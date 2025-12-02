Infantino chce Trumpovi udělit cenu míru. Organizace pro lidská práva se bouří

Vypadá to, že Infantino cenu pro svého přítele a vlivného spojence speciálně vymyslel, byť ještě není oficiálně jasné, kdo bude prvním držitelem.
Zahraniční média však mají od začátku jasno, že ji dostane právě Trump.
O novince Infantino poprvé mluvil na Americkém byznysovém fóru v Miami na začátku listopadu.
„Ve stále neklidnějším a rozdělenějším světě je zásadní uznat mimořádný přínos těch, kteří usilovně pracují na ukončení konfliktů a sjednocování lidí v duchu míru,“ oznámil Infantino, proč vznikla FIFA Peace Prize.
Nebylo těžké si domyslet, kam míří.
Trump za letošní rok totiž nedostal skutečnou Nobelovu cenu za mír, o kterou si opakovaně a nahlas říkal. A tak Infantino přišel s fotbalovou.
„Fotbal stojí na straně míru a jménem celé naší fotbalové komunity by měla být tato cena poděkováním za obrovské úsilí těch, kteří spojují lidi po celém světě a přinášejí naději budoucím generacím.“
Krátce před pátečním slavnostním ceremoniálem k losu šampionátu, který příští rok pořádají Spojené státy společně s Kanadou a Mexikem, je Infantinova cena tématem debat.
Jak zjistil renomovaný server The Athletic, oznámení překvapilo drtivou většinu výkonného výboru FIFA. Ten má sedmatřicet členů, kterým předsedá Infantino a skládá se z dalších osmi viceprezidentů a osmadvaceti členů volených kontinentálními asociacemi.
„Několik zdrojů obeznámených s procesem, z nichž si všichni přáli zůstat v anonymitě, uvedlo, že s členy nebylo nic konzultováno a nebyli ani zapojeni do vytvoření Ceny míru FIFA. Nediskutovalo se o ní ani na předchozím jednání výkonného výboru. A také neměli žádný vliv na výběrová kritéria pro rozhodování o držiteli. Někteří se to dozvěděli prostřednictvím tiskové zprávy,“ píše The Athletic.
Zároveň zveřejnil, že o Cenu míru FIFA se zajímá i mezinárodní nezisková organizace, která dohlíží na prosazování lidských práv po celém světě.
Human Rights Watch už 11. listopadu odeslala na FIFA dopis s žádostí o podrobné informace a kritéria, která řídící orgán fotbalu pro výběr uplatňuje. Odpovědi chtěla znát do devíti dnů, ale jak uvádí, dosud nic neobdržela.
Baráž odehrají fotbalisté doma. Nejdřív je čeká Irsko, ve finále Dánsko, či Makedonie
Organizace Human Rights Watch argumentuje, že ocenění nemá „žádnou legitimitu“, protože proces udělování cen byl nedostatečně transparentní.
V dopisu uvedla těchto pět otázek:
- Jaká jsou formální kritéria, která FIFA použije pro hodnocení nominovaných na Cenu míru FIFA?
- Zveřejní FIFA tato kritéria před slavnostním předáváním cen 5. prosince?
- Jak bude FIFA přijímat nominace na cenu? Může sdílet seznam nominovaných?
- Kdo budou porotci nebo osoby s rozhodovací pravomocí při výběru příjemce a jaké jsou jejich požadavky?
- FIFA přijala Základní zásady OSN v oblasti podnikání a lidských práv a zveřejnila Politiku lidských práv, která řídí činnost FIFA. Jak se budou zohledňovat aspekty lidských práv při výběru příjemců Ceny míru FIFA?
„Výbor většinou uděluje Nobelovy ceny míru vůdcům, kteří se zasazují o demokracii a lidská práva, včetně těch, jejichž oběti zahrnují roky strávené jako političtí vězni,“ uvádí Human Rights Watch a jmenuje například Martina Luthera Kinga Jr., Nelsona Mandelu či Liou Siao-poa z Číny.
„Ale tzv. Cena míru FIFA zřejmě nemá žádné nominace, žádná kritéria, žádné soudce ani žádný proces. Takže nebude mít ani legitimitu.“
Jestli první držitelem bude skutečně prezident Trump, se ukáže v pátek během losu v Kennedyho centru v hlavním městě Spojených států.
Když se před rokem losovalo mistrovství světa klubů FIFA, Trump tam promluvil prostřednictvím videohovoru. Bylo to necelý měsíc před jeho inaugurací. Jeho vnuk Theo a dcera Ivanka se ceremoniálu zúčastnili osobně.
Americký prezident byl poté hodně vidět v létě po finále při oslavách fotbalistů Chelsea.
Trump a Infantino se znají už z minulosti. Kvůli šampionátu se potkávají na schůzkách v Bílém domě, šéf fotbalu dokonce prezidenta Trumpa doprovázel na jeho cestě po Blízkém východě a v jeho mrakodrapu uprostřed New Yorku si otevřel novou kancelář.
Jeden druhého oslovují „příteli“ a Trump o Infantinovi často mluví jako o „královi socceru“.
„Mám velké štěstí, že mám s prezidentem Trumpem takový vztah. Považuji ho za velmi blízkého přítele, který nám velmi pomáhá se vším, co se týká příprav mistrovství světa. Zajímá se, má neuvěřitelnou energii, čehož si vážím,“ prohlásil už dřív Infantino.