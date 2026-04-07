Fotbalisté řeší aklimatizaci na Mexiko, u Dallasu by měli trénovat už před turnajem

  17:38
Vedení fotbalové reprezentace řeší, jakým způsobem nejlépe aklimatizovat tým na vysokou nadmořskou výšku při zápasech mistrovství světa v Mexiku. Národní mužstvo zřejmě nakonec bude na základně poblíž Dallasu trénovat nejen během šampionátu, ale už i před jeho začátkem. Neplánuje tak soustředění v Mexiku, kde odehraje dva ze tří zápasů v základní skupině.

Čeští fotbalisté slaví postup na mistrovství světa 2026. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Český tým se bude muset během šampionátu vyrovnat s velkými výškovými „skoky“. Pobývat bude na základně v americkém Mansfieldu nedaleko Dallasu, kterou mu po postupu z kvalifikačního play off v minulém týdnu přidělila FIFA. Sám si místo vybrat nemohl.

Zatímco tréninkový kemp budou mít svěřenci trenéra Miroslava Koubka v nížině, první zápas skupiny odehrají v Guadalajaře s nadmořskou výškou 1600 metrů a třetí duel pak v metropoli Mexiku City dokonce ve více než dvou kilometrech. Mezitím je bude čekat utkání v Atlantě, která leží ve výšce přes 300 metrů nad mořem.

Před MS by se tak nabízel jakýsi aklimatizační kemp, na něj však prostor zřejmě nebude. I proto, že tým krátce po odletu do Ameriky odehraje v USA v prvních červnových dnech přípravný duel před šampionátem. Dějištěm zápasu by mohl být New York, jednou z variant soupeřů pak Guatemala.

Logistika mistrovství. Jak a kam budou Češi cestovat? Nalétají tisíce kilometrů

První přípravné utkání před mistrovstvím absolvují Koubkovi svěřenci ještě v Česku, a to pravděpodobně 31. května. Možným soupeřem je Chile. Trunda uvedl, že se bude hrát na jednom z pražských stadionů.

„Hned po tom zápase bychom měli odletět do USA. Někde padlo, že bychom měli jet na soustředění v Rakousku, ale to se časově nedá zvládnout. Pan trenér si přeje být co nejdřív v Americe. Teď je ve hře to, že bychom byli už před šampionátem na základně u Dallasu,“ řekl Trunda.

„Ale ještě řešíme to přípravné utkání. Bavíme se o tom, že by se mohlo letět na místo utkání. Do Dallasu bychom mohli přiletět až po něm.“

Že by se reprezentace před šampionátem chystala na jiném místě než u Dallasu, je aktuálně nepravděpodobné. „Řešíme to, ale moc na výběr tam není. Není to ani moc na nás, je to všechno v koordinaci s FIFA. Tím, že jsme postoupili z baráže, jsme pod velkým časovým presem. Jediné, co diskutujeme, je přípravné utkání. S kým ho v USA odehrát, nějaké možnosti jsou. V podstatě nám doporučují i místo, kde to odehrát,“ řekl Trunda.

Osm otázek a odpovědí: Co potřebujete o fotbalovém šampionátu nutně vědět

Realizační tým hledá cesty, jak hráčům aklimatizaci usnadnit. „Bavíme se o tom detailně, bavíme se o každém dni. Proto chceme odletět co nejdřív. Časové rozdíly nejsou takové, ale nadmořská výška je znatelná. Náš tým kondičáků i celý realizační tým už nad tím sedí a dívají se, jestli tomu třeba nejde nějak pomoci,“ řekl Trunda.

„Kyslíkové stany zatím neřešíme, ale naši kolegové nad tím tráví hodně času. Rozdíly v nadmořské výšce jsou velké, pro sportovce to je a bude strašně náročné. Úplně eliminovat to nejde, na druhou stranu nebudeme jediní, kteří budou tohle absolvovat,“ podotkl Trunda.

Je brzy? Není! Otazníky, které musí národní tým začít před MS řešit už teď

Stadion na základně českého týmu v Mansfieldu zatím ještě není hotový a připomíná spíše staveniště. „Máme v rámci FIFA pravidelně videohovory na všechna různá témata. Nemám žádnou informaci, že by něco nemělo být kompletní nebo optimální. Plánujeme samozřejmě inspekční cesty,“ podotkl šéf FAČR.

Tipsport - partner programu
Sporting Lisabon vs. ArsenalFotbal - - 7. 4. 2026:Sporting Lisabon vs. Arsenal //www.idnes.cz/sport
7. 4. 21:00
  • 4.42
  • 3.70
  • 1.88
Real Madrid vs. BayernFotbal - - 7. 4. 2026:Real Madrid vs. Bayern //www.idnes.cz/sport
7. 4. 21:00
  • 2.58
  • 4.35
  • 2.44
Braga vs. BetisFotbal - - 8. 4. 2026:Braga vs. Betis //www.idnes.cz/sport
8. 4. 18:45
  • 2.56
  • 3.30
  • 2.84
Barcelona vs. AtléticoFotbal - - 8. 4. 2026:Barcelona vs. Atlético //www.idnes.cz/sport
8. 4. 21:00
  • 1.56
  • 4.83
  • 5.13
PSG vs. LiverpoolFotbal - - 8. 4. 2026:PSG vs. Liverpool //www.idnes.cz/sport
8. 4. 21:00
  • 1.75
  • 4.24
  • 4.25
Rayo Vallecano vs. AEK AtényFotbal - - 9. 4. 2026:Rayo Vallecano vs. AEK Atény //www.idnes.cz/sport
9. 4. 18:45
  • 1.99
  • 3.26
  • 3.92
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Česko - Dánsko 2:2, na penalty 3:1, po letech jsou fotbalisté na mistrovství světa

Čeští fotbalisté slaví postup na mistrovství světa 2026.

Český fotbal je zase světový. V červnu se v Americe představí na nejsledovanější sportovní akci planety. Bude součástí načančané show, která poprvé v historii pojme osmačtyřicet zemí. Postup si...

OBRAZEM: Party v ulicích Prahy! Jak Češi v noci slavili postup na mistrovství světa

Před letenským stadionem to vřelo. Češi nejdřív v základní hrací době...

Dvacet let po poslední úspěšné baráži hostila pražská Letná další vrchol dodatečné kvalifikace o mistrovství světa. A zase to vyšlo! Čeští fotbalisté si zahrají na největší sportovní akci planety...

Všechny týmy fotbalového MS: nováčci i zajímavé příběhy. Koho doplní Češi?

Kapitán národního týmu Ladislav Krejčí se raduje z gólu v prodloužení proti...

Blíží se to. První fotbalové mistrovství světa, kterého se zúčastní 48 mužstev. A mezi účastníky budou po 20 letech také Češi, kteří se kvalifikovali přes baráž jako jedni z posledních. Už před nimi...

Všichni jsou už v Mexiku a Češi jedou taky. Kapitán Krejčí: Ty vole, nemám slov!

Reprezentační manažer Pavel Nedvěd a kapitán Ladislav Krejčí slaví postup na...

Hráči se rozutekli na všechny strany, jen on zůstal po rozhodující penaltě stát. Skoro nehybně. Jen s rukama nad hlavou. S pyšným výrazem ve tváři. Miroslav Koubek. Nebo snad král Miroslav? Ten,...

Stadiony na MS 2026: Šestnáct míst, kde se svátek odehraje. Kde se představí Češi?

Pohled dovnitř Atlanta Stadium a obrovskou LED obrazovku.

Na pěti z nich se už elitní fotbalisté proháněli v rámci mistrovství světa klubů. V létě se k nim přidá během reprezentačního světového šampionátu dalších jedenáct míst. Podívejte se, na jakých...

49 disciplinárních řízení. Kdo všechno je zapojený do fotbalové korupční kauzy?

Sídlo FAČR na pražském Strahově.

Taková akce proti korupčnímu jednání ve fotbale ještě nebyla. Sama asociace zahájila 49 disciplinárních řízení s různými osobami či kluby napříč soutěžemi ve spojitosti s ovlivňováním zápasů či...

7. dubna 2026  15:34

Chyboval sudí i VAR, Vecheta měl jít ven. Penalta proti Slavii nařízena správně

Sudí Pavel Orel napomíná pardubického útočníka Filipa Vechetu v zápase na...

V předchozích zápasech sudí nesprávně vyloučili dvakrát Emmanuela Godwina, naposled však pardubického fotbalistu červené karty ušetřili. V sobotním zápase první ligy na Dukle neměl dohrát Filip...

7. dubna 2026  15:30

Deset měsíců od posledního gólu. Hložek se zotavuje, zabojuje o nominaci na MS?

Adam Hložek slaví branku proti Dortmundu.

Z levé strany si navedl míč do středu hřiště, jednoho protihráče oběhl, druhému udělal kličku a ze šestnácti metrů poslal míč přesně k tyči. Od posledního gólu fotbalového reprezentanta Adama Hložka...

7. dubna 2026  14:30

Fotbalové přestupy ONLINE: Maquire prodloužil v United, Kinského v Tottenhamu povede De Zerbi

Sledujeme online
HRDINA HARRY. Fotbalisté Manchesteru United po bláznivé odvetě čtvrtfinále...

Zimní přestupové okno už je minulostí a jarní část fotbalové sezony je v plném proudu. Jak se přes zimu hýbal trh s hráči? Všechno jsme sledovali online.

31. března 2026  17:58,  aktualizováno  7. 4. 11:27

Bolí nás to, ale nepanikaříme. Arsenal je v závěru sezony v krizi, dočká se trofeje?

Kouč Arsenalu Mikel Arteta po porážce ve čtvrtfinále FA Cupu proti Southamptonu.

Stačily dva zápasy, jeden před reprezentační přestávkou a druhý po ní, a přišli o šanci na dvě trofeje. Pořád jsou ale ve hře o ty nejcennější - ligový titul a ušatý pohár Ligy mistrů. Tam v úterý...

7. dubna 2026  11:05

Město s námi není ochotné komunikovat, stěžuje si nigerijská majitelka Dynama

Fotbalisté Českých Budějovic během přípravy.

Bouřlivý týden má za sebou českobudějovický fotbalový klub a ani v dalších dnech tomu nebude jinak. Ve středu se zástupci města a kraje chystají řešit, co s Dynamem bude dál. Před tím se na klubovém...

7. dubna 2026  10:34

Pavouk Ligy mistrů 2025/26: program od čtvrtfinále po finále

U míče je Declan Rice z Arsenalu, jeho snahu sleduje Exequiel Palacios z...

Fotbalová Liga mistrů 2025/26 vstupuje do nejatraktivnější fáze. První duely play off odstartují 7. dubna. Prohlédněte si kompletní program od čtvrtfinále až po finále v přehledném článku.

7. dubna 2026  8:50

MS ve fotbale 2026: program, výsledky, skupiny, s kým hrají Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

V létě 2026 čeká sportovní fanoušky historická událost. Mistrovství světa ve fotbale se vůbec poprvé odehraje za účasti 48 týmů a hostit jej budou tři země – USA, Mexiko a Kanada. A v akci budou i...

6. dubna 2026  22:57

Neporažená. Až do konce sezony? Slavia v lize útočí na zápis s magickým nádechem

Gólová oslava fotbalistů Slavie.

Dokonce i suverénní Bayern, který v osmadvaceti zápasech nastřílel soupeřům v Německu už rovných sto gólů, v domácí soutěži jednu porážku má. Třikrát v aktuálním ročníku padl také Arsenal, čtyřikrát...

6. dubna 2026  18:13

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Emoce i vyloučení. Slávistky porazily v derby Spartu a přiblížily se na 5 bodů

Slávistka Klára Cvrčková vstřelila svůj 10. gól sezony.

O titulu ještě není rozhodnuto. Fotbalistky Slavie třetí derby v sezoně zvládly. I přesto, že dohrávaly zápas v oslabení. V ligové nadstavbě porazily Spartu 2:0 po gólech Kláry Cvrčkové a Kamily...

6. dubna 2026  16:31

Češi mají velkou šanci na postup, tvrdí predikce MS. Rozhodovat bude každý gól

Kapitán fotbalové reprezentace Ladislav Krejčí, Vladimír Coufal, Tomáš Chorý a...

Podle účtu Football Rankings, který se na sociální síti X zabývá simulacemi fotbalových výsledků, se Češi dostali do druhé nejslabší skupiny na nadcházejícím mistrovství světa. Můžou si zajistit...

6. dubna 2026  15:02

