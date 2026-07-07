MS 2014: Jak kanibal Suárez zase kousal. A vážně mohl během trestu hrát v Kosovu?

V zápase ještě trestu unikl.
Mexický sudí Rodríguez totiž incident přehlédl a názor nezměnil, ani když mu Chiellini vehementně ukazoval levé rameno s obtiskem Suárezova chrupu. Ten se krátce po svém činu svalil na zem a teatrálně se držel za zuby.
„Je směšné, že nedostal červenou kartu. Je to jasné, jednoznačné. Hned potom nafilmoval pád, protože si moc dobře uvědomoval, že udělal něco, co udělat neměl,“ soptil Chiellini.
A pro Itálii bylo ještě hůř, jelikož krátce poté soupeř vybojoval rohový kop, z nějž Godín vstřelil jediný gól zápasu a poslal svou zemi do osmifinále fotbalového mistrovství světa 2014 právě na úkor Italů.
Jenže u vyřazení s Kolumbií (0:1) už Suárez nebyl, kromě dvoumilionové pokuty totiž vyfasoval čtyřměsíční zákaz na veškeré činnosti spojené s fotbalem – nemohl hrát zápasy, trénovat, a dokonce ani navštěvovat stadiony.
Kromě nespočtu internetových vtipů a koláží, jichž se stal terčem, si už dávno před šampionátem v Brazílii vysloužil nelichotivou přezdívku „upír“ či „kanibal“.