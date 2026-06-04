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Mistrovství světa 2026

Mistrovství světa 2026

Rána před šampionátem. Ambiciózní Nizozemci selhali a vyprovázel je pískot

  16:55
Pískot a bučení fanoušků. Nizozemské fotbalisty vyprovázela na cestu na mistrovství světa ostuda. „Pojali jsme to příliš přátelsky, nebyli jsme agresivní a byli příliš slušní,“ řekl trenér Ronald Koeman po porážce v přípravném utkání s Alžírskem (0:1).
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Zklamání Nizozemců. | foto: Reuters

Nizozemskou reprezentaci provázely před šampionátem pochvalné hlasy, čeká se od ní hodně. Tamní svaz si věří na semifinále.

Z kvalifikace postoupili Koemanovi svěřenci suverénně, v mezinárodním žebříčku jim patří sedmá příčka.

Jenže proti Alžírsku zklamali, byť šlo jen o přípravu. Utkání rozhodl v závěru Moussa, útočník Feyenoordu Rotterdam, kde se utkání shodou okolností konalo.

MS ve fotbale 2026 ONLINE: Nedvěd s Koubkem u velvyslance, generálka v noci

Nizozemci většinu utkání dominovali, ale žádnou z šancí nevyužili.

„Nesnáším porážky. Když si vypracujete čtyři nebo pět velkých šancí, musíte prostě vyhrát,“ řekl Koeman pro nizozemskou televizi NOS.

„Kdybychom je proměnili, byl by zápas mnohem jednodušší. Pak by to neměl být problém, ale ve druhé půli jsme se o dost zhoršili.“

Ronald Koeman - kouč nizozemských fotbalistů.

Donyell Malen už v osmé minutě střílel do tyče alžírské brány. Vzápětí dokonce i skóroval Tijjani Reijnders, jenže gól kvůli ofsajdu přihrávajícího Summervilla neplatil.

Další šanci zahodil znovu Malena. „Jako útočník samozřejmě chcete týmu pomoct gólem,“ řekl nizozemský nešťastník. „Vytvořili jsme si dost šancí, ale dneska to prostě nešlo. Takové zápasy k životu útočníka patří. Neudělal jsem to dobře a míč jsem netrefil správně. Neviděl jsem ani hráče vedle sebe, jinak bych mu přihrál.“

Útočníka z AS Řím poté kritizoval i kouč. „Z takových šancí musí minimálně jeden gól dát. Obvykle mu to jde,“ řekl Koeman.

Nizozemec Donyell Malen se raduje ze vstřeleného gólu Rumunsku.

O několik skvělých zákroků se také postaral alžírský brankář Luca Zidane, syn francouzské legendy Zinédina Zidana.

Koeman považoval střetnutí s Alžířany za ideální kvůli jejich hernímu stylu. Ten měl být údajně podobný Japonsku, první překážce na mistrovství světa.

Severoafrický výběr Vladimira Petkoviče však hrál se čtyřmi obránci místo pěti.

Jediný gól padl čtyři minuty před koncem. Střídající Moussa se dostal z pravého křídla do samostatného průniku a tvrdě vystřelil pod břevno.

Anis Hadj Moussa z Feyenoordu slaví gólovou trefu v utkání se Spartou.

Ještě než nastoupí k prvnímu utkání turnaje proti Japonsku, čeká Nizozemce v dějišti pondělní příprava v New Yorku s Uzbekistánem.

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MS ve fotbale

Mistrovství světa ve fotbale začíná ve čtvrtek 11. června 2026. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.

Tipsport - partner programu

Skupina A

Skupina B

Skupina D

Skupina C

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 0 0 0 0 0:0 0
2. Jižní KoreaJižní Korea 0 0 0 0 0:0 0
3. ČeskoČesko 0 0 0 0 0:0 0
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 0 0 0 0 0:0 0
2. KanadaKanada 0 0 0 0 0:0 0
3. Bosna a HercegovinaBosna 0 0 0 0 0:0 0
4. KatarKatar 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MarokoMaroko 0 0 0 0 0:0 0
2. BrazílieBrazílie 0 0 0 0 0:0 0
3. SkotskoSkotsko 0 0 0 0 0:0 0
4. HaitiHaiti 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AustrálieAustrálie 0 0 0 0 0:0 0
2. ParaguayParaguay 0 0 0 0 0:0 0
3. TureckoTurecko 0 0 0 0 0:0 0
4. USAUSA 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 0 0 0 0 0:0 0
2. EkvádorEkvádor 0 0 0 0 0:0 0
3. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 0 0 0 0 0:0 0
4. CuraçaoCuraçao 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvédskoŠvédsko 0 0 0 0 0:0 0
2. TuniskoTunisko 0 0 0 0 0:0 0
3. JaponskoJaponsko 0 0 0 0 0:0 0
4. NizozemskoNizozemsko 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. EgyptEgypt 0 0 0 0 0:0 0
2. ÍránÍrán 0 0 0 0 0:0 0
3. BelgieBelgie 0 0 0 0 0:0 0
4. Nový ZélandNový Zéland 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 0 0 0 0 0:0 0
2. UruguayUruguay 0 0 0 0 0:0 0
3. ŠpanělskoŠpanělsko 0 0 0 0 0:0 0
4. KapverdyKapverdy 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 0 0 0 0 0:0 0
2. SenegalSenegal 0 0 0 0 0:0 0
3. NorskoNorsko 0 0 0 0 0:0 0
4. IrákIrák 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 0 0 0 0 0:0 0
2. RakouskoRakousko 0 0 0 0 0:0 0
3. AlžírskoAlžírsko 0 0 0 0 0:0 0
4. JordánskoJordánsko 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. PortugalskoPortugalsko 0 0 0 0 0:0 0
2. KolumbieKolumbie 0 0 0 0 0:0 0
3. UzbekistánUzbekistán 0 0 0 0 0:0 0
4. Demokratická republika KongoKongo 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ChorvatskoChorvatsko 0 0 0 0 0:0 0
2. PanamaPanama 0 0 0 0 0:0 0
3. AnglieAnglie 0 0 0 0 0:0 0
4. GhanaGhana 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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