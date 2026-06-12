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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Kde bude Trump? Prezident americkou reprezentaci proti Paraguayi nepodpoří

  16:15
Fanoušci odpočítávají hodiny do výkopu, prezident Donald Trump však na stadionu v Inglewood na předměstí Los Angeles nezavítá. Hlavní hostitelskou zemi přitom na mistrovství světa čeká první zápas, Spojené státy se v úvodním utkání skupiny D utkají s Paraguayí (03.00 SELČ).
Americký prezident Donald Trump na finále NBA, po jeho pravici vnučka Kai...

Americký prezident Donald Trump na finále NBA, po jeho pravici vnučka Kai Trumpová, po levici hostitel James Dolan, majitel New York Knicks a Madison Square Garden. | foto: Nathan HowardReuters

Americký prezident Donald Trump tleská před třetím finále NBA v Madison Square...
Americký prezident Donald Trump na finále NBA, po jeho pravici vnučka Kai...
Americký prezident Donald Trump sleduje třetí finále NBA, po jeho boku sedí...
Americký prezident Donald Trump před finále NBA v Madison Square Garden
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Trump v úterý navštívil newyorskou Madison Square Garden, kde sledoval třetí zápas finálové série basketbalové NBA mezi New York Knicks a San Antonio Spurs.

Portál The Athletic ve středu informoval, že se naopak na úvodní zápas domácí reprezentace v kalifornském Inglewoodu americký prezident nechystá.

V pátek to potvrdil Andrew Giuliani, generální ředitel pracovní skupiny Bílého domu pro mistrovství světa.

„Na úvodní utkání se nakonec nedostaví,“ řekl Giuliani britské rozhlasové stanici TalkSport. „Jak jsme už uvedli, má nabitý program. Ale vím, že se celému mistrovství světa věnovat bude.“

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„Trumpa znám už třicet let, takže vám můžu říct toto: očekávejte neočekávatelné. U něj se vždycky můžete těšit na zvraty. V průběhu turnaje by mě vůbec nepřekvapilo, kdyby se do mistrovství světa zapojoval čím dál tím víc,“ doplnil Giuliani.

Že by hlava hostitelské země vynechala první zápas svého týmu, se v minulosti nestávalo.

Zato letos je to jiné.

Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová se však rovněž nezúčastnila úvodního zápasu své země, ve kterém Mexiko porazilo Jihoafrickou republiku 2:0. Zápas strávila ve sportovním komplexu Deportivo Hermanos Galeana, který je hlavní fanouškovskou zónou v Mexiko City.

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Svou vstupenku věnovala mladé ženě z domorodého obyvatelstva, která zvítězila v celostátní soutěži pořádané tamní vládou.

Trump přitom od svého znovuzvolení navázal úzké vztahy s prezidentem FIFA Giannim Infantinem a při losování skupin pro mistrovství světa v prosinci od něj převzal Cenu míru, pouhý měsíc po jejím vzniku.

Gianni Infantino předává Donaldu Trumpovi Cenu míru FIFA.

Americký prezident navíc velké sportovní události navštěvuje. Kromě třetího zápasu finále NBA, kde ho fanoušci vypískali, se objevil na Super Bowlu v New Orleans, závodu Daytona 500 nebo na loňském finále Klubového mistrovství světa FIFA.

V neděli se objeví na turnaji smíšených bojových umění UFC Freedom 250, který se uskuteční před Bílým domem na počest jeho osmdesátých narozenin.

Na fotbalovém šampionátu však bude prozatím chybět. Podpoří domácí reprezentaci v příštích zápasech?

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začíná ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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Skupina A

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Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 1 1 0 0 2:0 3
2. Jižní KoreaJižní Korea 1 1 0 0 2:1 3
3. ČeskoČesko 1 0 0 1 1:2 0
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 1 0 0 1 0:2 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 0 0 0 0 0:0 0
2. KanadaKanada 0 0 0 0 0:0 0
3. Bosna a HercegovinaBosna 0 0 0 0 0:0 0
4. KatarKatar 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MarokoMaroko 0 0 0 0 0:0 0
2. BrazílieBrazílie 0 0 0 0 0:0 0
3. SkotskoSkotsko 0 0 0 0 0:0 0
4. HaitiHaiti 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AustrálieAustrálie 0 0 0 0 0:0 0
2. ParaguayParaguay 0 0 0 0 0:0 0
3. TureckoTurecko 0 0 0 0 0:0 0
4. USAUSA 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 0 0 0 0 0:0 0
2. EkvádorEkvádor 0 0 0 0 0:0 0
3. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 0 0 0 0 0:0 0
4. CuraçaoCuraçao 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvédskoŠvédsko 0 0 0 0 0:0 0
2. TuniskoTunisko 0 0 0 0 0:0 0
3. JaponskoJaponsko 0 0 0 0 0:0 0
4. NizozemskoNizozemsko 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. EgyptEgypt 0 0 0 0 0:0 0
2. ÍránÍrán 0 0 0 0 0:0 0
3. BelgieBelgie 0 0 0 0 0:0 0
4. Nový ZélandNový Zéland 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 0 0 0 0 0:0 0
2. UruguayUruguay 0 0 0 0 0:0 0
3. ŠpanělskoŠpanělsko 0 0 0 0 0:0 0
4. KapverdyKapverdy 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 0 0 0 0 0:0 0
2. SenegalSenegal 0 0 0 0 0:0 0
3. NorskoNorsko 0 0 0 0 0:0 0
4. IrákIrák 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 0 0 0 0 0:0 0
2. RakouskoRakousko 0 0 0 0 0:0 0
3. AlžírskoAlžírsko 0 0 0 0 0:0 0
4. JordánskoJordánsko 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. PortugalskoPortugalsko 0 0 0 0 0:0 0
2. KolumbieKolumbie 0 0 0 0 0:0 0
3. UzbekistánUzbekistán 0 0 0 0 0:0 0
4. Demokratická republika KongoKongo 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ChorvatskoChorvatsko 0 0 0 0 0:0 0
2. PanamaPanama 0 0 0 0 0:0 0
3. AnglieAnglie 0 0 0 0 0:0 0
4. GhanaGhana 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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