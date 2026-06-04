Rána před šampionátem. Ambiciózní Nizozemci selhali a vyprovázel je pískot

Nizozemskou reprezentaci provázely před šampionátem pochvalné hlasy, čeká se od ní hodně. Tamní svaz si věří na semifinále.
Z kvalifikace postoupili Koemanovi svěřenci suverénně, v mezinárodním žebříčku jim patří sedmá příčka.
Jenže proti Alžírsku zklamali, byť šlo jen o přípravu. Utkání rozhodl v závěru Moussa, útočník Feyenoordu Rotterdam, kde se utkání shodou okolností konalo.
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Nizozemci většinu utkání dominovali, ale žádnou z šancí nevyužili.
„Nesnáším porážky. Když si vypracujete čtyři nebo pět velkých šancí, musíte prostě vyhrát,“ řekl Koeman pro nizozemskou televizi NOS.
„Kdybychom je proměnili, byl by zápas mnohem jednodušší. Pak by to neměl být problém, ale ve druhé půli jsme se o dost zhoršili.“
Donyell Malen už v osmé minutě střílel do tyče alžírské brány. Vzápětí dokonce i skóroval Tijjani Reijnders, jenže gól kvůli ofsajdu přihrávajícího Summervilla neplatil.
Další šanci zahodil znovu Malena. „Jako útočník samozřejmě chcete týmu pomoct gólem,“ řekl nizozemský nešťastník. „Vytvořili jsme si dost šancí, ale dneska to prostě nešlo. Takové zápasy k životu útočníka patří. Neudělal jsem to dobře a míč jsem netrefil správně. Neviděl jsem ani hráče vedle sebe, jinak bych mu přihrál.“
Útočníka z AS Řím poté kritizoval i kouč. „Z takových šancí musí minimálně jeden gól dát. Obvykle mu to jde,“ řekl Koeman.
O několik skvělých zákroků se také postaral alžírský brankář Luca Zidane, syn francouzské legendy Zinédina Zidana.
Koeman považoval střetnutí s Alžířany za ideální kvůli jejich hernímu stylu. Ten měl být údajně podobný Japonsku, první překážce na mistrovství světa.
Severoafrický výběr Vladimira Petkoviče však hrál se čtyřmi obránci místo pěti.
Jediný gól padl čtyři minuty před koncem. Střídající Moussa se dostal z pravého křídla do samostatného průniku a tvrdě vystřelil pod břevno.
Ještě než nastoupí k prvnímu utkání turnaje proti Japonsku, čeká Nizozemce v dějišti pondělní příprava v New Yorku s Uzbekistánem.