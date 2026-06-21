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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

11. den MS ve fotbale 2026: Španělsko narazí na Saúdskou Arábii, Belgie vyzve Írán

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  7:59
Na fotbalovém mistrovství světa pokračují zápasy druhého kola ve skupinách G a H. Španělsko po překvapivé ztrátě s Kapverdami nastoupí proti Saúdské Arábii, Belgie po remíze s Egyptem změří síly s Íránem. Uruguay čeká duel s Kapverdami a Nový Zéland se utká s Egyptem. V našem přehledu najdete základní informace o všech zápasech i televizním vysílání.

Španělský fanoušek během utkání s Kapverdami. | foto: Reuters

Televizní program 11. dne na MS ve fotbale

DatumZápasPřímý přenos
neděle 21. června, 18:00Španělsko – Saúdská ArábieNova Action
neděle 21. června, 21:00Belgie – ÍránČT sport
pondělí 22. června, 0:00Uruguay – KapverdyČT sport
pondělí 22. června, 3:00Nový Zéland – EgyptNova Action

Neděle 21. června, 18:00

ŠpanělskoSaúdská Arábie (skupina H)

Španělsko vstoupilo do turnaje nečekanou bezbrankovou remízou s Kapverdami. Mělo výraznou převahu v držení míče, ale přes zahuštěnou obranu soupeře se prosazovalo jen obtížně. Největší šance mělo ještě v první půli, kdy Ferran Torres trefil břevno a Mikel Oyarzabal ani z dorážky nepřekonal výborného Vozinhu. Trenér Luis de la Fuente po zápase mluvil hlavně o slabší efektivitě v zakončení,

Saúdská Arábie na úvod remizovala 1:1 s Uruguayí a byla blízko velmi cennému vítězství. Po standardní situaci ji poslal do vedení stoper Abdulelah Al Amri a dlouho to vypadalo, že si asijský celek odnese všechny tři body. Uruguay ale v závěru po velké převaze srovnala zásluhou Maxiho Araúja.

Podrobnou textovou reportáž z utkání Španělsko – Saúdská Arábie najdete ZDE.

Neděle 21. června, 21:00

BelgieÍrán (skupina G)

Belgie v prvním kole remizovala s Egyptem 1:1. Už v 19. minutě inkasovala po trefě Emama Ashoura a dlouho se nedokázala dostat do tempa. Vyrovnání přišlo až po příchodu Romelua Lukakua, jenž svojí aktivitou dotlačil Mohameda Hanyho k vlastnímu gólu. Belgie měla ve druhé půli víc ze hry, ale na obrat už nedosáhla.

Írán odehrál v prvním kole divoký zápas s Novým Zélandem a remizoval 2:2. Dvakrát prohrával, dvakrát ale dokázal odpovědět. Nový Zéland šel do vedení pokaždé po gólech Elijaha Justa, Írán srovnal nejprve zásluhou Ramina Rezáeiana a podruhé po hodině hry, kdy se prosadil Mohammad Mohebbi.

Podrobnou textovou reportáž z utkání Belgie – Írán najdete ZDE.

Pondělí 22. června, 0:00

UruguayKapverdy (skupina H)

Uruguay na úvod pouze remizovala 1:1 se Saúdskou Arábií. V první půli byla aktivnější, vytvořila si několik slibných situací, ale po standardce sama inkasovala. Vyrovnání přišlo až deset minut před koncem, kdy se prosadil Maxi Araújo.

Kapverdy byly jedním z největších příběhů prvního kola. Při své premiéře na mistrovství světa udržely remízu 0:0 se Španělskem. Bod vydřely především výbornou organizací hry bez míče. Oporou byl čtyřicetiletý brankář Vozinha.

Podrobnou textovou reportáž z utkání Uruguay – Kapverdy najdete ZDE.

Pondělí 22. června, 3:00

Nový ZélandEgypt (skupina G)

Nový Zéland v prvním kole dvakrát vedl nad Íránem, nakonec ale bral jen bod za remízu 2:2. Oba góly vstřelil Elijah Just. Trenér Darren Bazeley před duelem s Egyptem zdůrazňoval, že mužstvo musí být v útočné fázi přesnější a odvážnější s míčem.

Egypt proti Belgii sahal po historicky první výhře na světovém šampionátu, nakonec ale remizoval 1:1. Do vedení ho poslal Emam Ashour po akci Mohameda Salaha a africký celek držel náskok až do 66. minuty. Před druhým utkáním se řešily otázky kolem střídání Mohameda Salaha v úvodním duelu. Trenér Hossam Hassan ale odmítl, že by za tím bylo jakékoli napětí, a zdůraznil, že vztahy v týmu jsou v pořádku.

Podrobnou textovou reportáž z utkání Nový Zéland – Egypt najdete ZDE.

Mužstvo Z V R P S B
1.Írán 1 0 1 0 2:2 1
2.Nový Zéland 1 0 1 0 2:2 1
3.Belgie 1 0 1 0 1:1 1
4.Egypt 1 0 1 0 1:1 1
Mužstvo Z V R P S B
1.Uruguay 1 0 1 0 1:1 1
2.Saúdská Arábie 1 0 1 0 1:1 1
3.Španělsko 1 0 1 0 0:0 1
4.Kapverdy 1 0 1 0 0:0 1
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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

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Skupina H

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Skupina D

Skupina F

Skupina E

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Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 2 2 0 0 3:0 6
2. Jižní KoreaJižní Korea 2 1 0 1 2:2 3
3. ČeskoČesko 2 0 1 1 2:3 1
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 2 0 1 1 1:3 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KanadaKanada 2 1 1 0 7:1 4
2. ŠvýcarskoŠvýcarsko 2 1 1 0 5:2 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 2 0 1 1 2:5 1
4. KatarKatar 2 0 1 1 1:7 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 2 1 1 0 4:1 4
2. MarokoMaroko 2 1 1 0 2:1 4
3. SkotskoSkotsko 2 1 0 1 1:1 3
4. HaitiHaiti 2 0 0 2 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 2 2 0 0 6:1 6
2. AustrálieAustrálie 2 1 0 1 2:2 3
3. ParaguayParaguay 2 1 0 1 2:4 3
4. TureckoTurecko 2 0 0 2 0:3 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 2 2 0 0 9:2 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 2 1 0 1 2:2 3
3. EkvádorEkvádor 2 0 1 1 0:1 1
4. CuraçaoCuraçao 2 0 1 1 1:7 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 2 1 1 0 7:3 4
2. JaponskoJaponsko 2 1 1 0 6:2 4
3. ŠvédskoŠvédsko 2 1 0 1 6:6 3
4. TuniskoTunisko 2 0 0 2 1:9 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ÍránÍrán 1 0 1 0 2:2 1
2. Nový ZélandNový Zéland 1 0 1 0 2:2 1
3. BelgieBelgie 1 0 1 0 1:1 1
4. EgyptEgypt 1 0 1 0 1:1 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. UruguayUruguay 1 0 1 0 1:1 1
2. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 1 0 1 0 1:1 1
3. ŠpanělskoŠpanělsko 1 0 1 0 0:0 1
4. KapverdyKapverdy 1 0 1 0 0:0 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NorskoNorsko 1 1 0 0 4:1 3
2. FrancieFrancie 1 1 0 0 3:1 3
3. SenegalSenegal 1 0 0 1 1:3 0
4. IrákIrák 1 0 0 1 1:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 1 1 0 0 3:0 3
2. RakouskoRakousko 1 1 0 0 3:1 3
3. JordánskoJordánsko 1 0 0 1 1:3 0
4. AlžírskoAlžírsko 1 0 0 1 0:3 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 1 1 0 0 3:1 3
2. Demokratická republika KongoDR Kongo 1 0 1 0 1:1 1
3. PortugalskoPortugalsko 1 0 1 0 1:1 1
4. UzbekistánUzbekistán 1 0 0 1 1:3 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 1 1 0 0 4:2 3
2. GhanaGhana 1 1 0 0 1:0 3
3. PanamaPanama 1 0 0 1 0:1 0
4. ChorvatskoChorvatsko 1 0 0 1 2:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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