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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Adepty na trenéra představí FAČR v srpnu. Měl by být moderní a mít úspěchy v cizině

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  12:16
Hostem pořadu Rozstřel je David Trunda, předseda FAČR. Pořad moderují Lucie...

Hostem pořadu Rozstřel je David Trunda, předseda FAČR. Pořad moderují Lucie Macháčová a David Čermák. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Hostem pořadu Rozstřel je David Trunda, předseda FAČR. Pořad moderují Lucie...
Hostem pořadu Rozstřel je David Trunda, předseda FAČR. Pořad moderují Lucie...
Hostem pořadu Rozstřel je David Trunda, předseda FAČR (vlevo). Pořad moderují...
Hostem pořadu Rozstřel je David Trunda, předseda FAČR (vlevo). Pořad moderují...
13 fotografií
Minulý týden se rozloučil s trenérem Miroslavem Koubkem, okruh jeho nástupců chce mít šéf českého fotbalu David Trunda k dispozici přibližně za měsíc. „Na srpnovém zasedání výkonného výboru, kolem sedmého nebo jedenáctého, představíme konkrétní kandidáty,“ prohlásil Trunda.

Za posledních devět měsíců je to podruhé, kdy fotbalová reprezentace nemá kouče. Když vedení českého fotbalu loni v říjnu odvolalo Ivana Haška, trvalo dva měsíce, než představilo Koubka. Mezi tím dva zápasy překlenul tehdejší Haškův asistent Jaroslav Köstl.

Koubek se uvedl parádně, v březnu dovedl Česko na mistrovství světa, kde nebylo dvacet let. Ale v červnu na šampionátu tým získal jeden bod ze tří zápasů a jako jeden z prvních dějiště turnaje v Americe opustil.

Dva dny po návratu do Česka trenér Koubek skončil, údajně po vzájemné dohodě, byť jak on, tak i šéfové fotbalu ujišťovali, že jeho odchod není téma.

Trunda o výběru Koubkova nástupce: Líbil by se mi cizinec. Trpišovský variantou není

Od té chvíle se hledá nástupce. „Nepůjdeme cestou zasloužilých trenérů na vrcholu kariéry, spíš k mladšímu a modernějšímu pojetí fotbalu,“ řekl Trunda v podcastu Livesport Daily.

Zaznělo, že vybírat budou šéfové především v zahraničí. Nový kouč by měl dostat dvouletou smlouvu s opcí na další dva roky. Ta by se aktivovala, pokud by postoupil na mistrovství Evropy nebo i po vzájemné dohodě.

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„V Česku máme vynikající trenéry, ale v tuto chvíli jsme blíž zahraničnímu řešení. Půjde o smlouvu na dva roky s opcí na další dva,“ uvedl padesátiletý funkcionář.

Před Koubkem a Haškem vedl národní tým Jaroslav Šilhavý, který byl ve funkci víc než pět let. Skončil poté, kdy postoupil na mistrovství Evropy 2024. Na předchozím kontinentálním šampionátu dovedl Česko do čtvrtfinále. Nepovedla se jen baráž o mistrovství světa 2022.

Sliboval, že z boje neuteče. Přesto Koubek u repre skončil. Věříte, že dobrovolně?

Asociace bude vybírat kandidáty na základě několika kritérií.

„Máme profil trenéra postavený na datech, pracujeme s analytickou společností Opta a máme zmapované trenéry, kteří zapadají do naší dlouhodobé vize. Musí to být koncepční, moderní trenér s jasnou představou o herním stylu a identitě reprezentace, schopný přenést tuto vizi i do nižších výběrů. Další kritéria jsou prokazatelná zkušenost ze zahraničí, úspěchy za sebou a zdravá ctižádostivost,“ řekl Trunda.

„Chceme trenéra, který přinese svěží vítr a nekopíruje mechanicky cizí systém. Inspirujeme se německou i skandinávskou cestou, ale musíme si vytvořit vlastní model,“ zdůraznil Trunda.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Čtvrtfinále

Kompletní los
Tipsport - partner programu

Osmifinále

Kompletní los
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Německo
1:1
Paraguay
Francie
3:0
Švédsko
Jihoafrická republika
0:1
Kanada
Nizozemsko
1:1
Maroko
Portugalsko
2:1
Chorvatsko
Španělsko
3:0
Rakousko
USA
2:0
Bosna
Belgie
3:2
Senegal
Paraguay
0:1
Francie
Kanada
0:3
Maroko
Portugalsko
0:1
Španělsko
USA
1:4
Belgie
Francie
9. 7. 22:00
Maroko
Španělsko
10. 7. 21:00
Belgie
Norsko
11. 7. 23:00
Anglie
Argentina
12. 7. 3:00
Švýcarsko
Brazílie
1:2
Norsko
Mexiko
2:3
Anglie
Argentina
3:2
Egypt
Švýcarsko
0:0
Kolumbie
Brazílie
2:1
Japonsko
Pobřeží slonoviny
1:2
Norsko
Mexiko
2:0
Ekvádor
Anglie
2:1
DR Kongo
Argentina
3:2
Kapverdy
Austrálie
1:1
Egypt
Švýcarsko
2:0
Alžírsko
Kolumbie
1:0
Ghana

O třetí místo

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 3 2 0 1 8:4 6
2. AustrálieAustrálie 3 1 1 1 2:2 4
3. ParaguayParaguay 3 1 1 1 2:4 4
4. TureckoTurecko 3 1 0 2 3:5 3

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 10:4 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 3 2 0 1 4:2 6
3. EkvádorEkvádor 3 1 1 1 2:2 4
4. CuraçaoCuraçao 3 0 1 2 1:9 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 3 2 1 0 10:4 7
2. JaponskoJaponsko 3 1 2 0 7:3 5
3. ŠvédskoŠvédsko 3 1 1 1 7:7 4
4. TuniskoTunisko 3 0 0 3 2:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 3 1 2 0 6:2 5
2. EgyptEgypt 3 1 2 0 5:3 5
3. ÍránÍrán 3 0 3 0 3:3 3
4. Nový ZélandNový Zéland 3 0 1 2 4:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 3 2 1 0 5:0 7
2. KapverdyKapverdy 3 0 3 0 2:2 3
3. UruguayUruguay 3 0 2 1 3:4 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 3 0 2 1 1:5 2

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 10:2 9
2. NorskoNorsko 3 2 0 1 8:7 6
3. SenegalSenegal 3 1 0 2 8:6 3
4. IrákIrák 3 0 0 3 1:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 3 3 0 0 8:1 9
2. RakouskoRakousko 3 1 1 1 6:6 4
3. AlžírskoAlžírsko 3 1 1 1 5:7 4
4. JordánskoJordánsko 3 0 0 3 3:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 3 2 1 0 4:1 7
2. PortugalskoPortugalsko 3 1 2 0 6:1 5
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 3 1 1 1 4:3 4
4. UzbekistánUzbekistán 3 0 0 3 2:11 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 3 2 1 0 6:2 7
2. ChorvatskoChorvatsko 3 2 0 1 5:5 6
3. GhanaGhana 3 1 1 1 2:2 4
4. PanamaPanama 3 0 0 3 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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