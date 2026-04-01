Příjemný bonus pro fotbalovou asociaci. Za postup na MS dostane přes 220 milionů

Na MS se poprvé v historii představí 48 účastníků, které los rozdělil do dvanácti čtyřčlenných skupin. Do vyřazovacích bojů postoupí vždy dvě mužstva a doprovodí je osmička nejlepších z třetích příček, play off si tedy zahraje 32 týmů. Český celek se po 20 letech představí na šampionátu poté, co pod vedením nového trenéra Miroslava Koubka přešel v play off přes Irsko a Dánsko po triumfech v penaltových rozstřelech.
Týmy na 33. až 48. místě, tedy vyřazené už ve skupině, dostanou za účast na závěrečném turnaji v USA, Mexiku a Kanadě základní bonus ve výši devět milionu dolarů. Další dva miliony dolarů (42 mil. korun) navíc FIFA vyplatí těm, kteří se probojují do úvodního kola vyřazovací fáze. Český tým se ve skupině utká s domácím Mexikem, Jižní Koreou a Jihoafrickou republikou.
Ještě o čtyři miliony dolarů (84,5 milionu korun) více vydělají osmifinalisté, postupující mezi nejlepší osmičku pak získají další čtyři miliony dolarů. Poté už jsou odměny odstupňovány od prvního do čtvrtého místa, nový mistr světa si v součtu přijde na 50 milionů dolarů (přes miliardu korun).
FIFA oproti předchozímu šampionátu v roce 2022 v Kataru výrazně navýšila prémie, a to o 50 procent. Mezi účastníky MS celkem rozdělí rekordních 727 milionů dolarů (15,4 miliardy korun).
Na podobnou částku jako za postup na světový šampionát si přišla FAČR předloni za účast reprezentace na mistrovství Evropy. Bonus od UEFA za start na turnaji v Německu činil 9,25 milionu eur (227 milionů korun), za jednu uhranou remízu pak mužstvo vydělalo ještě půl milionu eur (přes 12 milionů korun).
Bonus za účast na šampionátech se tradičně podle prémiového řádu, který se schvaluje před začátkem kvalifikace, dělí mezi FAČR a reprezentační výběr. Jakým poměrem, to asociace obvykle nezveřejňuje.
Finance dostanou od FIFA i jednotlivé kluby za účast jejich hráčů na šampionátu. Mezinárodní federace mezi ně vyplatí rovněž rekordních 355 milionů dolarů (8,7 miliardy korun). Poprvé budou kluby „odškodněny“ i za start hráčů v kvalifikaci, nejen na samotném turnaji.