Televizní program 11. dne na MS ve fotbale
|Datum
|Zápas
|Přímý přenos
|neděle 21. června, 18:00
|Španělsko – Saúdská Arábie
|Nova Action
|neděle 21. června, 21:00
|Belgie – Írán
|ČT sport
|pondělí 22. června, 0:00
|Uruguay – Kapverdy
|ČT sport
|pondělí 22. června, 3:00
|Nový Zéland – Egypt
|Nova Action
Neděle 21. června, 18:00
Španělsko – Saúdská Arábie (skupina H)
Španělsko vstoupilo do turnaje nečekanou bezbrankovou remízou s Kapverdami. Mělo výraznou převahu v držení míče, ale přes zahuštěnou obranu soupeře se prosazovalo jen obtížně. Největší šance mělo ještě v první půli, kdy Ferran Torres trefil břevno a Mikel Oyarzabal ani z dorážky nepřekonal výborného Vozinhu. Trenér Luis de la Fuente po zápase mluvil hlavně o slabší efektivitě v zakončení,
Saúdská Arábie na úvod remizovala 1:1 s Uruguayí a byla blízko velmi cennému vítězství. Po standardní situaci ji poslal do vedení stoper Abdulelah Al Amri a dlouho to vypadalo, že si asijský celek odnese všechny tři body. Uruguay ale v závěru po velké převaze srovnala zásluhou Maxiho Araúja.
Podrobnou textovou reportáž z utkání Španělsko – Saúdská Arábie najdete ZDE.
Neděle 21. června, 21:00
Belgie – Írán (skupina G)
Belgie v prvním kole remizovala s Egyptem 1:1. Už v 19. minutě inkasovala po trefě Emama Ashoura a dlouho se nedokázala dostat do tempa. Vyrovnání přišlo až po příchodu Romelua Lukakua, jenž svojí aktivitou dotlačil Mohameda Hanyho k vlastnímu gólu. Belgie měla ve druhé půli víc ze hry, ale na obrat už nedosáhla.
Írán odehrál v prvním kole divoký zápas s Novým Zélandem a remizoval 2:2. Dvakrát prohrával, dvakrát ale dokázal odpovědět. Nový Zéland šel do vedení pokaždé po gólech Elijaha Justa, Írán srovnal nejprve zásluhou Ramina Rezáeiana a podruhé po hodině hry, kdy se prosadil Mohammad Mohebbi.
Podrobnou textovou reportáž z utkání Belgie – Írán najdete ZDE.
Pondělí 22. června, 0:00
Uruguay – Kapverdy (skupina H)
Uruguay na úvod pouze remizovala 1:1 se Saúdskou Arábií. V první půli byla aktivnější, vytvořila si několik slibných situací, ale po standardce sama inkasovala. Vyrovnání přišlo až deset minut před koncem, kdy se prosadil Maxi Araújo.
Kapverdy byly jedním z největších příběhů prvního kola. Při své premiéře na mistrovství světa udržely remízu 0:0 se Španělskem. Bod vydřely především výbornou organizací hry bez míče. Oporou byl čtyřicetiletý brankář Vozinha.
Podrobnou textovou reportáž z utkání Uruguay – Kapverdy najdete ZDE.
Pondělí 22. června, 3:00
Nový Zéland – Egypt (skupina G)
Nový Zéland v prvním kole dvakrát vedl nad Íránem, nakonec ale bral jen bod za remízu 2:2. Oba góly vstřelil Elijah Just. Trenér Darren Bazeley před duelem s Egyptem zdůrazňoval, že mužstvo musí být v útočné fázi přesnější a odvážnější s míčem.
Egypt proti Belgii sahal po historicky první výhře na světovém šampionátu, nakonec ale remizoval 1:1. Do vedení ho poslal Emam Ashour po akci Mohameda Salaha a africký celek držel náskok až do 66. minuty. Před druhým utkáním se řešily otázky kolem střídání Mohameda Salaha v úvodním duelu. Trenér Hossam Hassan ale odmítl, že by za tím bylo jakékoli napětí, a zdůraznil, že vztahy v týmu jsou v pořádku.
Podrobnou textovou reportáž z utkání Nový Zéland – Egypt najdete ZDE.
|Mužstvo
|Z
|V
|R
|P
|S
|B
|1.
|Írán
|1
|0
|1
|0
|2:2
|1
|2.
|Nový Zéland
|1
|0
|1
|0
|2:2
|1
|3.
|Belgie
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|4.
|Egypt
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|Mužstvo
|Z
|V
|R
|P
|S
|B
|1.
|Uruguay
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|2.
|Saúdská Arábie
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|3.
|Španělsko
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
|4.
|Kapverdy
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1