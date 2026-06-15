MS 1974: Prezident nejdřív slíbil odměny, pak hrozil: Už nikdy neuvidíte rodiny!

Nebo že by neznal pravidla? I to se říkalo. Odkopnout balon vší silou ve chvíli, když se soupeř teprve chystá kopnout standardku, to přece nejde! Že by reprezentant tehdy nejsilnější africké země neměl tušení?
Podivná scénka upoutala na světovém šampionátu v západním Německu v roce 1974. A abyste rozpletli její pozadí, musíte nejdřív pochopit kontext.
Zair, dnešní Demokratická republika Kongo, se kvalifikoval na světový šampionát jako první zástupce subsaharské Afriky. Poskládal solidní sestavu, která ovládla Africký pohár národů a pak nečekaně přejela v kvalifikaci o mistrovství světa silné Maroko a Zambii. Prezident, bývalý armádní generál Mobutu Sese Seko, se tetelil blahem a pozval celý tým na návštěvu do svého paláce.