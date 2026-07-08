Adepty na trenéra představí FAČR v srpnu. Měl by být moderní a mít úspěchy v cizině

Za posledních devět měsíců je to podruhé, kdy fotbalová reprezentace nemá kouče. Když vedení českého fotbalu loni v říjnu odvolalo Ivana Haška, trvalo dva měsíce, než představilo Koubka. Mezi tím dva zápasy překlenul tehdejší Haškův asistent Jaroslav Köstl.
Koubek se uvedl parádně, v březnu dovedl Česko na mistrovství světa, kde nebylo dvacet let. Ale v červnu na šampionátu tým získal jeden bod ze tří zápasů a jako jeden z prvních dějiště turnaje v Americe opustil.
Dva dny po návratu do Česka trenér Koubek skončil, údajně po vzájemné dohodě, byť jak on, tak i šéfové fotbalu ujišťovali, že jeho odchod není téma.
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Od té chvíle se hledá nástupce. „Nepůjdeme cestou zasloužilých trenérů na vrcholu kariéry, spíš k mladšímu a modernějšímu pojetí fotbalu,“ řekl Trunda v podcastu Livesport Daily.
Zaznělo, že vybírat budou šéfové především v zahraničí. Nový kouč by měl dostat dvouletou smlouvu s opcí na další dva roky. Ta by se aktivovala, pokud by postoupil na mistrovství Evropy nebo i po vzájemné dohodě.
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„V Česku máme vynikající trenéry, ale v tuto chvíli jsme blíž zahraničnímu řešení. Půjde o smlouvu na dva roky s opcí na další dva,“ uvedl padesátiletý funkcionář.
Před Koubkem a Haškem vedl národní tým Jaroslav Šilhavý, který byl ve funkci víc než pět let. Skončil poté, kdy postoupil na mistrovství Evropy 2024. Na předchozím kontinentálním šampionátu dovedl Česko do čtvrtfinále. Nepovedla se jen baráž o mistrovství světa 2022.
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Asociace bude vybírat kandidáty na základě několika kritérií.
„Máme profil trenéra postavený na datech, pracujeme s analytickou společností Opta a máme zmapované trenéry, kteří zapadají do naší dlouhodobé vize. Musí to být koncepční, moderní trenér s jasnou představou o herním stylu a identitě reprezentace, schopný přenést tuto vizi i do nižších výběrů. Další kritéria jsou prokazatelná zkušenost ze zahraničí, úspěchy za sebou a zdravá ctižádostivost,“ řekl Trunda.
„Chceme trenéra, který přinese svěží vítr a nekopíruje mechanicky cizí systém. Inspirujeme se německou i skandinávskou cestou, ale musíme si vytvořit vlastní model,“ zdůraznil Trunda.