Brazílie
2:1
Japonsko
Pobřeží slonoviny
1:2
Norsko
Mexiko
2:0
Ekvádor
Anglie
2:1
DR Kongo
Argentina
4. 7. 0:00
Kapverdy
Austrálie
3. 7. 20:00
Egypt
Švýcarsko
2:0
Alžírsko
Kolumbie
4. 7. 3:30
Ghana

O třetí místo

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 3 2 0 1 8:4 6
2. AustrálieAustrálie 3 1 1 1 2:2 4
3. ParaguayParaguay 3 1 1 1 2:4 4
4. TureckoTurecko 3 1 0 2 3:5 3

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 10:4 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 3 2 0 1 4:2 6
3. EkvádorEkvádor 3 1 1 1 2:2 4
4. CuraçaoCuraçao 3 0 1 2 1:9 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 3 2 1 0 10:4 7
2. JaponskoJaponsko 3 1 2 0 7:3 5
3. ŠvédskoŠvédsko 3 1 1 1 7:7 4
4. TuniskoTunisko 3 0 0 3 2:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 3 1 2 0 6:2 5
2. EgyptEgypt 3 1 2 0 5:3 5
3. ÍránÍrán 3 0 3 0 3:3 3
4. Nový ZélandNový Zéland 3 0 1 2 4:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 3 2 1 0 5:0 7
2. KapverdyKapverdy 3 0 3 0 2:2 3
3. UruguayUruguay 3 0 2 1 3:4 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 3 0 2 1 1:5 2

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 10:2 9
2. NorskoNorsko 3 2 0 1 8:7 6
3. SenegalSenegal 3 1 0 2 8:6 3
4. IrákIrák 3 0 0 3 1:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 3 3 0 0 8:1 9
2. RakouskoRakousko 3 1 1 1 6:6 4
3. AlžírskoAlžírsko 3 1 1 1 5:7 4
4. JordánskoJordánsko 3 0 0 3 3:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 3 2 1 0 4:1 7
2. PortugalskoPortugalsko 3 1 2 0 6:1 5
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 3 1 1 1 4:3 4
4. UzbekistánUzbekistán 3 0 0 3 2:11 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 3 2 1 0 6:2 7
2. ChorvatskoChorvatsko 3 2 0 1 5:5 6
3. GhanaGhana 3 1 1 1 2:2 4
4. PanamaPanama 3 0 0 3 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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