Jsou lékaři nároďáku fanoušky fotbalu? Jaké nástrahy spojené s cestováním mezi USA a Mexikem je čekají? Bude v jejich rodině pokračovat lékařská tradice dál? Na tyto a další otázky odpovídali Krejčí pro rubriku Jak žijeme magazínu DNES+TV.
Petr Krejčí mladší
Jaký mám vztah k fotbalu:
Nikdy jsem ho nehrál. Dělal jsem atletiku na vyšší úrovni, sprinty. Ještě v šesťáku na medicíně jsem běhal extraligu. Na vysoké jsem taky jednu sezonu jezdil boby. Fotbal je zaměstnání. Táta má pravdu, že nejsem emotivní. Když padne gól, zatleskám.
Co mi říká Sparta:
Podílel jsem se na vzniku zdravotního týmu Sparty. S lidmi z klubu včetně Tomáše Rosického se znám. Když někdo řeší, jestli Sparta, nebo Slavia, tak říkám, že jsem doktor nároďáku. (smích) Nějakou příslušnost vůbec neřeším. Operoval jsem už tolik sparťanů. Vždycky si z nich dělám srandu, že konečně budou sešívaní.
Myslím, že bych umřel, kdybych pracovat přestal. Nechci sedět doma a čumět z okna.