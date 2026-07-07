Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

MS 2014: Jak kanibal Suárez zase kousal. A vážně mohl během trestu hrát v Kosovu?

Štěpán Ťalský
  12:00

Fotogalerie200 Premium

Luis Suárez (vlevo) z Uruguaye se během utkání na MS 2014 zakousl do Giorgia Chielliniho. Přezdívky Kanibal se už nezbavil. | foto: PLANET PHOTOS / PlanetProfimedia.cz

Bezprostředně po utkání veškerá nařčení odmítal. „Byl to běžný souboj, takové věci se ve vápně stávají,“ přesvědčoval kanonýr uruguayské fotbalové reprezentace Luis Suárez. Jenže když pak viděl záběry, které obletěly celý svět, došlo mu, že lhát nemá smysl. A tak po několika dnech přiznal, že italského stopera Giorgia Chielliniho opravdu kousnul.

V zápase ještě trestu unikl.

Mexický sudí Rodríguez totiž incident přehlédl a názor nezměnil, ani když mu Chiellini vehementně ukazoval levé rameno s obtiskem Suárezova chrupu. Ten se krátce po svém činu svalil na zem a teatrálně se držel za zuby.

Šampionát, jak ho (ne)znáte

„Je směšné, že nedostal červenou kartu. Je to jasné, jednoznačné. Hned potom nafilmoval pád, protože si moc dobře uvědomoval, že udělal něco, co udělat neměl,“ soptil Chiellini.

A pro Itálii bylo ještě hůř, jelikož krátce poté soupeř vybojoval rohový kop, z nějž Godín vstřelil jediný gól zápasu a poslal svou zemi do osmifinále fotbalového mistrovství světa 2014 právě na úkor Italů.

Jenže u vyřazení s Kolumbií (0:1) už Suárez nebyl, kromě dvoumilionové pokuty totiž vyfasoval čtyřměsíční zákaz na veškeré činnosti spojené s fotbalem – nemohl hrát zápasy, trénovat, a dokonce ani navštěvovat stadiony.

Kromě nespočtu internetových vtipů a koláží, jichž se stal terčem, si už dávno před šampionátem v Brazílii vysloužil nelichotivou přezdívku „upír“ či „kanibal“.

Vyzkoušejte siPremium za polovinu

S reklamou Bez reklam

Měsíční

49
99 Kč
Předplatit
Ušetříte 50 Kč

Roční

690
989 Kč
Předplatit
Ušetříte 30 %
 
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20 %
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Měsíční

199
Předplatit

Roční

1 990
Předplatit
Ušetříte 398 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

3 690
Předplatit
Ušetříte 1 086 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse
titulek

Doma Nedvědův dres a fotbal v malíku. Hokejista Lintuniemi líčí: Češi, máte na víc

Alex Lintuniemi si kryje kotouč proti Tomáši Vincourovi.

Do telefonu vám poví, že fotbalový rozhovor ještě nikdy nedělal. Ale docela rychle poznáte, že je...

MS 2010: Kim určil taktiku a Severokorejci schytali debakl. Dřív přitom svět okouzlili

Zklamaní severokorejští fotbalisté během zápasu s Portugalskem na MS 2010.

První čtyři balony v síti brankáře Ri Mjong-kuka se ještě zaskočený komentátor snažil divákům nějak...

Kdo nevesluje, není Nor! Po úpadku chytrý plán, severská země těží i z fotbalové školy

Norští fotbalisté slaví výhru nad Senegalem.

Usadí se do imaginárního drakkaru, vikingské válečné lodě, a po vzoru předků a slavných mořeplavců...

MS 1982: Pablitovo vykoupení. Po aféře se sázkami přibral, i tak Italům vystřílel zlato

Enzo Bearzot udílí pokyny Paolo Rossimu na MS 1982.

Od našeho zpravodaje v USA Novináři do něj tepali a podsouvali mu, že určitě zešílel. Jeden z fanoušků římského AS na něj v...

MS 1994: Jeden zápas, pět gólů. A dál už nic. Zapomenutý příběh Olega Salenka

Ruský útočník Oleg Salenko pálí kolem kamerunského brankáře Jacquese Songa na...

Od našeho zpravodaje v USA Ráno se v hotelovém pokoji převalil na posteli, zívl, prohrábl vlasy a povídá: „Neuhodneš, co se mi...

MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu

Osmifinále

Čtvrtfinále

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Tipsport - partner programu

Osmifinále

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Německo
1:1
Paraguay
Francie
3:0
Švédsko
Jihoafrická republika
0:1
Kanada
Nizozemsko
1:1
Maroko
Portugalsko
2:1
Chorvatsko
Španělsko
3:0
Rakousko
USA
2:0
Bosna
Belgie
3:2
Senegal
Paraguay
0:1
Francie
Kanada
0:3
Maroko
Portugalsko
0:1
Španělsko
USA
1:4
Belgie
Francie
Maroko
Španělsko
Belgie
Norsko
Anglie
Brazílie
1:2
Norsko
Mexiko
2:3
Anglie
Argentina
7. 7. 18:00
Egypt
Švýcarsko
7. 7. 22:00
Kolumbie
Brazílie
2:1
Japonsko
Pobřeží slonoviny
1:2
Norsko
Mexiko
2:0
Ekvádor
Anglie
2:1
DR Kongo
Argentina
3:2
Kapverdy
Austrálie
1:1
Egypt
Švýcarsko
2:0
Alžírsko
Kolumbie
1:0
Ghana

O třetí místo

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 3 2 0 1 8:4 6
2. AustrálieAustrálie 3 1 1 1 2:2 4
3. ParaguayParaguay 3 1 1 1 2:4 4
4. TureckoTurecko 3 1 0 2 3:5 3

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 10:4 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 3 2 0 1 4:2 6
3. EkvádorEkvádor 3 1 1 1 2:2 4
4. CuraçaoCuraçao 3 0 1 2 1:9 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 3 2 1 0 10:4 7
2. JaponskoJaponsko 3 1 2 0 7:3 5
3. ŠvédskoŠvédsko 3 1 1 1 7:7 4
4. TuniskoTunisko 3 0 0 3 2:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 3 1 2 0 6:2 5
2. EgyptEgypt 3 1 2 0 5:3 5
3. ÍránÍrán 3 0 3 0 3:3 3
4. Nový ZélandNový Zéland 3 0 1 2 4:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 3 2 1 0 5:0 7
2. KapverdyKapverdy 3 0 3 0 2:2 3
3. UruguayUruguay 3 0 2 1 3:4 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 3 0 2 1 1:5 2

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 10:2 9
2. NorskoNorsko 3 2 0 1 8:7 6
3. SenegalSenegal 3 1 0 2 8:6 3
4. IrákIrák 3 0 0 3 1:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 3 3 0 0 8:1 9
2. RakouskoRakousko 3 1 1 1 6:6 4
3. AlžírskoAlžírsko 3 1 1 1 5:7 4
4. JordánskoJordánsko 3 0 0 3 3:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 3 2 1 0 4:1 7
2. PortugalskoPortugalsko 3 1 2 0 6:1 5
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 3 1 1 1 4:3 4
4. UzbekistánUzbekistán 3 0 0 3 2:11 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 3 2 1 0 6:2 7
2. ChorvatskoChorvatsko 3 2 0 1 5:5 6
3. GhanaGhana 3 1 1 1 2:2 4
4. PanamaPanama 3 0 0 3 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Nejčtenější

MS ve fotbale 2026: program, výsledky, play off, skupiny, Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hraje za účasti 48 týmů a hostí jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. Národní tým se na světovém šampionátu představil po 20 letech, skončil...

MS ve fotbale 2026 ONLINE: Portugalský kouč skončil, Mbappé se opřel do paraguayské senátorky

Sledujeme online
Francouzský útočník Kylian Mbappé v osmifinále MS proti Paraguayi proměnil...

Fotbalové mistrovství světa se letos koná ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku od 11. června do 19. července. Poprvé v historii se ho účastní 48 týmů, což znamená rekordních 104 zápasů. A...

Jak tu penaltu chytil? Marocký brankář Bunú udivil zákrokem proti Nizozemsku

Marocký brankář Jásin Bunú chytá penaltu v rozstřelu s Nizozemskem.

Jeho metoda je dost neobvyklá, ale funguje. S předstihem tipne stranu, neskočí však na zem, nýbrž udělá pár kroků do strany, zůstane stát a spoléhá na své reflexy. Takhle Jásin Bunú, marocký brankář,...

Ostuda! Fotbalový svět tepe do Paraguaye. Tohle jsme od nich čekali, řekl Deschamps

Francouzský trenér Didier Deschamps se snaží držet Paraguayce od svých svěřenců.

Byl to pro ně zatím nejtěžší duel na světovém šampionátu. Ne kvůli fotbalovým dovednostem soupeře, ale kvůli jeho nesportovní taktice. „Zažil jsem toho už hodně, takže jsem hráče připravil. Očekávali...

Pavouk MS ve fotbale 2026: program play off, kdo s kým bude hrát

Španělský záložník Rodri vede míč během utkání s Kapverdami.

Na fotbalovém mistrovství světa se odehrálo 1. kolo play off, do kterého postoupily vždy dva nejlepší celky ze všech dvanácti skupin a také osm mužstev z třetích míst. Podívejte se, jak vypadá pavouk...

MS 2014: Jak kanibal Suárez zase kousal. A vážně mohl během trestu hrát v Kosovu?

Premium
Luis Suárez (vlevo) z Uruguaye se během utkání na MS 2014 zakousl do Giorgia...

Bezprostředně po utkání veškerá nařčení odmítal. „Byl to běžný souboj, takové věci se ve vápně stávají,“ přesvědčoval kanonýr uruguayské fotbalové reprezentace Luis Suárez. Jenže když pak viděl...

7. července 2026

Fotbalové přestupy ONLINE: Spartu opouští opora, Kairinen přestupuje do AEK Atény

Sledujeme online
Sparťanský kapitán Lukáš Haraslín děkuje Kaanu Kairinenovi za perfektní gólový...

Sezony ve fotbalových ligách postupně končí a už se opět řeší, kdo změní působiště. Jaké kluby budou na přestupovém trhu nejaktivnější? A kdo trhne rekord letního okna? Sledujte v podrobném online...

3. července 2026  20:15,  aktualizováno  7. 7. 11:29

Haló, Donalde? Lukaku a spol. se vysmáli Trumpovi. Média píší o belgické pomstě

Belgický útočník Romelu Lukaku slaví gól a směrem k americkým tribunám...

Nebyla to jen obyčejná oslava gólu. Když belgický hromotluk Romelu Lukaku v nastavení překonal amerického brankáře Matta Freese, běžel vstříc k tribunám a dal si dlaně za uši. Poté prsty pravé ruky...

7. července 2026  11:01

Sparta ztrácí režiséra. Finský záložník Kairinen přestoupil do AEK Atény

Kaan Kairinen slaví gól, který poslal Spartu do vedení nad Salcburkem.

Fotbalovou Spartu opouští hráč s nejstabilnější formou za poslední roky. Sedmadvacetiletý finský záložník Kaan Kairinen stvrdil odchod do AEK Atény. S úřadujícím řeckým mistrem podepsal smlouvu do...

7. července 2026  10:24

Smutek a přetěžká mise. Brazílie bledne i stárne, Ancelottiho čeká složitý rébus

Brazilská hvězda Neymar (vpravo) v slzách po vyřazení s Norskem v osmifinále...

Celá generace Brazilců vyrostla, aniž by si ten opojný pocit někdy prožila. Pokud byste zapli stopky v den, kdy se vyslanci nejfotbalovějšího národa planety naposledy zkrášlili světovým zlatem, dávno...

7. července 2026

Bylo to kontroverzní, řekl Balogun. Posílilo nás to, ale selhali jsme, tvrdil spoluhráč

Americký útočník Folarin Balogun, protagonista kontroverzního případu, se loučí...

Dva dny před zápasem se ve fotbalovém světě mluvilo jen o něm. Když měl na hřišti promluvit konečně on, mlčel. Po drtivé porážce s Belgií (1:4) v osmifinále šampionátu se ukázalo, že bizarní případ...

7. července 2026  8:07

28. den MS ve fotbale: Argentina vyzve Egypt, Švýcarsko nastoupí proti Kolumbii

Argentinci slaví postup do osmifinále MS ve fotbale.

Na fotbalovém mistrovství světa jsou před námi závěrečné osmifinálové boje. Úterní program otevře obhájce titulu Argentina, která se utká s Egyptem a bude chtít udělat další krok na cestě za...

7. července 2026  7:59

MS ve fotbale 2026 ONLINE: Portugalský kouč skončil, Mbappé se opřel do paraguayské senátorky

Sledujeme online
Francouzský útočník Kylian Mbappé v osmifinále MS proti Paraguayi proměnil...

Fotbalové mistrovství světa se letos koná ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku od 11. června do 19. července. Poprvé v historii se ho účastní 48 týmů, což znamená rekordních 104 zápasů. A...

6. července 2026  22:34,  aktualizováno  7. 7. 7:40

Ronaldo se v slzách loučil s mistrovstvím. Odcházím s čistým svědomím, řekl

Portugalský útočník Cristiano Ronaldo v slzách po prohraném zápase se...

Na rozdíl od utkání s Chorvatskem nestřídal. Ale nakonec mohl jen v úvodu nastavení zasmušile sklonit hlavu, když Španěl Mikel Merino jediným gólem zápasu rozvlnil síť. Tušil, že je hotovo. Že...

7. července 2026  7:12

Mbappého urážela paraguayská politička. Nenaučil se ani psát a pil z kokosu, uvedla

Francouzský kapitán Kylian Mbappé se raduje z gólu v osmifinále MS proti...

Už samotné osmifinále mistrovství světa mezi fotbalisty Francie a Paraguaye (1:0) bylo velmi emotivní. Duel má nyní ještě nechutnou dohru, jihoamerická senátorka Celeste Amarillová totiž na sociální...

7. července 2026  6:22

Cesta ke zdravému stárnutí: Otestovaly jsme prémiový komplex Nuvitone PRO pro buněčnou vitalitu
Cesta ke zdravému stárnutí: Otestovaly jsme prémiový komplex Nuvitone PRO pro buněčnou vitalitu

V redakci eMimina si s přibývajícím věkem stále více uvědomujeme, že zdraví a dostatek energie nejsou samozřejmost. Proto jsme se rozhodly na...

USA - Belgie 1:4, končí i třetí pořadatel, čtvrtfinále Evropanům zařídil De Ketelaere

Belgičan Charles De Ketelaere slaví gól proti USA v osmifinále mistrovství...

Také pro posledního ze tří pořadatelů skončilo mistrovství světa v osmifinále. Fotbalisté Spojených států v něm nestačili na Belgii, které podlehli 1:4. Dva góly si na straně vítězů připsal De...

7. července 2026  3:58,  aktualizováno  5:10

Pavouk MS ve fotbale 2026: program play off, kdo s kým bude hrát

Španělský záložník Rodri vede míč během utkání s Kapverdami.

Na fotbalovém mistrovství světa se odehrálo 1. kolo play off, do kterého postoupily vždy dva nejlepší celky ze všech dvanácti skupin a také osm mužstev z třetích míst. Podívejte se, jak vypadá pavouk...

7. července 2026  4:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.